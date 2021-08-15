حفيد الراحل محمد علي يحقق الفوز الأول كملاكم محترف بالضربة القاضية (فيديو)

فاز الملاكم الشاب نيكو علي والش حفيد أسطورة الملاكمة الأمريكي الراحل محمد علي بطل العالم الأسبق في الوزن الثقيل في رياضة الملاكمة، بعد تمكنه من الفوز على منافسه حوردان ويكس بالضربة القاضية في مباراته الأولى.

حفيد محمد علي والضربة القاضية

وتمكن الشاب الأمريكي نيكو 21 عامًا وهو ابن روبرت والش ورشيدة علي ابنة الملاكم الأسطوري محمد علي من توقيع عقد احترافه في رياضة الملاكمة في الأول من شهر يونيو/ حزيران الماضي.

Nico Ali Walsh makes his boxing pro debut #TopRank pic.twitter.com/G90Xmh1hBl — Jim (@ItAlways420) August 15, 2021

وقد أسقط الملاكم نيكو علي منافسه في منتصف الجولة الأولى من المباراة الأولى له على مستوى الملاكمة للمحترفين في ولاية أوكلاهوما الأمريكية والتي أقيمت يوم السبت الماضي، قبل أن يوقف الحكم النزال بعد مرور دقيقة واحدة و49 ثانية من هذه الجولة.

نيكو والحديث عن جده محمد عل

وقال الملاكم الأمريكي الصاعد نيكو والش حفيد الراحل محمد علي، قائلاً: ” بالتأكيد أفكر كثيرًا في جدي وأفتقده دائمًا”، مضيفًا: ” أعتقد أن ويكس وأنا قد صنعنا بعض التاريخ الليلة”.

على خطى جده.. حفيد محمد علي يفوز بأولى نزالاته pic.twitter.com/LA037ESzeA — أخبار الكوره العالميه (@World_Cup_Newss) August 15, 2021

وأردف الملاكم نيكو، ” جدي محمد علي هو أعظم ملاكم ظهر حتى الآن وربما أعظم شخص أيضًا”.

وولد محمد علي في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي من عائلة أمريكية سوداء من الطبقة المتوسطة، وقد اعتنق الملاكم الراحل علي الإسلام في عام 1964، حيث كان اسمه قبل ذلك كاسيوس مارسيلوس كلاي جونيور، حيث غير اسمه إلى محمد علي.

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وخاض الملاكم الراحل 61 مباراة، وحقق الانتصار في 56 مباراة كان منها 37 مباراة بالضربة القاضية، كما أنه خسر في 5 مباريات خلال مسيرته في عالم رياضة الملاكمة للمحترفين.

وقد توفي الملاكم الراحل محمد علي عن عمر يناهز 74 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض شلل الرعاش في عام 2016م.

رياضة الملاكمة

ويطلق على رياضة الملاكمة اسم ” رياضة الملوك” أو ما يسمى “الفن النبيل”، وهي رياضة يهاجم فيها اثنين من الرياضيين داخل حلبة مربع الشكل من ذوي الوزن المماثل، وتتراوح فترة الجولات من دقيقة إلى ثلاثة دقائق لكل واحدة.

ويحاول كلا الرياضيين داخل الحلبة الواحدة بأن يتفادون الضربات على الرأس أي الكدمات، كما يسعون تحقيق الكدمات بأنفسهم لتسجيل النقاط لهم.

حفيد #محمد_علي_كلاي يفوز بمباراته الأولى كملاكم محترف

فاز نيكو علي والش حفيد اسطورة الملاكمة الأمريكي محمد علي بطل العالم الأسبق في وزن الثقيل على منافسه جوردان ويكس بالضربة القاضية الفنية في أول مباراة يخوضها على مستوى ملاكمة المحترفين في ولاية أوكلاهوما الأمريكية pic.twitter.com/eDlWRh0pwV — الأولى 24 (@ALOula_24) August 15, 2021

وتتركز تلك الضربات في منطقة الرأس والجذع والأكثر تركيزًا من قبل الرياضيين، كما أن الحاصل على النقاط الأكثر بعد العدد المحدد من الجولات يكون الفائز في المباراة.

ويمكن أن يحقق اللاعب الفوز في المباراة في حال سقط الخصم بضربة قوية وكان حينها غير قادر على النهوض مرة أخرى لمواصلة المنافسة من جديد وتعرف بضربة القاضية أو TKO، ويقوم الحكم بالاحتساب إلى عشرة وبعدها يعلن بعدها الفائز في المباراة.

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