بدور البراهيم تكشف سبب ارتفاع معدلات الطلاق بالسعودية (فيديو)

أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية بدور البراهيم، جدلا واسعا بين النشطاء بسب حديثها عن أسباب ارتفاع معدلات الطلاق بالمملكة من وجهة نظرها.

بدور البراهيم تحدثت عن أسباب كثرة وانتشار الطلاق في السعودية وقالت إن من بينها “الدلة وفنجان القهوة وصحن التمر”، بحسب وجهة نظرها.

وقالت “البراهيم” في مقطع فيديو نشرته على حسابها في “سناب شات” وهي تخاطب إحدى المتابعات بانفعال، أنها تعلم المراهقات في هذا الزمن “عصير العنب الفاخر مع الكاسين والثلج” حتى تهيء الجو بهذه الطريقة لزوجها.

وأضافت بدور البراهيم وهي تشير في حديثها إلى المتابعة: “مراهقاتك خليهم في الدلة وفنجان القهوة وصحن التمر”.

وأشارت إلى أن “الطلاق منتشر بكثرة في السعودية لأن العينة هذه هي نفسها اللي زوجها يخونها يتزوج عليها”.

واستطردت بدور البراهيم”: أن الرجل يحتاج من الأنثى أن توفر له أجواء الكاسين والثلج لأنه يبحث عنها في الخارج ويسافر لأجلها، مؤكدة أنها تعلم المراهقات ذلك لأنه ليس “عيب أو حرام”.

بدور البراهيم بعد عملية تجميل في وجهها

ويشار إلى أنه قبل أيام، فاجأت الفاشينستا وخبيرة التجميل السعودية، بدور البراهيم، متابعيها بإجراءها عمليات تجميل في وجهها تجهيزاً لحضور حفل زفاف فقط.

بدور البراهيم داخل عيادة التجميل

ونشرت بدور البراهيم صوراً عبر حسابها على (سناب شات)، من داخل عيادة الطبيب، توثق ما كان عليه وجهها قبل الخضوع لعملية التجميل في وجهها وشفتيها.

وعلقت بدور: (هذا قبل بنات.. روعة وجهي طلع فظيييع.. سويت شفتي مع إني ترددت كتير طلعت تجنن وخطط وجهي طلعت النتيجة تجنن).

وكشفت بدور سبب إقدامها على هذه الخطوة قائلة: (عندي زواج وما شاء الله اشتغل بوجهي بدون أي كدمة تمسون على خير وبكرة اوريكم كشختي لزواج).

فستان أحمر مفتوح

واستعرضت الفاشينستا السعودية لاحقاً نتائج التجميل، لكن الجمهور لم يلتفت إليها بقدر ما أُثار فستانها الأحمر الجريئ والضيق جدلاً واسعاً بينهم.

بدور البراهيم: ما بصور الفستان عشان ما اصير ترند – بعد عدة سنابات قامت بذلك

pic.twitter.com/yFHUPYhXkf — قولدن دوز (@GoldenDose) August 9, 2021

حيث نشرت البراهيم فيديو في البداية يُظهر الجزء العلوي منها، وقالت: (ما حقدر أصور الفستان عشان ما أصير تريند في السعودية)، في إشارة إلى جرأته.

الغريب، أن بدور فعلت ذلك في سنابات لاحقة، وأظهرت الفستان كاملاً والذي كان عاري الظهر والأكتاف، ماعرضها لهجوم وانتقادات، وذكروها بموقفها من مواطنتها هند القحطاني.

واتهم الناشطون البراهيم بالتناقض، لأنها كانت من أشد منتقدي جرأة إطلالات هند القحطاني.

بدور البراهيم تكشف سبب طلاقها

وفي وقت سابق، ردت بدور البراهيم على متابع لها بحسابها في سناب شات سألها عن سبب طلاقها حيث قال الأخير : “سؤال محيرني دامك بكل هذه الطيبة ليش يطلقك زوجك شي عجيب؟”.

وأجابت “البراهيم” قائلة :” ليش تحتار .. احنا الحريم إذا تزوجنا زي ما انتم عارفين في زمني كله كان زواج تقليدي، نكتشف أثناء الزواج إن هذا الشخص مو مناسب مو ستايلي مو تفكيره نفس تفكيري كيمياء الالتقاء في الكيمياء القبول ما في”.

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وتابعت : ” ما ني مجبورة أعيش مع واحد الكيميا حقتي ما هي متوافقة مع الكيميا حقته.. أنا الي طلقته مو هو الي طلقني لين ألقى اللي يناسب الكيمياء حقتي .. الكيمياء حقتي صعبة مو مع أي أحد تتوالف”.

وكانت البراهيم قد حسمت في وقت سابق حقيقة زواجها من داعية ديني، أجبرها على ارتداء النقاب مقابل مهر مليون ريال.

بدور البراهيم: لا أريد أن يتحكم بي أحد!

وقالت بدور بمقطع فيديو حينها: (قالوا إني متزوجة من مطوع ودفع لي مليون ريال غطاني، لا أريد أن يتزوجني أحد ويتحكم بي).

وتابعت بدور: (أنا بكيفي ألبس نقاب، أقط حجابي، أقط عباءتي، ما فيه أحد يتحكم فيني.. خلوني فوق النخلات).

ووجهت بدور البراهيـم حديثها لمشهور السوشيال ميديا السعودي ياسر الفيصل الذي هاجمها وقال إنها كبيرة في السن، وقالت: (قول بدور البراهيم ناضجة مش كبيرة السن، لا حبيبي أنا ماني قد أمك).

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