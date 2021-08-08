رامي رضوان ينفعل بسبب ما فعله شخص خلسةً أمام قبر دلال عبدالعزيز

انفعل الإعلامي المصري رامي رضوان، على أحد المصورين أثناء دفن حماته الفنانة المصرية الراحلة دلال عبدالعزيز، وذلك بعد محاولته تصوير لحظة الدفن خلسة.

رامي رضوان: حرام عليكو

وأمسك رامي رضوان بالهاتف كما يظهر بالفيديو الذي نشرته وسائل إعلام محلية، وألقى به على الأرض، وعبر عن استيائه من تصرفات بعض المصورين خلال الجنازة قائلاً: (مش ممكن يعني حرام عليكوا).

ولاحظ أحد أفراد أسرة دلال عبدالعزيز محاولة أحد المصورين، تصوير مشهد دفن الفنانة الراحلة في القبر بهاتفه المحمول، فسارع إلى الشخص وعاتبه وطرده من داخل المدفن لكونه لم يحترم العادات والتقاليد، وكذلك احترام الميت.

من هي فتحية حلمي التي دُفنت دلال عبدالعزيز في قبرها؟

هذا وأقيمت مراسم دفن دلال عبدالعزيز وتلقي العزاء، في نفس المقبرة التي دفن بها زوجها الفنان الراحل سمير غانم، وهي المقابر الخاصة بأسرته.

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وتساءل الجميع عن اسم (فتحية محمود حلمي)، الموجود على قبر الفنانة دلال عبد العزيز، وتبين أنها والدة الفنان الراحل سمير غانم، التي دفنت في نفس القبر بعد وفاتها، حيث إنها المقابر الخاصة بعائلة الفنان سمير غانم وتأسست في 1973؛ وفقا لتصريحات شقيق الفنان الراحل حسام غانم.

دفن دلال عبدالعزيز

وشيعت الى مثواها الاخير بعد ظهر الأحد جنازة الفنانة المصرية الراحلة دلال عبدالعزيز بمقابر الأسرة إلى جوار زوجها الراحل سمير غانم، الذي توفي قبل 77 يوما.

وتمت صالة الجنازة على جثمان الراحلة في مسجد المشير نطاوي بالتجمع الخامس، ورافق جثمانها الفنانة دنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم، ورامي رضوان، والفنان حسن الرداد.

وقالت المصادر إن ابنتي الراحلة إيمي ودنيا، ظهرتا بوضع محزن للغاية؛ اذ انهارتا بالبكاء فور وصولهما. وفي إحدى الصور بدت إيمي داخل سيارة وهي تبكي بحرقة.

وتوافد عدد من الفنانين لأداء صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة من بينها ميرفت أمين، بوسي شلبي، شمس البارودي، سهير البابلي، هالة صدقي، شيرين، المنتج أحمد السبكي ومحمد الشقنقيري.

وقد فرضت عائلة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز إجراءات أمنية مشددة للحفاظ على الخصوصية ومنع التصوير بالإضافة إلى منع دخول الصحفيين والمراسلين.

سبب وفاة دلال عبدالعزيز

وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، أن سبب وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز لم يكن بفيروس كورونا.

وقال عوض تاج الدين خلال مداخلة مع برنامج (السّتات ميعرفوش يكدبوا) المذاع عبر فضائية (cbc)، إن سبب وفاة دلال عبد العزيز هو ما يسمى بمتلازمة ما بعد كورونا.

وأوضح تاج الدين أن (متلازمة ما بعد كورونا) بعد دراستها، تبين أن فيروس كورونا يترك 29 عرضا مرضيا منها التهابات الجهاز التنفسي وتليف الرئتين.

ونوه إلى أن هناك عددا من الحالات توفت بمتلازمة ما بعد الكورونا من ضمنهم الفنانة دلال عبدالعزيز.

وفاة دلال عبدالعزيز

وكشفت مصادر في المستشفى الذي كانت تعالج فيه الراحلة دلال عبد العزيز، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياتها.

وأفادت المصادر بحسب ما نقلت عنها صحيفة (الوطن) المصرية بأن حالة الفنانة الراحلة تدهورت بشدة خلال الأيام الأخيرة، حتى أنها وصلت لفقدان كامل للوعي في بعض الأوقات، وأنها لم تكن تستطيع رفع قناع الأكسجين من على وجهها.

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وأشارت المصادر إلى أن دلال عبدالعزيز كانت مصابة بتليف شديد في الرئة نتيجة لإصابتها بفيروس كورونا، أعجزها عن التنفس بصورة طبيعية.

وتابعت المصادر: (حالة الفنانة النفسية ساءت للغاية خلال الفترة الأخيرة بسبب طيلة وجودها في المستشفى ووضعها على الأجهزة المساعدة على التنفس، لدرجة أنها في بعض الأوقات كانت ترفض أخذ الدواء).

وأشارت المصادر إلى أنه جرى نقل دلال عبد العزيز من مستشفى خاص كانت تعالج به لمستشفى حكومي في أكتوبر، قبل ما يقرب من أسبوعين، وأنه كان هناك اقتراح طبي بزرع رئة جديدة لها، إلا أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من أسرتها نظرا لخطورة العملية.

علمت بوفاة زوجها

بينما نقلت صحيفة (سكاي نيوز) عن مصادر قولها إن أسباب التدهور المفاجئ في حالة دلال عبدالعزيز الصحية هو معرفتها بوفاة زوجها سمير غانم.

وقال المصدر : (كانت الفنانة قبل أيام تجهز لعملية زراعة رئة ولكن معرفتها بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم أدى إلى تدهور حالتها الصحية ووفاتها).

وتابع: (تدهور حالة الفنانة دلال عبد العزيز بدأ، الجمعة، منذ علمت الفنانة بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد).

وكانت العائلة قد حرصت بشدة على منع إبلاغ الفنانة الراحلة برحيل زوجها، حتى لا يؤدي ذلك إلى تداعيات سلبية على صحتها.

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