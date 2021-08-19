عبير موسى غاضبة من سيطرة طالبان على أفغانستان وتريد إغلاق مقر اتحاد علماء المسلمين في تونس

أثارت سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، غضب رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي ، التي وصفت الحركة بأنها على علاقة مع ما أسمته “الاخطبوط الاخواني” في تونس منذ 10 سنوات.

وطالبت عبير موسي التي على علاقة بالإمارات، رئيس الجمهورية قيس سعيد، بإحالة ملف حركة النهضة للقضاء لتعليق نشاطهم ثم حل الحزب نهائيا، إلى جانب إغلاق مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس.

ودعت موسي في رسالة وجهتها إلى سعيّد لتقديم طلب عاجل للقضاء لتعليق نشاط هذا الفرع، والشروع في إجراءات حله نهائيا، وفق موقع “tunisien.tn“.

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واتهمت موسي الاتحاد بـ”تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”. حسب قولها.

عبير موسى وحزب النهضة

وطالبت موسي بوقف نشاط من وصفتهم بـ”التنظيمات السياسية التي تعلن ولاءها لدولة الخلافة وتهديم الجمهورية”.

وعرفت موسي بمهاجمة حزب النهضة صاحب الأكثرية في البرلمان، وحاولت عديد المرات حجب الثقة عن رئيسه راشد الغنوشي، كما عرفت بمواقفها الشعبوية وإحداث الفوضى في البرلمان وإرباك جلساته، حيث نجحت في ذلك أكثر من مرة.

يذكر أن موسي كانت تجاهر بعدائها لثورة الياسمين والربيع العربي، وكانت تعلن حنينها إلى نظام زين بن علي الذي ثار عليه التونسيون.

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