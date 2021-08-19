الساحل الشمالي يضج بالفنانات المصريات.. إليك أبرز إطلالاتهن اليوم!

يبرز اسم منطقة (الساحل الشمالي) أقصى شمال مصر، في الصيف بكثرة، خاصة أنه يعتبر الوجهة الأولى للمصريين في هذا الفصل حيث القرى والمنتجعات السياحية والمناخ الرائع.

الساحل الشمالي

كما أن المشاهير ونجوم الفن يقضون إجازتهم هناك، ويحرص معظمهم على ممارسة نشاطاته الفنية في الساحل الشمالي، ما يجعلهم يشاركون جمهورهم هذه اللحظات.

(وطن) يعرض لكم أبرز الصور التي التقطها المشاهير والنجوم خلال الـ24 ساعة الماضية:

رشا مهدي تحتفل

ونشرت الفنانة المصرية رشا مهدي صوراً لها عبر حسابها على (انستجرام) من أحد المدن في الساحل الشمالي.

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وظهرت رشا بالصور ترتدي كاش مايوه، حرصت على عدم إظهاره من الأسفل في اللقطات.

وعلقت رشا: (وقت الصيف، والاحتفال).

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تامر هجرس والشكوشة

نشر الفنان المصري تامر هجرس صورة جديدة له عبر خاصية الستوري على حسابه الشخصي في (انستجرام)، وهو يحتضن زوجته، ويتناولان طبق الشكشوكة الشهير في مصر، أيضاً في الساحل الشمالي.

منة فضالي وكاش مايوه أبيض

كما شاركت الممثلة المصرية منة فضالي، جمهورها بفيديو نشرته عبر خاصية الستوري على (انستجرام)، وهي ترتدي كاش مايوه أبيض قصير.

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وارتدت منة فضالي تحته بكيني بألوان صيفية، وعلقت: (يوم سعيد).

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بسمة داوود: أنا لست مثالية

ونشرت الفنانة المصرية بسمة داوود صورها على الساحل الشمالي عبر (انستجرام)، وظهرت خلالها بتيشرت أبيض طويل، لم ترتد بنطالاً تحته، ما كشف ساقيها بشكل كبير.

View this post on Instagram A post shared by Bassma Dawoud – بسمة داود (@bassmadawoud)

وزادت بسمة الجدل بتعليقها حين كتبت: (أنا لست مثالية، لكنني كافية).

كذلك الإعلامية أسما شريف منير، نشرت عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على (إنستجرام)، ظهرت فيها بإطلالة محتشمة من الساحل الشمالي.

حيث ارتدت اسما قميص أبيض بأكمام، وبنطال بنفس اللون، وعلقت: (جمال الأبيض).

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واعتمدت أسما الاطلالات المحتشمة بعدما نشرت قبل أشهر صورة لها وهي ترتدي ملابس مكشوفة بشكل صارخ، لكنها قامت بحذفها لاحقاً والاعتذار عنها.

وكتبت أسما شريف منير بعدما نشرت صورة جديدة: (مسحت الصورة اللي فاتت و قلت أنزل دي بس عشان ساعات شيطاني بيغلبني زي باقي البشر).

درة والهوت الشورت

وشاركت الفنانة درة التونسية، جمهورها بصور من رحلتها في أحد المناطق بالساحل الشماليالسا حيث تقضي إجازة الصيف هناك.

وظهرت درة في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي ملابس البحر المكونة من هوت شورت يغلب عليه اللون الأخضر، مع توب بنفس الألوان، وبدون أكمام.

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وأكملت درة إطلالتها بمكياج ناعم ومجموعة اكسسوارات ونظارة شمسية.

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وعلقت درة على الصور قائلة: (السماء فوق ، والرمل في الأسفل، والسلام في الداخل.. قابلني حيث تلامس السماء البحر).

ريهام أيمن بشورت طويل

ونشرت الفنانة ريهام أيمن صورها على الشاطئ عبر (انستجرام).

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وارتدت ريهام أيمن شورت أحمر وتيشرت أبيض، فوقه جاكيت جينز، واعتمدت الجديلة لشعرها.

وعلقت: (غروب خيالي مع مشهد خيالي).

محمد سامي ومي عمر

كما ظهر المخرج محمد سامي بصحبة زوجته الفنانة مي عمر في أحدث ظهور لهما عبر حسابه على إنستجرام، بصورة على أحد المراكب.

وظهر محمد سامي بملابس البحر، بينما ارتدت مي عمر كاش مايوه كشف عن ساقيها بشكل كبير.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Sami (@directormohamedsami)

رقص زينة مع إدوارد

وسبق أن نشرت الفنانة زينة مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على انستجرام، وظهرت فيه وهي ترقص مع الفنان والمطرب إدوارد.

وظهرت زينة بفستان طويل مفتوح وهي ترقص باستمتاع مع الفنان إدوارد، ويحاول احتضانها كما يبدو في مقطع الفيديو الذي جمعهما عقب انتهاء الحفل الذي أحياه، مع فرقته “جيبسي” في الساحل الشمالي.

وحرصت زينة على الحضور، ولقاء إدوار في كواليس الحفل.

روبي ورقصات الساحل الشمالي

كما أحيت الفنانة روبي سلسلة حفلات في الساحل الشمالي، وظهرت في أحد الفيديوهات وهي ترقص بطريقة جريئة.

وقدّمت روبي للجمهور وصلات غنائية مختلفة لأشهر أغانيها، صاحبتها بأداء رقص جريء، فيما كانت ترتدي قميصاً أبيضاً كشف بطنها وظهرها، وبنطالاً أسود اللون مفتوح من الجانبين .

View this post on Instagram A post shared by Ruby (@therubyegy)

وانتشرت لروبي فيديوهات من الحفل وهي تتحدث مع جمهورها وتطلب منهم التفاعل معها والرقص على أغانيها.

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