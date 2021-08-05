مشهد مؤثر لـ انتصار الشراح ومشاري البلام يلقى تفاعلا واسعا بعد موتهما (فيديو)

تداول ناشطون كويتيون بمواقع التواصل مشهدا تلفزيونيا جمع الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام، بزميلته الراحلة انتصار الشراح، وأثار المشهد جدلا بين الكويتيين نظرا لرمزيته عقب وفاتهما.

المشهد الذي نشره الفنان الإماراتي حبيب غلّوم، عبر حسابه الرسمي في “انستغرام”، أظهر انتصار الشراح تنظر إلى مشاري البلام وفي عينيها لمحات من الحزن دون حديث.

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انتصار الشراح و مشاري البلام

ورغم أن المشهد لم يتجاوز ثوان معدودة إلا أنه أثار بكاء العديد من المتابعين الذين وجهوا الدعاء لهما بالرحمة.

بينما علق حبيب غلوم على المشهد الذي بثه بقوله: “يا سبحان الله وكأنه أم سالم تقول لمشاري وبنفس راضية اسبقني وأنا لاحقتك اللهم ارحمهما واغفر لهما والطف بهما يا أرحم الراحمين”.

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وتفاعل العديد من النشطاء مع المشهد، رغم عدم حديثهم فيه وتعبيرهم فقط بعيونهم وإيماءات الرأس.

وفاة انتصار الشراح

ويشار إلى أن الفنانة الكويتية انتصار الشراح، توفيت في العاصمة البريطانية لندن بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 59 عاماً، في الثلاثين من يوليو الماضي.

وكشف مازن التميمي، زوج الفنانة الكويتية القديرة، انتصار الشراح، تفاصيل وصول جثمانها إلى موطنها الكويت، قادمًا من العاصمة البريطانية لندن، حيث كانت تتلقى العلاج.

آخر ظهور قبل أسبوعين

ويُعد آخر ظهور للراحلة انتصار الشراح وهي على سرير المرض قبل أسبوعين في أحد المستشفيات في الكويت قبل أن تغادر إلى بريطانيا لتلقي العلاج.

ونشرت حينها الإعلامية الكويتية مي العيدان صورة لانتصار أثناء زيارة الفنان محمد العجيمي لها في المستشفى، وبدت منهكة في الصورة، ومع ذلك تحاول أن تبقى مبتسمة.

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وعلقت مي العيدان عليها: (الفنان محمد العجيمي يطمئن الجمهور والناس على صحة الفنانة القديرة انتصار الشراح، ويزورها في المستشفى.. الله يشفيك ويعافيك يا انتصار، ويرجعك لبيتك ولأسرتك ولعيالك ولمحبيك).

وفاة مشاري البلام

بينما جاءت وفاة مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث تم نقل الفنان الراحل مشاري البلام، بعد تدهور حالته الصحية أثر تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد.

فتم وضعه في العناية المركزة بسبب تدهور حالته، الأمر الذي جعل أسرته تصمم على فتح تحقيق مفصل عن أسباب وفاة مشاري البلام وكافة تفاصيل حالته الصحية قبل رحيله.

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وفي عمر مبكر ودع النجم الكويتي مشاري البلام محبيه عن عمر ناهز الـ46 عاماً بعد أشهر قليلة من احتفاله بعيد ميلاده، حيث سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني الكويتي، بل وشعب الكويت كله.

وتسبب وفاة الثنائي في حالة من الحزن وتحولت صفحات المشاهير عبر حساباتهم على مواقع التواصل إلى منبر للعزاء والتعبير عن بالغ حزنهم لرحيلهما.

من هي انتصار الشراح؟

وانتصار هي ممثلة كوميدية كويتية الجنسية، ظهرت في بدايتها كمطربة، حيث دخلت عالم الفن من خلال الفرق الغنائية، وانتقلت بعدها إلى التمثيل بعد تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية.

وفي رصيدها الفني 55 مسرحية، وأكثر من 81 مسلسلاً، و14 برنامجاً كوميدياً مع شريكها الفنان داود حسين.

وخلال مسيرتها أخرجت عملاً وحيداً، وقدمت 100 عمل فني في التلفزيون والمسرح، ظهرت من خلالها بأدوار وشخصيات متنوعة أبرزت موهبتها ووضعتها بين نجوم الصف لأول على الساحة الكويتية، لاسيما في الأعمال الكوميدية التي جعلتها سيدة الكوميديا الخليجية الأولى لأكثر من 3 عقود.

وتعرضت الفنانة الكويتية، في وقت سابق، لمضاعفات صحية إثر إجراء عملية جراحية لاستئصال تقرحات في المعدة، وتم نقلها إلى العناية المركزة بالمستشفى الأميري في الكويت.

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