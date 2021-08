“قطر تنتفض” يتصدر في سلطنة عمان بشكل عكسي والعمانيون قطعوا الطريق على الشامتين

تضامن العديد من النشطاء العمانيين مع قطر ضد حملة التشويه المتعمدة ضدها من دول الجوار، التي استغلت اعتراض البعض على قانون تنظيم انتخابات مجلس الشورى الجديد ورفضهم بعض المواد فيه.

#قطر_تنتفض كل التحية لك ايتها الشقيقة والى شعبك الاصيل المغوار، والى كل الشرفاء الاحرار اقول لكم، ربما ان هناك اجندة مبطنة لعمل هذه الفوضى في هذا التوقيت من اجل زعزعة الأمن والاستقرار لالغاء كأس العالم بقطر، وهذا لا نرضى به ابدا ابدا.فكونوا يدا واحدة، فالله معكم ويجمع شملكم. pic.twitter.com/UirErVfflB — رحمه النبهاني (@rahma_alnabhani) August 11, 2021

وتصدر وسم “قطر تنتفض” التريند في سلطنة عمان ولكن بشكل عكسي، حيث قطع النشطاء العمانيون الطريق على كتائب الذباب الإلكترونية من السعودية والإمارات التي روجت للوسم ضد قطر.

#قطر_تنتفض

بردا وسلاما يا قطر،،،⁦🇶🇦⁩

من سلطنة عمان أرض الغببراء

لك…

منها…

كل الوفاء،⁦🇴🇲⁩ pic.twitter.com/kzrbxxbYi8 — الإبداع الحر _A. M🇴🇲OMAN🇸🇦 (@Ali20493857) August 11, 2021

ودون العمانيون عبر ذات الوسم آلاف التغريدات الداعمة لقطر وشعبها وأميرها.

وحذر العديد من نشطاء السلطنة من الفتنة التي يهدف لها المتربصون بقطر مستغلين هذه الأحداث، حيث تمنوا السلامة لقطر ودعوا القطريين للالتفاف حول القيادة وتفويت الفرصة على المتربصين.

اللهم احفظ دولة قطر واميرها وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه 🇴🇲❤️🇶🇦. #قطر_تنتفض pic.twitter.com/e8beCy3c0d — غيمه (@cloud1122F) August 11, 2021

وكتب حساب باسم همسات عمانية:”اللهم من أراد بأي بلاد من بلاد المسلمين فتنةً أو سوءً فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء.”

اللهم من أراد بأي بلاد من بلاد المسلمين

فتنةً أو سوءً.. فاجعل كيده في نحره..

واجعل تدبيره تدميره.. يا سميع الدعاء..#قطر_تنتفض pic.twitter.com/75Y9zDWLIz — همسات_عمانية (@fatemah_0101) August 11, 2021

فيما قال حساب باسم “سفير الروح”:”إلى أشقائنا في قطر حفظكم الله من كل مكروه وفتنه وسوء.”

إلى أشقائنا في قطر حفظكم الله من كل مكروه وفتنه وسوء.🇶🇦❤️🇴🇲

#قطر_تنتفض pic.twitter.com/NrUTRGRkeE — سفير الروح (@Ax24547860) August 11, 2021

تحليل تقني لوسمي “مجلس الشورى” و”قطر تنتفض” يفجر مفاجأة ويفضح دول الجوار

وأمس، الثلاثاء، كشف تحليل تقني أجراه خبير أجنبي متخصص بشبكات الإنترنت ومعلومات الشبكة العنكبوتية، على وسمي “مجلس الشورى القطري” و قطر تنتفض المتصدر بتويتر، عن مفاجأة بشأن تواجد الآف من الحسابات الوهمية، داخل الوسم لشيطنة قطر بشكل وتعمد والتحريض ضدها.

[Thread] 1/ Here is another #manipulation thread (I'll try make it shorter, but it's got some juicy nuggets). This is an analysis of the hashtag "Qatar Revolts". We've seen such hashtags on Lebanon, Iraq, Tunisia etc. It's a common hashtag during *widespread* demonstrations. pic.twitter.com/vrWANBSqXK — Marc Owen Jones (@marcowenjones) August 10, 2021

التحليل الذي أجراه الدكتور “مارك اوين جونز” على الوسم مجلس الشورى القطري ووسم (قطر تنتفض أيضا)، كشف عن تواجد آلاف الحسابات الوهمية التي تروج للوسم بمقاطع وتغريدات لا تمت له بصلة لأجل أن يتصدر.

2/ For context again There were/are some protests in Qatar, mostly by some members of the Al Marra tribe who have been excluded from the upcoming Shura Elections. For more background on statelessness in Qatar, see this AI report for example: https://t.co/Fnr5SxLsDJ — Marc Owen Jones (@marcowenjones) August 10, 2021

وتتبع جونز بعد الحسابات المعروفة بالوسم والتي يعاد التغريد لا بشكل كثيف، واتضح أن أحدها يخص الحساب الرسمي لمنتج “إي بي سي نيوز” جويل زاندر المدعوم من الإمارات.

3/ As this graph shows, the two circled communities are worth further examination. Both represent accounts being retweeted heavily by accounts using an identical application (in this case, Twitter Web App). Who are they retweeting? See next > #disinformation #Qatar pic.twitter.com/p2AYDh1psr — Marc Owen Jones (@marcowenjones) August 10, 2021

مجلس الشورى وقطر تنتفض

كما كشف الدكتور مارك عن حساب آخر تتم إعادة التغريد له، وهو حساب مقرصن آخر، تمتلكه Ishita Anand، المؤسسة و المديرة التنفيذية لشركة @bitgving الواقعة في الهند، و هي منصة للتمويل الجماعي.

