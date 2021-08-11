إلهام الفضالة تكشف ما حاولت إخفاءه طويلاً في خلافها مع هيا الشعيبي

تصاعدت الخلافات بين الممثلة الكويتية هيا الشعيبي ومواطنتها إلهام الفضالة، ما جعل الأخيرة تخرج عن صمتها وتكشف المستور.

هيا الشعيبي رفضت الاعتذار للسعودية

وذلك بعدما استفزها ظهور هيا الشعيبي في أحد البرامج التلفزيونية واتهمت فيها الفضالة بعدم الوقوف إلى جانبها في أزماتها وبالنفاق.

وبسلسلة فيديوهات عبر (سناب شات)، قالت إلهام الفضالة: (هيا أنكرت جميلي وتخلت عن اليد التي ساعدتها في محنتها التي تعرضت لها عام 2020، بعد دخولها السجن على خلفية نشرها مقطع فيديو إباحيا).

وأكدت إلهام الفضالة أن أصل الخلاف يعود لأزمة هيا الشعيبي مع السعودية، حين تصدر هاشتاج (هيا الشعيبي تسيء للسعودية).

وتابعت الفنانة الكويتية: (قلت لها اعتذري، وتصدري التريند باعتذارك، رفضت وقالت أبداً أنا ما غلطت، قلتلها إحنا كفنانين مالنا شغل بالسياسة، وكلنا شعب واحد، برضو رفضت وأصرت على موقفها).

صورة طارق العلي وإلهام الفضالة الشرارة

وأكدت الفضالة أن شرارة الحرب انطلقت بعد تداول صورتها مع الممثل طارق العلي والذي جمعته مشاكل عديدة مع هيا الشعيبي انتهت بانفصالهما فنياً لعدة سنوات على الرغم من تعاوناتهما التي كانت ناجحة قبل الخلاف.

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وقالت الفضالة إنها لم تكن تقف بطريق هيا الشعيبي في أعمالها الفنية، ولم تكن تمانع أن تعمل مع من يجمعهم بها خلافات، عكس ما فعلت معها الشعيبي.

واشتعلت الخلافات أيضاً بين الممثلتين حين أعلنت إلهام الفضالة زواجها من زميلها الممثل شهاب جوهر، فخرجت هيا الشعيبي في فيديو بثته على حسابها وهاجمتها بشكل غير مباشر.

زواج إلهام فضالة وشهاب جوهر

وقالت الشعيبي حينها: (بعض الناس طلعوا عقرب رمل، ياما تحت السواهي دواهي، يبنون انهم هاديين و رزينين لكنهم عكس ذلك، احنا لسان بس قلب أبيض ما نكذب ونمثل على الناس).

وأضافت هيا: (شو السالفة، كل ما نزلنا شي ياخدوه عليهم، إذا أنتو حاسين إنه عليكم خلاص.. وما حدا بيحس بكدة إلا إذا صدق مسويه، الله يخليلي بيتي وعيالي وراجلي، ولا يحرمني منهم وأهلي ، ورابعي اللي يحبوني، ربي يحافظهم ويخليهم لي.. هنمثل وايد على بعض إن إحنا اللي كلمتنا مهمة، وإن إحنا ما بننشغل بحد بس من ورا التليفون).

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كما هددت هيا الشعيبي من وصفتهم بالـ”عقارب الرمل” من الحديث عنهم قائلة: “خليني ساكتة لإني إذا تكلمت.. فخليني ساكتة. اللي هو مسوي هذا الشيء هو عارف نفسه، ما أدري إيش أقول، الواحد يكبر يعقل الواحد يكبر يدبر.”

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وتباعت:”أنا فعلا صدق لسان بس لكن قلبي طيب ما أكدب مثل ناس بتكدب.. عيشوا حياتكم، مش أنتوا اختارتو هذه الحياة! عيشوها، ليش بتدخلوا على كل شي بنسويه، نعيش حياتنا عندنا بيت عندنا أهالي عيشوا حياتكم”.

دعوى قضائية

هذا واعتبر تصريح هيا الشعيبي موجه مباشرة لإلهام الفضالة بسبب خبر الزواج من جهة وبسبب الحرب التي اشتعلت بينهما منذ أيام وتصدرت الحديث.

من جهتها، أعلنت إلهام الفضالة، تحريك دعاوى قضائية ضد 3 مشاهير، قالت إنهم أساؤوا لها منذ إعلانها الزواج من شهاب جوهر، في 13 يوليو الماضي.

وقالت إلهام الفضالة بفيديو عبر (سناب شات)، أنها وكلت المحامية مريم البحر لمقاضاة من أساؤوا لها؛ بـ(الهمز واللمز) الذي حدث من بعض المشاهير في الميديا.

وتابعت: (كل شخص له سرية خاصة في بيته، وأنا لي ظروفي وحياتي ومشاكلي الخاصة، لكني سمعت كلام عني غير صحيح).

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وتعليقاً على الفيديو كتبت الفضالة: (هم 3 مشاهير بس اللي باخد حقي بإذن الله منهم والأكاونتات المسيئة).

إساءة هيا الشعيبي للسعودية

وتعود أزمة هيا الشعيبي مع السعودية، حين كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان في وقت سابق سبب عدم تلقي الأولى عروضا كالعادة لتقديم برامج في رمضان.

ولمحت مي العيدان خلال برنامجها (كشف حساب) عبر قناة (سكوب) إلى أن السبب، هو إساءة الشعيبي للسعودية، بعد إشادتها بمشاركة أمير قطر تميم بن حمد في جنازة أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الصباح.

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واعتبر السعوديون حينها أن هيا الشعيبي تقصد ملكهم سلمان بن عبدالعزيز فدشنوا هاشتاغ #هيا_الشعيبي_تسي_لسعوديه، شتموا خلاله الفنانة وعايروها بتكريمها أكثر من مرة في السعودية.

ونصحت مي العيدان، هيا بأن تعتذر للسعودية، وقالت: (إنتي وقفتي دراميا وما اشتغلتي بسبب نغزاتك التي رميتي بها السعودية، والذين تحسسوا من كلامك، وتحديدا يوم وفاة الأمير صباح الأحمد، طلعت قرارات عرفية من داخل السعودية لا نريد الشعيبي).

وأضافت (العيدان): (الشعب السعودي غضب وإنتي استعجلتي وحطيتي صور لكل أمراء وشيوخ الخليج وملوكها.. وحطيتي صورة لأمير قطر وقلتي هو الوحيد اللي جاء لنا، ونسيتي إنه العزاء أول يوم يقتصر على الأسرة وثاني يوم الكل الكرة الأرضية كانت موجودة لتقديم واجب العزاء).

اعتذري

وتابعت مي العيدان: (صار غضب والإنسان يخطئ وما في إنسان ما يخطئ، بس الشاطر هو اللي يصلح الغلط اللي عمله، وإنتي المفروض تطلعي وتعتذري للشعب والحكومة السعودية وقولي أنا استعجلت في الحكم وأنا بنتكم وحقكم علي).

واختتمت مي العيدان حديثها بتأكيد النصيحة على هيا قائلة: (هيا عدلي الأمور، الكبر ما يكون بالغلط، فاعتذري هذه نصيحة، وأنا بيني وبينك خصومة بسبب انك شتمتي أمي في عام 2015 وأنا عمري ما أسامح حد غلط في أهلي خاصة أمي).

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