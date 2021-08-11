قطر وسلطنة عمان
قطر وسلطنة عمان
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“قطر تنتفض” يتصدر في سلطنة عمان بشكل عكسي والعمانيون قطعوا الطريق على الشامتين

كتب وطن
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تضامن العديد من النشطاء العمانيين مع قطر ضد حملة التشويه المتعمدة ضدها من دول الجوار، التي استغلت اعتراض البعض على قانون تنظيم انتخابات مجلس الشورى الجديد ورفضهم بعض المواد فيه.

وتصدر وسم “قطر تنتفض” التريند في سلطنة عمان ولكن بشكل عكسي، حيث قطع النشطاء العمانيون الطريق على كتائب الذباب الإلكترونية من السعودية والإمارات التي روجت للوسم ضد قطر.

ودون العمانيون عبر ذات الوسم آلاف التغريدات الداعمة لقطر وشعبها وأميرها.

وحذر العديد من نشطاء السلطنة من الفتنة التي يهدف لها المتربصون بقطر مستغلين هذه الأحداث، حيث تمنوا السلامة لقطر ودعوا القطريين للالتفاف حول القيادة وتفويت الفرصة على المتربصين.

وكتب حساب باسم همسات عمانية:”اللهم من أراد بأي بلاد من بلاد المسلمين فتنةً أو سوءً فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء.”

فيما قال حساب باسم “سفير الروح”:”إلى أشقائنا في قطر حفظكم الله من كل مكروه وفتنه وسوء.”

تحليل تقني لوسمي “مجلس الشورى” و”قطر تنتفض” يفجر مفاجأة ويفضح دول الجوار

وأمس، الثلاثاء، كشف تحليل تقني أجراه خبير أجنبي متخصص بشبكات الإنترنت ومعلومات الشبكة العنكبوتية، على وسمي “مجلس الشورى القطري” و قطر تنتفض المتصدر بتويتر، عن مفاجأة بشأن تواجد الآف من الحسابات الوهمية، داخل الوسم لشيطنة قطر بشكل وتعمد والتحريض ضدها.

التحليل الذي أجراه الدكتور “مارك اوين جونز” على الوسم مجلس الشورى القطري ووسم (قطر تنتفض أيضا)، كشف عن تواجد آلاف الحسابات الوهمية التي تروج للوسم بمقاطع وتغريدات لا تمت له بصلة لأجل أن يتصدر.

وتتبع جونز بعد الحسابات المعروفة بالوسم والتي يعاد التغريد لا بشكل كثيف، واتضح أن أحدها يخص  الحساب الرسمي لمنتج “إي بي سي نيوز” جويل زاندر المدعوم من الإمارات.

مجلس الشورى وقطر تنتفض

كما كشف الدكتور مارك عن حساب آخر تتم إعادة التغريد له، وهو حساب مقرصن آخر، تمتلكه Ishita Anand، المؤسسة و المديرة التنفيذية لشركة @bitgving الواقعة في الهند، و هي منصة للتمويل الجماعي.

وأوضح أنه حتى في جوجل، بطاقة إيشيتا تحتوي على رابط لحسابها في تويتر، لكن في حال الضغط على الرابط. تذهب مباشرة لحساب يظهر انه يبيع “البلايستيشن” ويوصلها للناس في السعودية.

وتابع مارك “عدد الحسابات التي تعيد التغريد لإشيتا و جويل هو حوالي ٦٦١. مرة أخرى، العديد منهم بظهر انهم حسابات مقرصنة و متحولة لشركات خدمات تسويق رقمي. على سبيل المثال، تعرف على، too_sexy123 و التي تسوق حاليا حسابات للتدليك و حساب مركز الخليج للبحوث.”

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وأوضح:” أيضا على الاقل ٦٦١ حساب وهمي. اضف هؤلاء للمجموعة التي ذكرتها في السلسلة السابقة، و سيصل العدد الى حوالي ١٧٨٩ حساب وهمي يتحدث عن انتخابات قطر- بالتحديد يشاركون في وسوم تبرز البلد انها في حالة تمرد.”

المثير للاهتمام أيضا ـ بحسب مارك ـ أن أكثر الحسابات تأثيرا على الوسم هي حسابات ذات الرسائل المزعجة (spam) وحسابات مقرصنة موثقة، وهذه الحسابات غير الحقيقية او المقرصنة مهمة لابراز الوسم. أيضا حساب TurkeyAffairs يظهر بكثرة.

واختتم الدكتور مارك تحليله الذي أثبت ما فيه بالأرقام والأدلة، أن هناك وسوم عن انتخابات مجلس الشورى القطري يتم التلاعب بها من قبل حسابات غير حقيقية تنشر رسائل مزعجة وحسابات اخبار غير معروفة.

لافتا إلى أنه هناك على الاقل ١٧٠٠ حساب مختطف (sockpuppet) استخدم لهذا الغرض، متضمنة حساب منتج “إي بي سي نيوز”.

حملة تشويه إماراتية سعودية ضد قطر قبل انتخابات الشورى

تقود مواقع وقنوات إعلامية سعودية وإماراتية فضلا عن أسماء بارزة لنشطاء ومحللين من البلدين مقربون من النظام، حملة تشويه ضد قطر على مواقع التواصل مستغلين الجدل بشأن شروط الترشح والانتخاب لمجلس الشورى المستحدث في قطر.

وبرز موقع “إرم نيوز” الإماراتي في قيادة حملة التشويه ضد قطر، عبر الموقع الإلكتروني وكذلك حساباته بمواقع التواصل.

وبدأ الموقع بتسليط الضوء على الاحتجاج الذي قاده المحامي هزاع بن علي المري، ثم انتقل للتهويل وترويج الإشاعات والكذبات كعادة المواقع الإماراتية لإظهار الأمر وكأنه انتفاضة وثورة ضد نظام الحكم في قطر.

خالد الزعتر وحمد المزروعي

كما برز ضمن حملة تشويه قطر في السعودية الناشط والمحلل السياسي خالد الزعتر، ومقابله في الإمارات المغرد البذيء المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، حمد المزروعي.

وقادت أيضا حسابات شهيرة في السعودية والإمارات ضمن كتائب الذباب الإلكتروني، وسوم لتشويه قطر وشيطنتها مستغلين اعتراض البعض على شروط الانتخاب والترشح بمجلس الشورى.

“شعب واحد وولائنا تميم”

هذا ورد القطريون على حملة التشويه ضد دولتهم وأميرهم بوسم حمل عنوان “شعب_واحد_وولائنا_تميم” تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر.

وعبر الوسم دونت آلاف التغريدات من قبل القطريين الذين أكدوا ولائهم التام لدولتهم وأميرهم تميم بن حمد آل ثاني.

وحذر العديد من السياسيين والنشطاء القطريين من كتائب الذباب التي تسعى لنشر الفتنة، وتأجيج أزمات مفتعلة هدفها ضرب نسيج المجتمع القطري.

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