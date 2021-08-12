رهف القنون تصدم المتابعين بصورتها قبل هروبها من الكويت

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للناشطة السعودية رهف القنون وذلك قبل هروبها من الكويت حيث كانت تقضي إجازة مع عائلتها هناك.

رهف القنون قبل وبعد الهروب

وظهرت رهف القنون في الصورة المتداولة التي رصدتها (وطن) بشكل مختلف تماماً عما تظهر عليه الآن، حيث كانت محتمشة وترتدي النقاب، وحتى بعد خلعه كانت لا تزال تغطي شعرها.

وقارن الناشطون بين شكلها الصادم قبل وبعد الهروب، حيث تجاوزت مؤخراً جميع الخطوط الحمراء وظهرت بإطلالات شبه عارية صدمت جمهورها الذي طالب بعدم تداول الصور احتراماً لمشاعر عائلتها.

ونشرت القنون صورة لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي بكيني أحمر، ووقفت بوضعية تستعرض خلالها مفاتنها بطريقة فاضحة وتُخرج لسانها.

وأغلقت رهف حينها خاصية التعليقات على (انستجرام)، لكن ذلك لم يمنع الجمهور من تداول الصورة والتعليق عليها.

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كما نشرت صورا جديدة لها ظهرت فيها بفستان أخضر مفتوح عند الظهر، واستعرضت وشمها على يدها ومؤخرتها كذلك.

رهف القنون سكرانة وتترك ابنتها

وقبل أسابيع، نشرت الناشطة السعودية الهاربة صورة في سناب شات، تظهر فيها يدان تقرعان كأسين فيهما كحول، فيما يبدو أنها جلسة لتناول الخمر، ما عرّضها لهجوم جديد من المعلّقين.

ومؤخرا، خرجت رهف عن صمتها بعد اتهام زوجها ووالد طفلتها، الكونغولي لوفولو راندي، بأنها هربت وتركت له رضيعتهما دون مأوى.

ووصفت رهف القنون زوجها بلفظ خارج، واتهمته بالكذب، مؤكدة أنها كانت مريضة فقط، وأنها ستعود إلى منزلها بعد أسبوع.

ونشرت رهف القنون صورة عبر خاصية (الستوري) على (انستجرام)، وهي تضع في يدها محلولاً طبياً، وكيس دم، وتجلس على سرير مستشفى، وعلقت: ( شكراً لكل حد سأل عني أو عن بنتي، ظرف صحي لكن أنا بخير وهي بخير وراجعة لها ولبيتي بعد أسبوع ).

ووصفت رهف زوجها بـ(المعتوه)، وقالت: (ماعندي رد لكلام الميديا، أو كلام شخص معتوه يحب يستغل ويستعطف الناس لمصلحته الشخصية والمادية).

هذا ولم توضح رهف القنون طبيعة مرضها الذي اضطرها لتترك ابنتها، واكتفت بالقول: (أيام وتعدي).

وكان زوج رهف القنون ووالد طفلتها، الكونغولي لوفولو راندي، قد فاجأ متابعيه بإعلانه عن هروبها وتركها له ولرضيعتهما دون مأوى.

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وعبر بث مباشر، ظهر زوج رهف القنون وهو يحمل ابنته، ويقول: (أقف هنا مع ابنتي في البرد، بينما أتصل عليها لا تريد أن تجيب).

وتابع لوفولو دون توضيح سبب تصرف رهف: (قالت لي إنها لا تهتم، وتريدني أن أتصل بالشرطة، وتقول إن الشرطة لا تستطيع أن تفعل أي شيء لها).

زوج رهف القنون: ستقاضيني!

واستكمل لوفولو بينما كانت ابنته تبكي ويحاول تهدئتها: (هل تعتقد أن الأمر مزحة؟ إن الطقس بارد جداً هنا، تقول إنها ستقاضيني وأذهب للسجن، هناك من يتهمني بأنني أحاول لفت الانتباه فقط، كيف أريد ذلك بينما ابنتي وأنا في هذه الحالة؟).

عبر بث مباشر :

صديق رهف القنون سابقًا يكشف بأن رهف هربت عن طفلتها الرضيعة ايضاً

طلبت منه عرضها للتبني او الاتصال بالشرطة ثم اختفت

يقول : لاترد علي ولا على مكالماتي ولا يوجد مكان نذهب اليه pic.twitter.com/IM5qtDamus — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) May 24, 2021

وأوضح زوج القنون: (الساعة الآن السابعة مساء، أتصل بها ولا ترد، وطلبت مني أن أعرض ابنتنا للتبني، حقا؟!).

وأثار تصرف رهف مع ابنتها وزوجها غضباً واسعاً بين الناشطين الذين ذكروه بأنها تخلت عن عائلتها من قبل.

وليست المرة الأولى التي يختلف فيها الزوجان، ففي العام الماضي، فاجأت رهف القنون متابعيها بإعلان انفصالها عن زوجها.

من هي رهف القنون؟

الجدير بالذكر أن القنون فتاة سعودیة من موالید عام 2000، اتهمت عائلتها بمنعھا من الدراسة في الجامعة التي تُرید.

كما حبسھا شقیقھا بمساعدة من والدتھا لشھور وذلك بعدما قصت شعرها بل تعرضت للإیذاء الجسدي والنفسي وكانت قاب قوسین أو أدنى من أن یُفرض علیھا زواج تقلیدي من دون رغبتھا.

وتعرضت الناشطة السعودیة لتھدیدات بالقتل بسبب ارتدادها عن الإسلام؛ ما جعلھا تطلب اللجوء إلى كندا.

وتحصنت رهف بعد هروبها من أسرتها داخل غرفة في فندق بمطار (بانكوك) الدولي لتجنب ترحيل السلطات التايلاندية لها.

وبعد هروبها من بلدها السعودية ولجوها إلى كندا في كانون الثاني/ يناير 2019 تحدثت رهف إلى وسائل الإعلام عن أسباب هروبها. وظروفها الاجتماعية والعائلية في المملكة ومعاناتها جراء “الاضطهاد” والضغط الذي كان يمارس عليها.

وفي لقاء أجرته معها مع شبكة (سي بي سي) الكندية، قالت إن عائلتها حبستها 6 أشهر لأنها قصت شعرها لأن ذلك يعتبر (تشبها بالرجال ومحرم في الإسلام).

وأوضحت الفتاة السعودية أنها كانت تتعرض للعنف والضرب وخاصة من قبل أمها وأخيها، و(أحيانا كنت أصاب وأنزف دما).

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