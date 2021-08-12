فستان جورجينا رودريغيز من تصميم شاب تونسي كاد يُحرجها بسبب منطقة الصدر!

شاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة النجم كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي لكرة القدم، متابعيها أحدث صورها التي أثارت ضجة، أثناء حضورها أحد المهرجانات.

جورجينا: أحلم بالحياة

ونشرت جورجينا رودريغيز مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت خلالها بفستان ضيق جدا، عاري الصدر والأكتاف، لفت الأنظار إليها بشكل كبير، خاصة أنه كاد يُحرجها بسبب ضيقه من منطقة الصدر التي لم يتم تغطية معظمها.

وعلقت جورجينا على الصورة: (أحلم بالأحلام، أحلم بالحياة).

وتبين أن فستان جورجينا من توقيع المصمم التونسي علي قروي الذي يعلم جيداً أنها تحب هذا النوع من الفساتين الضيقة مع فتحة من الجزء السفلي منه.

كواليس برنامج جورجينا على (نتفليكس)

وفي سياق آخر، أعلنت جورجينا رودريجيز عن برنامجها الواقعي الأول مع شبكة “نتفليكس”.

وشاركت جورجينا صورة عبر حسابها على (انستجرام) من كواليس التصوير، وسألت متابعيها الـ26 مليون ما إذا كانوا مستعدين للمشاهدة.

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وكانت جورجينا رودريجيز قد انتهت من تصوير برنامج تلفزيون واقع يحمل اسم “Soy Georgina” والذي سيعرض قريباً على منصة “نتفليكس”.

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وهو من إنتاج نسخة (نتفليكس) الإسبانية، والذي يلقي الضوء على حياة جورينا كأم وعارضة أزياء وسيدة أعمال وراقصة وأمور أخرى كثيرة.

وسبق أن أوضحت شبكة (نتفليكس) في بيان سابق، لها أن البرنامج الواقعي لجورجينا رودريجيز سيقدم صورة عميقة وعاطفية لها وراء صورها وقصصها وتصدرها العناوين الكبيرة.

وكونها شريكة كريستيانو رونالدو، ستكشف جورجينا في البرنامج عن جميع جوانب حياتها، من الجزء الأكثر شهرة إلى الجانب الشخصي، وسيعيش المشاهدون يومياتها، وأمومتها، وأسفارها، وصداقاتها، ورغباتها، ولحظات انتصاراتها وانكساراتها.

وقبل أسابيع شاركت جورجينا متابعيها مجموعة صور جديدة من رحلة استجمامها في العطلة الصيفية.

ووثقت جورجينا رودريغيز عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، أكثر اللحظات رومانسية التي جمعتها بصديقها رونالدو على اليخت، أثناء غروب الشمس، وظهرا يتبادلان القبلات والأحضان.

وعلقت جورجينا على الصور قائلة: (أحبك في البحر).

بينما نشر رونالدو صورة واحدة فقط لنفس اللحظات، عبر حسابه على (انستجرام)، وعلق: (حبي).

وأثارت جورجينا رودريغيز ضجة واسعة بنشرها فيديو جريء أثناء غوصها في مياه البحر بجانب اليخت.

وتستمر جورجينا رودريغيز بإثارة ضجة بصورها من العطلة الصيفية والتي ظهرت في إحداها وهي ترتدي بكيني مثير باللون البني، وتجلس على متن يخت برفقة كريستيانو وأبناءهما الأربعة.

وعلقت جورجينا على الصور: (الكثير من الحب).

كما ظهرت في صور أخرى عبر حسابها على (انستجرام) بنفس البكيني وهي تقود (جيت سكاي) بنفسها في وسط البحر، وأرفقتها بإيموجي قلب فقط.

إطلالة شبه عارية على مجلة إيطالية

ولا تتوقف جورجينا رودريغيز (27 عاماً) عن إثارة الجدل بصورها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.

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كما وأصبحت عارضة الأزياء الإسبانية والمولودة في الأرجنتين حديث وكالات الاعلام الإسبانية والإيطالية في الآونة الأخيرة. بصورها الجريئة والفاضحة في ذات الوقت.

حيث ظهرت جورجينا رودريغيز بإطلالة شبه عارية على غلاف مجلة sportweekالإيطالية المختصة بالرياضة، وذلك في مقابلة خاصة تحدثت فيها حياتها وأطفالها وشغفها بالبحر وعلاقتها بالرياضة، وغيرها من الأمور.

(سبورت ويك)

وأعادت جورجينا رودريغيز نشر صورة غلاف المجلة عبر حسابها على (انستجرام)، والتي ظهرت فيها وهي ترتدي بيكيني أسود، وعلقت: (غلاف مجلة سبورت ويك).

وحصدت صورة جورجينا التي نشرتها متجاهلة الوقت العصيب الذي كان يمر به حبيبها كريستيانو رونالدو حينها، أكثر من مليون و700 ألف إعجاب.

انتهز الفرصة

وقبلها بأيام، ظهرت جورجينا رودريغيز على غلاف مجلة (InStyle) بنسختها الإسبانية عارية تماماً، بينما أخفت المناطق الحساسة بحقيبة كبيرة من ماركة (غوتشي) العالمية.

وأعادت جورجينا رودريغيز نشر الصور عبر حسابها الرسمي على تطبيق (انستجرام)، وعلقت عليها: (انتهز الفرصة).

وحصدت الصورة أكثر من 2 مليون و700 ألف إعجاب عبر صفحتها التي يتابعها أكثر من 23 مليون و700 ألف شخص.

(كريستيانو أب رائع)

وقالت صديقة رونالدو (جورجينا) في مقابلة مع المجلة الأسبوعية الإيطالية “Sportweek” في وقت سابق، قائلة ً: (كريستيانو أب ممتاز ولم أستطع أن أحلم بأن يكون لدي شريك أفضل لكنه لا يطبخ. بعد يوم حافل بالتدريبات والتمارين).

وكما أردفت صديقة رونالدو، ( يستحق وجبة رائعة معدة بحب ورعاية، على الرغم من أن لدينا طاهيا، إلا أنني أحضر العشاء أحياناً).

وأوضحت جوروجيا، أن الدون البرتغالي رونالدو لا يستطيع تغيير المصباح الكهربائي، مردفه: (إنها مهمة مستحيلة بسبب علو السقف داخل المنزل، ولو كنت مكان كريستيانو، بسؤال هل ستغير المصباح على ارتفاع 20 قدما عن الأرض؟).

واستكملت حديثها، قائلة: (من الأفضل ألا يقوم بهذه الأعمال. وعليه أن يعتني بنفسه ليكون في أفضل حالاته وأنا سأعتني بالباقي، أتأكد من أن كل شيء على ما يرام، وأحب أنا الاعتناء بعائلتي).

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