5/ Who is the other account being retweeted. Well, not to spoil the surprise, it's another hacked verified account, belonging to Ishita Anand, the Founder and CEO of the India-based firm @bitgiving, a crowdfunding platform. #disinformation pic.twitter.com/UxcQLUBFus — Marc Owen Jones (@marcowenjones) August 10, 2021

وأوضح أنه حتى في جوجل، بطاقة إيشيتا تحتوي على رابط لحسابها في تويتر، لكن في حال الضغط على الرابط. تذهب مباشرة لحساب يظهر انه يبيع “البلايستيشن” ويوصلها للناس في السعودية.

6/ Even Ishita’s Google card links to her Twitter account, but see what happens when you click it. It goes to the account which now seems to be offering to sell and deliver PS5s to people in Saudi. #disinformation #cybersecurity pic.twitter.com/xPYvGkgSdi — Marc Owen Jones (@marcowenjones) August 10, 2021

وتابع مارك “عدد الحسابات التي تعيد التغريد لإشيتا و جويل هو حوالي ٦٦١. مرة أخرى، العديد منهم بظهر انهم حسابات مقرصنة و متحولة لشركات خدمات تسويق رقمي. على سبيل المثال، تعرف على، too_sexy123 و التي تسوق حاليا حسابات للتدليك و حساب مركز الخليج للبحوث.”

وأوضح:” أيضا على الاقل ٦٦١ حساب وهمي. اضف هؤلاء للمجموعة التي ذكرتها في السلسلة السابقة، و سيصل العدد الى حوالي ١٧٨٩ حساب وهمي يتحدث عن انتخابات قطر- بالتحديد يشاركون في وسوم تبرز البلد انها في حالة تمرد.”

المثير للاهتمام أيضا ـ بحسب مارك ـ أن أكثر الحسابات تأثيرا على الوسم هي حسابات ذات الرسائل المزعجة (spam) وحسابات مقرصنة موثقة، وهذه الحسابات غير الحقيقية او المقرصنة مهمة لابراز الوسم. أيضا حساب TurkeyAffairs يظهر بكثرة.

10/ Interestingly, t he most influential accounts on the hashtag are also the spammy ones or hacked verified ones. So again, the manipulated or inauthentic accounts seem to be important in boosting the salience of the hashtag. TurkeyAffairs also features highly pic.twitter.com/xmfNGH75tD — Marc Owen Jones (@marcowenjones) August 10, 2021

واختتم الدكتور مارك تحليله الذي أثبت ما فيه بالأرقام والأدلة، أن هناك وسوم عن انتخابات مجلس الشورى القطري يتم التلاعب بها من قبل حسابات غير حقيقية تنشر رسائل مزعجة وحسابات اخبار غير معروفة.

11/ Anyway, that's me done for now. Takeaways 1) Hashtags around Qatar Shura elections are highly manipulated by spammy accounts and unknown news accounts 2) At least 1,700 hijacked sockpuppet accounts used in this, including one belong to @abcnews journalist 3) Peace #disinfo — Marc Owen Jones (@marcowenjones) August 10, 2021

لافتا إلى أنه هناك على الاقل ١٧٠٠ حساب مختطف (sockpuppet) استخدم لهذا الغرض، متضمنة حساب منتج “إي بي سي نيوز”.

حملة تشويه إماراتية سعودية ضد قطر قبل انتخابات الشورى

تقود مواقع وقنوات إعلامية سعودية وإماراتية فضلا عن أسماء بارزة لنشطاء ومحللين من البلدين مقربون من النظام، حملة تشويه ضد قطر على مواقع التواصل مستغلين الجدل بشأن شروط الترشح والانتخاب لمجلس الشورى المستحدث في قطر.

وبرز موقع “إرم نيوز” الإماراتي في قيادة حملة التشويه ضد قطر، عبر الموقع الإلكتروني وكذلك حساباته بمواقع التواصل.

وبدأ الموقع بتسليط الضوء على الاحتجاج الذي قاده المحامي هزاع بن علي المري، ثم انتقل للتهويل وترويج الإشاعات والكذبات كعادة المواقع الإماراتية لإظهار الأمر وكأنه انتفاضة وثورة ضد نظام الحكم في قطر.

خالد الزعتر وحمد المزروعي

كما برز ضمن حملة تشويه قطر في السعودية الناشط والمحلل السياسي خالد الزعتر، ومقابله في الإمارات المغرد البذيء المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، حمد المزروعي.

وقادت أيضا حسابات شهيرة في السعودية والإمارات ضمن كتائب الذباب الإلكتروني، وسوم لتشويه قطر وشيطنتها مستغلين اعتراض البعض على شروط الانتخاب والترشح بمجلس الشورى.

“شعب واحد وولائنا تميم”

هذا ورد القطريون على حملة التشويه ضد دولتهم وأميرهم بوسم حمل عنوان “شعب_واحد_وولائنا_تميم” تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر.

وعبر الوسم دونت آلاف التغريدات من قبل القطريين الذين أكدوا ولائهم التام لدولتهم وأميرهم تميم بن حمد آل ثاني.

وحذر العديد من السياسيين والنشطاء القطريين من كتائب الذباب التي تسعى لنشر الفتنة، وتأجيج أزمات مفتعلة هدفها ضرب نسيج المجتمع القطري.

