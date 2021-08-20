ناهد السباعي نشرت فيديو وهي تستمع في بركة سباحة
ناهد السباعي نشرت فيديو وهي تستمع في بركة سباحة
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شاهد كيف ظهرت ناهد السباعي وهي تسبح في بركة سباحة

كتب أنس السالم
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نشرت الفنانة المصرية ناهد السباعي، مقطع فيديو، أثناء سباحتها في بركة، وقد ظهرت مستمعةً بوقوف عصفور على رأسها أثناء ذلك .

وقبل ايام، نشرت ناهد السباعي صورةً مع عصفورها، نالت اعجاب الجمهور .

ناهد السباعي تنعى دلال عبدالعزيز

وكانت الفنانة ناهد السباعي، نعت وفاة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز.

ونشرت عبر حساباتها بمواقع التواصل، صورة الراحلة، وأرفقتها بتعليق: “اللهم لا نسالك رد القضاء لكن نسالك اللطف فيه اللهم اغفر لها و ارحمها و صبر قلب بناتها يا رب قويهم و انزل السكينة علي قلوبهم لا الاه الا الله ان لله و ان اليه راجعون #دلال_عبدالعزيز”.

في سياقٍ فنيّ آخر، طرحت الفنانة ناهد السّباعي، الاعلان الرسمي لفيلم ماكو الذي سيعرض في دور السينما يوم ١ سبتمبر ٢٠٢١ .

وتدور أحداث فيلم “ماكو” في جو من التشويق والإثارة، وهي مستوحاة عن أحداث حقيقية حول غرق العبارة “سالم إكسبريس” في ديسمبر 1991.

كما أن أغلب أحداث فيلم ماكو تدور تحت الماء، وهو ما يمثل عنصر جذب كبير للمشاهدين، لوجود علامات استفهامية وقصص غامضة وأقاويل كثيرة حول سبب غرق العبارة.

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قصة فيلم “ماكو” حول 8 أشخاص يمتلكون شركة لإنتاج الأفلام التسجيلية، يقررون السفر لعمل فيلم تسجيلي عن العبارة التي غرقت في مياه البحر الأحمر، ويمرون بالكثير من التحديات للوصول لها، وتتوالى الأحداث فيحدث لهم الكثير من المفاجآت والكوارث.

ويشارك الى جانب الفنانة ناهد السّباعي، في بطولة فيلم “ماكو”، الفنان السورى قصى خولى، وبسمة، وخالد أنور، وسارة الشامي، ومحمد مهران، ومنة فضالي.

كما يشارك النجم التركي مراد يلدريم في أول ظهور له في السينما العربية.

والعمل من إخراج محمد هشام.

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