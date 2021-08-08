الكويت تضع شرطاً جديداً لدخول الخليجيين إلى أراضيها.. تعرف عليه

كشفت صحيفة “القبس” الكويتية، تفاصيل الشرط الجديد الذي تعتزم السلطات تطبيقه من أجل السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالدخول إلى البلاد.

وهذه الآلية تتضمن تقديم شهادة التطعيم وفحص pcr سلبي وذلك خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى الكويت.

وكان مجلس الوزراء قد قرر بعد تعليق دخول الأجانب إلى البلاد، في 4 فبراير/شباط الماضي آلية إجراءات السفر الجديدة للمواطنين ومواطني دول الخليج.

مطار الكويت الدولي

إلا أن مصدرا مطلعا في المطار الدولي قال لصحيفة “القبس” إنه سيسمح بدخول الخليجيين الحاصلين على اللقاحات المعتمدة في البلاد فقط.

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واللقاحات التي اعتمدتها حتى الآن هي فايزر، وأسترازينكا، وموديرنا وجونسون أند جونسون.

وأوضح المصدر أن الدخول إلى الكويت لا يتطلب اعتماد شهادات التطعيم من قبل سفارات البلاد في دول الخليج، وإنما سيكون القدوم مباشرا عبر تقديم شهادات التطعيم لشركات الطيران قبل الصعود إلى الطائرة وكذلك لسلطات المطار عند الوصول إلى البلاد.

فتح الطيران المباشر من عدة دول أبرزها مصر والمغرب والمالديف

ومن جانب اخر أكدت مصادر كويتية أن مجلس وزراء الكويت يدرس حاليا فتح الطيران المباشر مع عدة دول أبرزها مصر والمغرب والمالديف وغيرها من الدول.

ونقلت صحيفة “سبق” الكويتية عن مصدر وصفته بـ “المطلع”، تأكيده أن الأجهزة العاملة في المطار على استعداد كامل للتعامل مع أية زيادة في وجهات السفر والرحلات الجوية المغادرة والقادمة واستقبال كل المواطنين والمقيمين ابتداء من 1 أغسطس/آب المقبل.

ووفقا للمصدر: “جرى التأكد من كل الأجهزة والمعدات ومنظومات التشغيل بشكل عام لتفادي أي معوقات قد تحدث”.

وعن عودة الرحلات الجوية مع القاهرة، قال المصدر: “الموافقة على استئناف الرحلات قرار يعود إلى مجلس الوزراء ونحن نترقب هذه القرارات لنتمكن من جدولة الرحلات الجوية وفقاً للمعطيات الجديدة”.

وأكد المصدر أن “سلطات المطار لم تتلق أي موافقات صادرة في هذ الشأن حتى الآن فهي في طور الدراسة، ويتوقع أن يعلن عن عودة الرحلات الجوية مع بعض الدول في القريب العاجل”.

والأحد بدأ تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالسماح بدخول البلاد لغير الكويتيين المطعمين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة.

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