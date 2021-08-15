حاخام إسرائيلي يصلي لأجل ملك المغرب محمد السادس بحضور يائير لابيد (فيديو)

نشرت حسابات رسمية إسرائيلية مقطعا مصورا أظهر حاخام إسرائيلي يؤدي صلاة خاصة لأجل ملك المغرب محمد السادس، في حضور وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد.

المقطع الذي نشره حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لخارجية الاحتلال على تويتر، تم تصويره في كنيس “بيت إيل” بالدار البيضاء بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي والوفد المرافق له خلال زيارة الوزير للمغرب.

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دعاء يتلوه الحاخام اليهودي يسرائيل حازوت لجلالة الملك محمد السادس ملك #المغرب في كنيس بيت إيل بالدار البيضاء بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي @yairlapid والوفد المرافق له خلال زيارة الوزير التاريخية للمغرب🇲🇦🇮🇱✡

pic.twitter.com/g8gfHvt9NG — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 15, 2021

حاخام إسرائيلي يصلي لاجل ملك المغرب

وظهر الحاخام اليهودي وسط عدد من الحضور اليهود داخل الكنيس بالدار البيضاء، وهو يؤدي طقوس الصلاة الخاصة وكان الحضور بما فيهم يائير لابيد يرتدون الكمامات ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

هذا ما كتبه وزير الخارجية الإسرائيلي على قبر محمد الخامس

ويشار إلى أنه قبل أيام وفي حدث أثار جدلا واسعا وتسبب بهجوم نشطاء مواقع التواصل على حكومة المغرب والملك محمد السادس، وصل وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، إلى المغرب في أول زيارة رسمية له للمملكة.

في أول زيارة رسمية لوزير خارجية إسرائيلي إلى البلاد منذ عام 2003 #يائير_لابيد يدنس #المغرب #إسرائيل pic.twitter.com/xKkhUO1z8c — الدعم الإعلامي للمقاومة (@tw_almukawama3) August 11, 2021

وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد

كما قام وزير خارجية إسرائيل “لابيد” خلال الزيارة بافتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي بشكل رسمي، وعقب ذلك لقاءات مع المغاربة اليهود في مدينة الدار البيضاء، ليختتم زيارته بتنظيم مؤتمر صحفي.

وفي أول يوم من زيارته المغرب نشر حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لخارجية الاحتلال على تويتر، صورا ليائير لابيد وهو يضع إكليلا من الزهور على ضريح الملك محمد الخامس.

في بداية الزيارة التاريخية للمغرب، قام الوزير لبيد@yairlapid بوضع إكليل من الزهور على ضريح الملك محمد الخامس ، وهو موقع تراث مقدس في الرباط، برفقة وزير الرفاه مئير كوهين، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، رام بن بارك.

اليكم النص الذي كتبه في الدفتر الذهبي: pic.twitter.com/YmxFAyHOJZ — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 11, 2021

وعلقت الصفحة:”وهو موقع تراث مقدس في الرباط، برفقة وزير الرفاه مئير كوهين، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، رام بن بارك.”

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كما نشر الحساب الإسرائيلي صورا للنص الذي كتبه يائير لابيد، في الدفتر الذهبي على ضريح محمد الخامس.

النص:بمناسبة زيارتي الرسمية للمملكة المغربية بصفتي وزير خارجية دولة إسرائيل، يشرفني أن أتقدم بالشكر للملكين المغربيين، جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراهما، على صداقتهما ودعمهما ليهود المغرب وعلى مساهمة المملكة المغربية في السلام والاستقرار بالمنطقة pic.twitter.com/nw0K0IwxxX — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 11, 2021

وجاء نص ما كتبه وزير خارجية الاحتلال:”بمناسبة زيارتي الرسمية للمملكة المغربية بصفتي وزير خارجية دولة إسرائيل، يشرفني أن أتقدم بالشكر للملكين المغربيين، جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراهما، على صداقتهما ودعمهما ليهود المغرب وعلى مساهمة المملكة المغربية في السلام والاستقرار بالمنطقة”

بمناسبة زيارتي الرسمية للمملكة المغربية بصفتي وزير خارجية دولة إسرائيل، يشرفني أن أتقدم بالشكر للملكين المغربيين، جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراهما، على صداقتهما ودعمهما ليهود المغرب وعلى مساهمة المملكة المغربية في السلام والاستقرار في المنطقة pic.twitter.com/t03MPJvost — יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) August 11, 2021

وتابع لابيد:”أتقدم بالشكر لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يواصل موروث جده ووالده في تعميق الروابط بين شعبينا وبناء العلاقات السلمية بين البلدين”.

تكملة النص: أتقدم بالشكر لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يواصل موروث جده ووالده في تعميق الروابط بين شعبينا وبناء العلاقات السلمية بين البلدين pic.twitter.com/kXHbBDEAwG — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 11, 2021

هذا وكتب يائير لابيد عبر حسابه الرسمي بتويتر قبل سفره للمغرب: “نتوجه إلى المغرب في زيارة تاريخية، ستدشن مكتب التمثيل الاسرائيلي في الرباط، وسنزور الدار البيضاء، ونستعيد السلام بين الدولتين والشعبين”.

ממריא לביקור היסטורי במרוקו 🇮🇱 🇲🇦! pic.twitter.com/mwTCiWpIPx — יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) August 11, 2021

وأضاف: “أشكر جلالة الملك محمد السادس على جرأته ورؤيته، سنعمل مع فريقه على خلق تعاون اقتصادي وسياحي وثقافي يعبر عن العلاقة التاريخية العميقة بين المغرب وإسرائيل”.

زيارة عار تاريخية للمغرب

من جانبه وصف الناطق الرسمي باسم الخارجية الإسرائيلية، “حسن كعيبة”، زيارة “لابيد” إلى المغرب بـ”التاريخية”، قائلا إنها تأتي بعد حوالي 18 سنة على زيارة سابقة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق “سيلفان شالوم” إلى المغرب في العام 2003.

ورافق “لابيد” خلال زيارته التي تستمر لمدة يومين، وزير الرفاة الاجتماعي “مئير كوهين”، ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست “رام بن براك”.

وجدير بالإشارة أنه الشهر الماضي، حطت أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والمغرب في مراكش، بعد سبعة أشهر من استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين برعاية أمريكية.

المغرب يضم أكبر جالية يهودية في شمال أفريقيا

ويضم المغرب أكبر جالية يهودية في شمال أفريقيا، يبلغ عددها نحو 3 آلاف شخص، فيما يعيش أكثر من 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل.

وأقام البلدان علاقات دبلوماسية من خلال مكتبي اتصال عقب توقيع اتفاق أوسلو للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين العام 1993، لكن المغرب قطع هذه العلاقات رسميا بعد الانتفاضة الفلسطينية العام 2000.

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