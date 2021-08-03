مباراة منتخب البرازيل والمكسيك في أولمبياد طوكيو
مباراة منتخب البرازيل والمكسيك في أولمبياد طوكيو
Videoرياضة

منتخب البرازيل يتأهل إلى نهائي طوكيو بعد فوزه على المكسيك بركلات الترجيح (شاهد)

كتب وطن
0

تأهل منتخب مصر لكرة القدم على حسابه نظيره منتخب المكسيك بركلات الترجيح بأربع أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، بعد مباراة مثيرة في قمة دور النصف النهائي من منافسات أولمبياد طوكيو 2021.

منتخب البرازيل والتأهل إلى نهائي طوكيو

وشهدت المباراة بين منتخب البرازيل والمكسيك الإثارة والقوة بين المنتخبين، حيث خيم التعادل السلبي في الوقت الأصلي والإضافي، مع إهدار كلا الفريقين العديد من الفرص الخطيرة خلال اللقاء.

ونجح منتخب البرازيل “السامبا” من تخطى عقبة منتحب المكسيك في ركلات الترجيح التي تفوق من خلالها صاحب الميدالية الذهبية السابقة في أولمبياد ريو 2016 التي أقيمت دولة البرازيل على نظيره المكسيك الذي فشل في ذلك بنتيجة 4-1.

اقرأ المزيد: عبد الرحمن مجدي يرد على قرار إيقافه عن منتخب مصر بسبب أزمته مع فتاة طوكيو

تشكيلة منتخب البرازيل

ولعب المدير الفني البرازيلي أندريه جاردين أمام منتخب المكسيك في دور النصف النهائي من دورة الألعاب الأولمبية 2021، حيث تواجد في حراسة المرمى سانتوس.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: جيليرمي أرانا، دييجو كارلوس، نينو، داني ألفيش، أما في خط الوسط آتى كلاً من: برونو جيمارايش، ماتيوس هنريكي.

بينما في هجوم الفريق كان كلاً من: كلاودينيو، ريتشارلسون، أنتوني، ماتيوس كونيا.

تشكيلة منتخب المكسيك

ودخل المدير الفني لمنتخب المكسيك خيراردو مارتينو في مواجهة صاحب الذهبية السابقة منتخب البرازيل لكرة القدم، حيث كان في حراسة المرمى غييرمو أوتشوا.

بينما في خط الدفاع آتى في التشكيلة كلاً من: خورخي إدواردو سانشيز، سيزار مونتيس، خوسيه خواكين إسكيبيل، أما في وسط الفريق لعب كلاً من: خيسوس ريكاردو أنغولو، دييجو لاينز، لويس رومو.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على ثلاثي اللاعبين، أورييل أنتونا، هنري مارتن ميكس، ألكسيس فيغا.

وسيواجه منتخب البرازيل في المباراة النهائية من دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021″، أمام الفائز من مباراة منتخب إسبانيا واليابان في الدور النهائي من المسابقة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
رياضة

عبد الرحمن مجدي يرد على قرار إيقافه عن منتخب مصر بسبب أزمته مع فتاة طوكيو

رياضة

منتخب البحرين لكرة اليد يودع منافسات طوكيو بهزيمة ثقيلة أمام فرنسا (فيديو)

رياضة

المصارعة المصرية سمر حمزة تعلن اعتزالها بعد خروجها من أولمبياد طوكيو

رياضة

العداء سفيان البقالي يمنح المغرب أولى الميداليات الذهبية في أولمبياد طوكيو

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More