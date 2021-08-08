رامي رضوان ينشر رؤيا لحماته دلال عبدالعزيز ليلة وفاتها (شاهد)

كشف الاعلامي المصري رامي رضوان عن رؤيا أرسلها له أحد متابعيه عبر فيسبوك، تتعلق بحماته الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز وزوجها الراحل سمير غانم.

ونشر رامي رضوان عبر حسابه في فيسبوك رسالة جاء فيها: “رؤية الغريب اصدق. يشهد الله انه ليلة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز رأيت المرحوم سمير غانم في ليلة عرسه ويجلس ويتحدث عن عروسته الجميله التي احبها منذ كانت صغيرة وينتظرها في بيت في مكان يسمى دار السلام ونعم الدار هي”.

وتابع صاحب الرؤيا في رسالته لرامي رضوان: “والله ولا ندري ماذا بينهم وبين الله ولكنها بشرى تثلج الصدور ورأيت منواجبي ان تصل هذه الرؤية الى احبائهم فهي اجمل عزاء ارسله الله لكم . وربنا يرحمهم ويغفر لهم”.

دفن دلال عبدالعزيز

وشيعت الى مثواها الاخير بعد ظهر الأحد جنازة الفنانة المصرية الراحلة دلال عبدالعزيز بمقابر الأسرة إلى جوار زوجها الراحل سمير غانم، الذي توفي قبل 77 يوما.

وتمت صالة الجنازة على جثمان الراحلة في مسجد المشير نطاوي بالتجمع الخامس، ورافق جثمانها الفنانة دنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم، ورامي رضوان، والفنان حسن الرداد.

وقالت المصادر إن ابنتي الراحلة إيمي ودنيا، ظهرتا بوضع محزن للغاية؛ اذ انهارتا بالبكاء فور وصولهما. وفي إحدى الصور بدت إيمي داخل سيارة وهي تبكي بحرقة.

وفاة دلال عبدالعزيز

وكشفت مصادر في المستشفى الذي كانت تعالج فيه الراحلة دلال عبد العزيز، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياتها.

وأفادت المصادر بحسب ما نقلت عنها صحيفة (الوطن) المصرية بأن حالة الفنانة الراحلة تدهورت بشدة خلال الأيام الأخيرة، حتى أنها وصلت لفقدان كامل للوعي في بعض الأوقات، وأنها لم تكن تستطيع رفع قناع الأكسجين من على وجهها.

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وأشارت المصادر إلى أن دلال عبدالعزيز كانت مصابة بتليف شديد في الرئة نتيجة لإصابتها بفيروس كورونا، أعجزها عن التنفس بصورة طبيعية.

وتابعت المصادر: (حالة الفنانة النفسية ساءت للغاية خلال الفترة الأخيرة بسبب طيلة وجودها في المستشفى ووضعها على الأجهزة المساعدة على التنفس، لدرجة أنها في بعض الأوقات كانت ترفض أخذ الدواء).

وأشارت المصادر إلى أنه جرى نقل دلال عبد العزيز من مستشفى خاص كانت تعالج به لمستشفى حكومي في أكتوبر، قبل ما يقرب من أسبوعين، وأنه كان هناك اقتراح طبي بزرع رئة جديدة لها، إلا أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من أسرتها نظرا لخطورة العملية.

علمت بوفاة زوجها

بينما نقلت صحيفة (سكاي نيوز) عن مصادر قولها إن أسباب التدهور المفاجئ في حالة دلال عبدالعزيز الصحية هو معرفتها بوفاة زوجها سمير غانم.

وقال المصدر : (كانت الفنانة قبل أيام تجهز لعملية زراعة رئة ولكن معرفتها بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم أدى إلى تدهور حالتها الصحية ووفاتها).

وتابع: (تدهور حالة الفنانة دلال عبد العزيز بدأ، الجمعة، منذ علمت الفنانة بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد).

وكانت العائلة قد حرصت بشدة على منع إبلاغ الفنانة الراحلة برحيل زوجها، حتى لا يؤدي ذلك إلى تداعيات سلبية على صحتها.