تفاصيل ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد على الرائد بالثلاثية النظيفة

حقق فريق الاتحاد السعودي الفوز على منافسه الرائد بثلاثة أهداف نظيفة دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي الممتاز الجاري.

أهداف فريق الاتحاد في شباك الرائد

وسجل فريق الاتحاد أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال7 عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، ليسجلها اللاعب المهاري فهد المولد ببراعة في شباك مرمى فريق الرائد السعودي.

بينما أضاف المدافع المصري أحمد حجازي الهدف الثاني في الدقيقة ال15 بعد تسديدة قوية سجلها اللاعب على يمين حارس مرمى الفريق المنافس.

وجاء الهدف القاتل مبكرًا في الدقيقة ال 42 عن طريق رومارينيو، لينتهي اللقاء بفوز الأول لفريق اتحاد جدة بثلاثية نظيفة دون مقابل من منافسه الرائد السعودي، بعد تعثره في المباراة الافتتاحية في الدوري السعودي أمام الفيحاء بهدف نظيف دون رد.

ترتيب الدوري السعودي

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري السعودي فريق النصر السعودي برصيد 3 نقاط، يليه فريق الاتحاد السعودي بنفس الرصيد في المركز الثاني من الترتيب.

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أما في ثالث ترتيب الدوري جاء فريق الاتفاق، ويأتي فريق أبها في المركز الرابع متساويًا بنفس الرصيد مع متصدر الدوري بنفي النقاط.

الهلال والترتيب في الدوري السعودي

وفي خامس الترتيب آتى فريق الهلال، يليه فريق الفيحاء في المركز السادس، بينما جاء فريق الرائد في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري السعودي.

وفي المركز الثامن جاء فريق التعاون بنقطة وحيدة، متساويًا مع صاحب المركزين التاسع والعاشر فريق الحزم والأهلي بنفس النقاط.

كبير ياعميييد!💛🐅

الف مبروك الفوز وهارد لك لجماهير #الرائد ❤️ شاركنا أحلى هدف في المباراة 💛⚽️#الاتحاد_الرائد#موسم_يلو_الرياضي 🏟 pic.twitter.com/ZrxNEpXGuz — Yelo | يلو (@YeloDrive) August 16, 2021

أما في المركز الحادي عشر آتى فريق الفيصلي بنقطة وحيدة، وفي المركز الثاني عشر جاء فريق الشباب الذي تعثر بخسارة أمام منافسه أبها في المواجهة الأولى له في الدوري الممتاز، يليه فريق الباطن في المركز الثالث عشر من الترتيب دون إحراز أي من النقاط.

وجاء فريف الفتح الذي تعثر أمام الرائد بهدف نظيفي في مباراته الأخيرة بهدف نظيف دون رد ليحتل في المركز الرابع عشر، وآتي فريق الضمك والطائي دون أي من النقاط في أدنى ترتيب منافسات الدوري السعودي الجاري.

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