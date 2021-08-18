سمية الخشاب بإطلالة محتشمة وحركات غير لائقة تغضب الجمهور!

تألقت الفنانة المصرية سمية الخشاب بجلسة تصوير جديدة، لكنها أثارت الجدل بالطريقة التي ظهرت خلالها في الصور.

الدفء والثقة في صور سمية

ونشرت سمية الخشاب الصور عبر حسابها على (انستجرام)، وظهرت خلالها بجمبسوت جينز، تحته توب باللون البيج، ونسّقت معه حذاء بكعب عالي باللون البيج أيضاً، واعتمدت تسريحة ذيل الفرس.

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وعلقت سمية الخشاب على الصور قائلة: (الكاريزما هي مزيج مثالي من الدفء والثقة).

وفي تعليق آخر كتبت سمية: (الحب هو نسيج الدنيم، أو اللون الأسود).

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وعلى الرغم من أن إطلالة سمية الخشاب محتشمة مقارنةً بإطلالاتها السابقة، إلا أن وضعيات التصوير عرضتها للهجوم، ورأى البعض أنها تحمل إيحاءات غير لائقة.

(بلاش حركة التصوير دي)

فجاء في التعليقات: (دي حركه التصوير في السبعينات، ومش حلوه بلاش تعمليها لان لها معنى مش حلو).

وتساءلت أخرى: (الحركات اوفر اوي صح ولا انا غلطانة؟).

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وبنفس الطريقة كتب متابع: (ايه معناها الصور دي … تهدف الي ايه).

ووجه لها آخر نصيحة وكتب: (وضعك صار غريب سمية اعقلى ولا تتضغطى على نفسك عشان تغيظى غيرك عيشى لنفسك مو لغيرك).

وعلق آخر: (انتى راضية عن نفسك كده انتى جميلة شكلا بس الاحلى من الجمال الحياء والادب المفرود تتوبى ياسمية توبى قبل متلاقى نفسك بين تربة وقتها هتقولى اى لربنا توبى الى الله توبه نصوحه).

رسالة سمية الخشاب لطلاب الثانوية العامة

وفي سياق آخر، وجهت سمية الخشاب رسالة لطلاب الثانوية العامة، بالتزامن مع ظهورها أمس الثلاثاء.

وكتبت سمية تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع (تويتر): (بكرة تعرفوا أن فرحتكم بنتيجة الثانوية العامة متجيش ولا حاجة جنب وانتوا بتعدوا صافي من الكلية).

بكرا تعرفوا أن فرحتكم بنتيجة الثانوية العامة متجيش ولا حاجة جنب وانتوا بتعدوا صافي من الكلية 😌 — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) August 17, 2021

‏وكتبت في منشور عبر (فيسبوك): (مبروك لكل الناجحين انهاردا فى الثانوية العامة إسمعوا نصيحه الأهل والأصدقاء لكن إختاروا تدرسوا اللى بتحبوه ودافعوا عن حلمكم بكل قوة عشان تعيشوا سعداء فى حياتكم ومبيقاش في اي ندم).

وتابعت الخشاب: (هارد لاك لكل شخص محققش المجموع اللي نفسه فيه ومش نهايه العالم اللي جاي احلي، ممكن تحققوا اكتر مليون مره من اللي جاب مجموع.. ربنا يوفقكم ويفرح قلوبكم).

سمية: الزواج فخ

وقبلها بيوم، شاركت الفنانة المصرية في هاشتاج تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر تحت عنوان (تتجوز المصرية ولا الأوروبية).

وكتبت سمية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: (متتجوزوش أصلاً.. ده فخ).

متتجوزوش اصلا ده فخ 😂

#تتجوز_المصريه_ولا_الاوربيه — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) August 14, 2021

وفي سياق آخر، أثارت سمية الخشاب جدلا بين متابعيها، على حسابها في تويتر، بعد حديثها عن التحرش وطلبها ممّن يبررون سبب التحرش بالملابس التي ترتديها النساء، ارتداء “المايوه”.

وغردت سمية الخشاب، قائلة:” أي حد بيحط مبرر للتحرش إن اللبس السبب عايزاك يا جميل أنت وهو تلبسوا مايوه شرعي، وأنتوا نازلين البحر في الساحل عشان لبسكم الخليع ده بيستفزنا وممكن يبيح لنا نتحرش بيكم”.

وردت سمية الخشاب على مغرّد قال لها: “وماله اتحرشوا بينا عادي هنتبسط”، بالقول: “طبعا دي نوعيه بتدل قد ايه المرأه عندنا ملهاش اي قيمه في مجتمعنا، طبعا هو قال الرد ده عشان مقياس الشرف عند الرجل غير عند المرأه، يعني لو واحده تم اغتصابها او التحرش بها ممكن متتجوزش وتتحط فعار طول حياتها، لكن لو راجل عمل حاجه بيبقي كده مقطع السمكه وديلها وراجل براحته. لنا الله”.

طبعا دي نوعيه بتدل قد ايه المرأه عندنا ملهاش اي قيمه في مجتمعنا، طبعا هو قال الرد ده عشان مقياس الشرف عند الرجل غير عند المرأه، يعني لو واحده تم اغتصابها او التحرش بها ممكن متتجوزش وتتحط فعار طول حياتها، لكن لو راجل عمل حاجه بيبقي كده مقطع السمكه وديلها وراجل براحته. لنا الله. https://t.co/fgMKihiDL8 — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) August 10, 2021

وكان لسمية الخشاب ردّ اعتبر في ايحاءاً جنسياً حينما اجابت على سؤال مغردة لها: “الراجل النسوانجي علاجه اي يجماعه!”، لتقول الفنانة: “يتقطع” عمره.

"يتقطع" عمره — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) August 10, 2021

سمية الخشاب وفجر السعيد

ومؤخراً، كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، أنها قامت بحظر حساب الخشاب عبر (سناب شات)، وذلك بسبب المحتوى الذي تقدمه الأخيرة.

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وقالت فجر السعيد بمنشور عبر حسابها على (فيسبوك: (الصدفة قادتني إلى حساب الفنانة الخشاب في snapshat وبديت أتابعها من باب الفضول وكونها نجمة مهمة قلت أتعرف على الجوانب المختلفة في شخصيتها بعيدًا عن التمثيل).

وتابعت الإعلامية الكويتية: (اكتشفت بأن هناك misunderstanding قوي عندها عن فكرة السناب أتصور أنها تعتقد السناب هو مراية كل شوية تبص على نفسها فيها أنا حلوة.. شعري حلو.. بعرف أعمل بوز البطه ولا لأ)

ووجهت فجر السعيد كلامها لسمية قائلة: (لا يا حبيبتي إنتي فاهمة الموضوع غلط السناب شات برنامج #social_lif يستعرض فيه المشتركين يومياتهم ليكون هناك تواصل اجتماعي ياسميّه حتى الفاشنستات مبيعملوش اللي إنتي بتعمليه… ليه بس كده.. مين اللي فهمك السناب غلط).