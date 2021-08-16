رانيا يوسف تؤدي وصلة رقص جريئة مع الراقصة جوهرة على أنغام (بنت الجيران) وتتعرض للهجوم!

جددت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الجدل مرة أخرى بتصرفاتها، وهذه المرة أدت وصلة رقص مثيرة مع الراقصة الروسية جوهرة.

رانيا يوسف وجوهرة و(بنت الجيران)

حيث نشرت الراقصة جوهرة عبر خاصية الستوري على حسابها في (انستجرام)، عدة مقاطع فيديو قصيرة، ظهرت خلالها ترقص مع رانيا يوسف على أغنية (بنت الجيران)، لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال.

وظهرت جوهرة في الفيديوهات ببدلتي رقص، في أحد المناسبات ويحيطها الحضور، ومن بينهم رانيا يوسف التي أخذت تشاركها الرقص، بينما كانت ترتدي فستاناً ضيقاً جداً وقصير، باللونين الأسود والأبيض.

(كاسيات عاريات)

وتعرضت رانيا يوسف لانتقادات وهجوم المتابعين، وجاء في التعليقات: (كاسيات عاريات).

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وسخر آخر من تصريحات والد رانيا يوسف حول تربيتها الملتزمة، وكتب: (رانيا يوسف عشان ابوها راجل عسكري بترقص بلبس محتشم مش ببدلة رقص زي جوهره ودا فرق التربيه العسكريه من التربيه والتعليم ).

وتوقع آخر أن تمتهن رانيا يوسف إلى الرقص بجانب التمثيل، وكتب ساخراً: (قريبا رانيا يوسف راقصه الشرق الاوسط).

وذكرها آخر بعمرها قائلاً: (اولا مش لايق عليكي الجو ده ثانيا انت سنك كبير لو كنت صغيره ممكن نعديها).

رانيا يوسف ترقص بفستان ضيق

جاء فيديو رانيا يوسف بعد أيام فقط من انتشار وصلة رقص لها خلال حفل غنائي جديد أحيته الفنانة روبي في الساحل الشمالي.

وانتشرت مقاطع فيديو، تُظهر رانيا يوسف وهي تتمارل وترقص مرتديةً فستاناً ضيقاً ومكشوفاً عن منطقة الصدر، على أنغام أغنية “قلبي بلاستيك” لروبي، ما أثار الجدل.

كما تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من حفل الفنانة المصرية روبي، في الساحل الشمالي، يوثق لحظة أدائها وصلة رقص برفقة الراقصة جوهرة.

وظهرت روبي بالفيديو وهي تشارك جوهرة التي فاجأتها بالصعود على المسرح، بالرقص على أنغام أغنية (قلبي بلاستيك).

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وتعرضت روبي للهجوم من قبل بعض المتابعين الذين قالوا إنها لا تملك صوتاً طربياً جميلاً، وإن الرقص مع جوهرة هو ما يليق بها.

عمرو دياب وجوهرة

وكان الفنان المصري عمرو دياب، من أول الفنانين الذين أثاروا الجدل بعدما ظهر برفقة الراقصة جوهرة.

والتقطت الصورة خلال تواجد عمرو دياب بمدينة الجونة لإحياء حفل زفاف نجل أحد رجال الأعمال هناكن حيث ظهرت الراقصة جوهرة بفستان ازرق مفتوح من منطقة الصدر.

وفي ذات الحفل، نشرت الراقصة جوهرة صوراً لها مع الفنانة ياسمين صبرين والفنانة يسرا.

هروب الراقصة جوهرة

أما الراقصة جوهرة، فقد كثفت أجهزة الأمن في مصر في فبراير الماضي جهودها للقبض عليها بعد هروبها من أحد الفنادق عقب صدور حكم ضدها بالسجن سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

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وبحسب وسائل إعلام محلية حينها، فإن الراقصة جوهرة اختفت بشكل مفاجئ من أحد الفنادق بوسط مدينة الغردقة، بعد علمها أن أجهزة الأمن تبحث عنها، وذلك عقب يوم واحد من نشر صور لها في جلسة تصوير بمسجد الميناء الكبير بالغردقة.

وصدر حكماً نهائياً ضد الراقصة جوهرة بالحبس سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور في القضية رقم 2585 لسنة 2018، جنح الجيزة، حصر حبس 974 لسنة 2019 قسم الجيزة.

لكن الراقصة جوهرة استأنفت على الحكم برقم 32451 لسنة 2019 والذي تم تأييده.

جوهرة ترتكب فعلاً فاضحاً بمكان عام

وتعود واقعة الدعوى إلى 6 فبراير 2018 حين قامت المتهمة كاترينا أندريفا وشهرتها “جوهرة” بأداء فقرات فنية رقص شرقي داخل إحدى العوامات دون ترخيص وبشكل به تحريض على الفسق ومرتكبة فعلا فاضحا بعدم ارتداء شبكة على البطن أو شورت يغطي مكان عفتها.

وتوجه حينها ضابط بمباحث الإدارة العامة لمباحث السياحة على الفور لذلك المكان ووجد الراقصة جوهرة تقوم بأداء فقرة رقص شرقي بشكل يثير الغرائز ويحرض الحاضرين على الفسق وارتكاب الرذيلة.

وبسؤالها، أقرت الراقصة جوهرة بارتكابها لتلك الجرائم واعترفت بعدم حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة وتم تحريز مقطعي فيديو.

وتحرر محضرا بالواقعة وتم التحقيق معها في النيابة العامة التي أحالتها للمحاكمة.

ووجهت للراقصة جوهرة حينها تهمة تحريض المتواجدين بملهى ليلي على الفسق، كما ارتكبت فعلا فاضحا مخلا بالحياء بطرق العلانية بمكان عام، كما أنها خالفت رخصة الدخول إلى مصر لغرض معين.