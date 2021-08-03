محمد رمضان يدلي بهذه الاعترافات لأول مرة (فيديو)

أدلى الفنان المصري المثير للجدل محمد رمضان، باعترافات خاصة لأول مرة في حوار له مع صحيفة “ذا ناشونال” الإماراتية.

أول أجر تقاضاه محمد رمضان!

وكشف محمد رمضان عم أول أجر تقاضاه في حياته ببدايات مسيرته الفنية، وكذلك سر ولعه بالتصوير مع النمور والأسود والحيوانات المفترسة.

وأول أجر ناله بحسب قوله كان 25 جنيها مصريا، وكان عن مشاركته في مسرحية “قاعدين ليه”، آخر مسرحيات الفنان الكوميدي الراحل، سعيد صالح، والتي عرضت في عام 2003.

وقال إنه كان سعيدا للغاية بالمال، وسارع بشراء فاكهة لوالدته.

محمد رمضان يرفض الحديث عن ثروته

ولفتت صحيفة “ذا ناشونال” إلى أن تقارير ذكرت أن آخر أجر لمحمد رمضان كان 3 ملايين دولار عن دوره في أحدث مسلسلاته “موسى”، الذي عرض في شهر رمضان للعام الحالي.

ولكن الممثل والمغني المصري رفض نفي أو تأكيد المعلومة، وكذلك التطرق إلى صافي ثروته.

صور الأسود والنمور

وتحدث محمد رمضان في لقائه مع صحيفة “ذا ناشونال” كذلك عن ولعه الشديد بالقطط الكبيرة، إذ أنه يعتاد نشر مقاطع فيديو لنفسه مع النمور والأسود عبر حسابه على موقع “إنستغرام”.

وعن السر وراء هذا قال رمضان: “لدي هوس بكل شيء يدل على القوة والهيبة أو يرمز لها، كالأسود والنمور والتماسيح، أنا أحب الشخصيات القوية”.

وتابع: “أحب كيف أن الأسد، على سبيل المثال، يغرس الثقة بي، أنا أحب شخصيته، وكما تعلم، فإن الحيوانات تمتلك شخصيات مثل البشر، أنا أحب هيبتها وقوتها وطاقتها”.

اعترافات لأول مرة

اعترف محمد رمضان في اللقاء أيضا أن بعض أفعاله وكلماته جاءت بنتائج عكسية.

وأوضح قائلا: “أي إنسان يرغب في العودة بالزمن إلى الوراء والتصرف بشكل مختلف لتجنب الأخطاء، نحن نرتكب أخطاء مع تقدمنا في العمر ونتعلم منها.

وتابع ضاربا المثل:”وعلى سبيل المثال، أتذكر أحيانا أنني كنت أفعل أمورا سخيفة منذ بضع سنوات – في عامي 2014 و 2015 – وأسأل نفسي: هل فعلت ذلك حقا”.

وأردف: “لذلك، على مر السنين أصبحنا أكثر وعيا بأنفسنا لنقاط القوة والضعف لدينا، نحن نتغير لنصبح نسخة أفضل من أنفسنا، هكذا هي الحياة”.

الازدحام المروري وحلم الأوسكار

كما انتقد محمد رمضان في لقائه مع صحيفة “ذا ناشونال” بعض الدعاوى القضائية التي أقيمت ضده، ووصفها بـ”السخيفة”، ومنها قيام أحدهم بمقاضاته بسبب تسببه في ازدحام مروري كلما سار في الشارع، وطالبه بأن يعلم السلطات المختصة قبل أن يغادر منزله.

وأكد محمد رمضان أنه يسعى للفوز بجائزة “أوسكار” الأمريكية، وأن يكون الممثل العربي والأفريقي والمصري الذي يحتل المرتبة الأولى في العالم.

رمضان داخل قصر الشيخة فاطمة

ويشار إلى أنه في يونيو الماضي نشر الفنان المصري محمد رمضان صورا ومقاطع مصورة، أثارت جدلا واسعا حيث أظهرته داخل قصر شيخة من الأسرة الحاكمة في دبي.

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ووفق ما نشره محمد رمضان عبر حسابه بانستغرام ورصدته (وطن) في حينها، فقد ظهر داخل قصر الشيخة فاطمة بنت راشد آل مكتوم.

وقال رمضان إنه تم توجيه دعوة شخصية له من الشيخة فاطمة في قصرها.

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ونشر فيديو للحظة دخوله القصر واستقباله من قبل العاملين به، واستعراض مدى الثروة والغناء الفاحش داخل القصر.

وعلق محمد رمضان بقوله: ”شكراً بلدي الثاني الإمارات العربية المتحدة، ثم شكراً مدينتي المفضلة دبي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال في قصر سمو الشيخة فاطمة بنت راشد آل مكتوم شكراً على دعوة سموك”.

وأظهرت الصور رمضان في حديقة القصر رفقة نمر أبيض وكان يسير برفقته وقد خلع ملابسه وكان عاري الصدر، وصور أخرى في زوايا مختلفة من القصر الفاره.

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الإقامة الذهبية

هذا وقد حصل محمد رمضان على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات المتحدة العام الماضي (2020).

إذ نشر آنذاك صورة الإقامة الجديدة على حسابه على إنستغرام معلقاً عليها: (شكراً حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله، وشكراً حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي).

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