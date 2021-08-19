اختفاء عادل إمام بعد وفاة دلال عبدالعزيز يثير القلق وهذه حقيقة إصابته بفيروس كورونا!

أثار اختفاء الفنان المصري عادل إمام بعد وفاة زميليه سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز، قلقاً بين جمهوره، وانتشرت شائعات حول إصابته بفيروس كورونا.

عادل إمام يعيش حياته بشكل طبيعي

لكن نقيب المهن التمثيلية في مصر، الفنان أشرف زكي، نفى ذلك، وأكد أن عادل إمام بخير ولم يصب بفيروس كورونا، وبصحة جيدة ويعيش حياته بشكل طبيعى مع أسرته.

وقال زكي في تصريحات لوسائل إعلامية محلية إن الزعيم بخير وبصحة جيدة، ولا أساس من الصحة لهذه الشائعات المتداولة.

وأضاف: (لو فيه حاجة مع الزعيم.. إحنا كنا عرفنا، وهو كويس وصحته زي الفل).

(كلنا هنمشي في المعاد المحدد)

كما أكد المنتج عصام إمام شقيق الزعيم أن ما يتردد عن خوف الزعيم من الإصابة بفيروس كورونا، غير صحيح.

وقال عصام: (الكلام دا مش حقيقي خالص الزعيم عادل إمام عارف كويس أنه كل واحد ليه معاد هيروح فيه، كل اللى بيحصل دا مجرد أسباب كلنا هنمشي فى المعاد المحدد لينا).

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وأضاف عصام في حديث لصحيفة (الوطن) المصرية: (طبعا الزعيم بيعز عليه فراق أحبابه دلال عبد العزيز الله يرحمها كانت غالية علينا كلنا وكمان الفنان الكبير سمير غانم الناس كلها تعلم هو كان ايه بالنسبة للزعيم وزعل على فراقه جدا، وكمان الفنان الراحل سعيد صالح الله يرحمه عز على الزعيم غيابه أوي).

ونفى عصام إمام، إصابة شقيقه بفيروس كورونا وخضوعة للعزل المنزلي حاليا، وقال: (أنا مش فاهم بجد الناس دى بتجيب الكلام دا منين هو انتو ليه مستعجلين عليه وكل شوية شائعات مرض وتعب).

وكانت وسائل إعلام محلية، قد ذكرت أمس نقلاً عن المقربين من عادل إمام، أن عائلته شددت بشكل تام الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية خاصة بعد وفاة الفنانين سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز.

ويخضع العاملون والمترددون على منزل الزعيم لعمليات تعقيم كاملة، وتقوم إحدى الشركات للمستلزمات الطبية بعمل تعقيم للمنزل بشكل أسبوعي.

كما تم منع الزيارات بشكل نهائي عن الزعيم وعدم الخروج من المنزل، خاصة أنه يعاني من أزمة مزمنة في التنفس بسبب التدخين لسنوات طويلة.

ويقيم إمام بشكل شبه كامل في منزله بالساحل الشمالي معظم الوقت، وبسبب حالة الحذر الشديد تقرر عدم خوضه أي أعمال فنية في الفترة القادمة خوفا من العدوى والمرض.

حقيقة اعتزال عادل إمام

ودائماً ما تلاحق الشائعات الزعيم، وأحدثها بعد افتتاح نجله المخرج رامي إمام مطعمه الجديد في قرية هاسيندا بالساحل الشمالي.

وربط البعض توجه رامي إمام إلى هذا المشروع بمرض والده واعتزاله، وعادت أخبار إصابة (الزعيم) بفيروس (كورونا) المستجد إلى الواجهة مرة أخرى.

لكن مصدراً مقرباً من الزعيم نفى حينها كل ما يُشاع حول اعتزاله وإصابته بفيروس كورونا، مبدياً دهشته من الربط بين افتتاح نجله رامي لمطعم جديد في الساحل الشمالي، وبين الأنباء المتواترة حول اعتزال عادل إمام التمثيل لظروفه الصحية.

وأكد المصدر وفق ما نقلت عنه مجلة (سيدتي)، أن الفنان المصري الكبير تلقى عدة أفكار للعودة إلى موسم دراما رمضان، ولكنه لم يحسم موقفه حتى الآن.

عادل إمام في الساحل

و أكد المصدر نفسه على أن الفنان المصري متواجد كعادته سنويا في الساحل الشمالي لقضاء عطلة الصيف برفقة أولاده وأحفاده، ويتمتع بصحة جيدة للغاية.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن تكرار الشائعات حول إصابته بفيروس (كورونا) أو معاناته من المرض، تسبب الكثير من الحزن له ولعائلته، خاصة أنه يتمتع بصحة جيدة مقارنة بعمره.

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وشدد المصدر على عدم وجود قرار نهائي من عادل إمام باعتزال التمثيل وتوقف مشواره الفني عند مسلسله الأخير (فلانتينو) الذي عرض في موسم رمضان 2020.

وأشار ذات المصدر إلى أن عادل إمام يتلقى اقتراحات من المؤلفين لتقديم عمل جديد، ولكنه سيحسم قراره بنهاية عطلة الصيف.

حالة عادل إمام لم تسمح له بحضور عزاء صديقه

وكان عادل إمام قد أثار تساؤلات عدة بعدم حضوره جنازة وعزاء سمير غانم، واكتفى بإرسال نجله المخرج لرامي إمام لتقديم الواجب.

ونقلت صحيفة (أهل مصر) المحلية حينها عن مصدر مقرب من الزعيم قوله إن الحالة الصحية لعادل إمام لا تسمح بتواجده في أي مراسم سواء عزاء أو زفاف.

وأشار المصدر إلى أن عادل إمام يعاني من أمراض الشيخوخة حاليا، ولهذا لم يستطع حضور عزاء سمير غانم، كما يحرص الأطباء المعالجون له على توفير المناخ الجيد له وعدم الاختلاط بأي ازدحام تخوفًا من إصابته بفيروس (كورونا)، أو أي عدوى أخرى، لأن مناعته ضعيفة جدا.

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