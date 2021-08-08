مفاجأة بشأن وفاة دلال عبدالعزيز .. هل معرفتها بوفاة سمير غانم كان سببا في تدهور حالتها؟

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، أن سبب وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز لم يكن بفيروس كورونا.

متلازمة مابعد كورونا

وقال عوض تاج الدين خلال مداخلة مع برنامج (السّتات ميعرفوش يكدبوا) المذاع عبر فضائية (cbc)، إن سبب وفاة دلال عبد العزيز هو ما يسمى بمتلازمة ما بعد كورونا.

وأوضح تاج الدين أن (متلازمة ما بعد كورونا) بعد دراستها، تبين أن فيروس كورونا يترك 29 عرضا مرضيا منها التهابات الجهاز التنفسي وتليف الرئتين.

ونوه إلى أن هناك عددا من الحالات توفت بمتلازمة ما بعد الكورونا من ضمنهم الفنانة دلال عبدالعزيز.

الساعات الأخيرة في حياة دلال عبدالعزيز

إلى ذلك، كشفت مصادر في المستشفى الذي كانت تعالج فيه الراحلة دلال عبد العزيز، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياتها.

وأفادت المصادر بحسب ما نقلت عنها صحيفة (الوطن) المصرية بأن حالة الفنانة الراحلة تدهورت بشدة خلال الأيام الأخيرة، حتى أنها وصلت لفقدان كامل للوعي في بعض الأوقات، وأنها لم تكن تستطيع رفع قناع الأكسجين من على وجهها.

وأشارت المصادر إلى أن دلال عبدالعزيز كانت مصابة بتليف شديد في الرئة نتيجة لإصابتها بفيروس كورونا، أعجزها عن التنفس بصورة طبيعية.

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وتابعت المصادر: (حالة الفنانة النفسية ساءت للغاية خلال الفترة الأخيرة بسبب طيلة وجودها في المستشفى ووضعها على الأجهزة المساعدة على التنفس، لدرجة أنها في بعض الأوقات كانت ترفض أخذ الدواء).

وأشارت المصادر إلى أنه جرى نقل دلال عبد العزيز من مستشفى خاص كانت تعالج به لمستشفى حكومي في أكتوبر، قبل ما يقرب من أسبوعين، وأنه كان هناك اقتراح طبي بزرع رئة جديدة لها، إلا أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من أسرتها نظرا لخطورة العملية.

دلال عبدالعزيز علمت بوفاة زوجها

بينما نقلت صحيفة (سكاي نيوز) عن مصادر قولها إن أسباب التدهور المفاجئ في حالة دلال عبدالعزيز الصحية هو معرفتها بوفاة زوجها سمير غانم.

وقال المصدر : (كانت الفنانة قبل أيام تجهز لعملية زراعة رئة ولكن معرفتها بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم أدى إلى تدهور حالتها الصحية ووفاتها).

وتابع: (تدهور حالة الفنانة دلال عبد العزيز بدأ، الجمعة، منذ علمت الفنانة بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد).

وكانت العائلة قد حرصت بشدة على منع إبلاغ الفنانة الراحلة برحيل زوجها، حتى لا يؤدي ذلك إلى تداعيات سلبية على صحتها.

دلال عبد العزيز شهيدة بدرجة مقاتلة

وفي سياق آخر، قال الدكتور المصري أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن أى شخص يموت متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا فهو من الشهداء، كالذي يقاتل ويجاهد في سبيل الله.

وأضاف كريمة حديثه الذي نقلته صحيفة (القاهرة 24) تزامناً مع وفاة دلال عبدالعزيز، أنه قد تعددت الأحاديث، أن من يموت بمرض فهو من الشهداء.

وتابع كريمة: (قد ورد عنْ أبي هُرَيْرةَ -رضي الله عنه- أنه قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّه -صلي الله عليه وسلم- الشُّهَدَاءُ خَمسَةٌ: المَطعُونُ، وَالمبْطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحبُ الهَدْم وَالشَّهيدُ في سبيل اللَّه متفقٌ عليهِ).

وأشار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى أن درجة الشهادة هي دليل على حسن الخاتمة، وليس كل من قتل فى دار الحرب شهيدا، وصاحب المرض سواء كان غفيرًا وزيرًا فنانًا، فهو يأخذ الدرجة والمنزلة التى ذكرها رسول الله.

وفاة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

وتوفي الفنان سمير غانم في 20 مايو الماضي عن عمر يناهز الـ84 عاماً بعد تدهور حالته الصحية أثناء وجوده بالمستشفى، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتوفيت زوجته الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز أمس السبت، عن عمر يناهز الـ61 عاماً، بعد صراع دام عدة أشهر مع المرض الذي سببه تداعيات إصابتها بفيروس كورونا أيضاً.

كورونا ضرب العائلة

واستطاع فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 أن يضرب عائلة الفنان غانم خلال الفترة الماضية، حيث أصيبت كل من الفنانة دلال عبد العزيز ودنيا غانم وإيمي.

ودخل الفنان الكبير الخميس 29 أبريل/نيسان، أحد المستشفيات الخاصة، فيما دخلت دلال عبد العزيز قبل بـ4 أيام بعد تدهور حالتها وإصابتها بضيق في التنفس.

وكانت دلال عبد العزيز تخضع للعزل المنزلي في بداية الأزمة بصحبة ابنتها دنيا، ولكن حالتها تطلبت النقل إلى أحد المستشفيات الخاصة من أجل تلقي الرعاية والعلاج قبل أن تتدهور حالتها على مدار شهرين إلى أن رحلت عن عالمنا أمس.

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