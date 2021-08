بايدن يهنئ المسلمين بالعام الهجري الجديد 1443 ويتحدث عن “تضحيات تاريخية خلال شهر محرم”

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل، العالم الإسلامي بحلول العام الهجري الجديد 1443.

وعبر تغريدة له بتويتر على حساب الرئاسة الرسمي رصدته (وطن)، دون بايدن ما نصه:”نتقدم أنا وجيل بأحر تمنياتنا لكل من يحيون رأس السنة الهجرية، ويتذكرون التضحيات التاريخية خلال شهر محرم الكريم.”

Jill and I extend our warm wishes to all those observing the Islamic New Year and remembering the historical sacrifices during the holy month of Muharram. We join you in honoring the universal values of justice, equality, and compassion.

