وفاة الفنانة حياة الفهد في أحد مستشفيات الكويت بكورونا .. اعلام كويتي يكشف الحقيقة

نفت وسائل إعلام كويتية ما أشيع خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل الإجتماعيّ، عن وفاة الفنانة الكويتية ​حياة الفهد​ بفيروس كورونا في أحد مستشفيات الكويت عن 73 عاما.

وفاة حياة الفهد .. اشاعة

أكدت صحف محلية، أن حياة الفهد بصحة جيدة وخبر وفاتها عار عن الصحة ولا اساس له وطالبت كل نشطاء مواقع التواصل بتحري والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية قبل نشرها.

وفي أبريل الماضي، فجعت الفنانة الكويتية حياة الفهد، بوفاة شقيقتها غنيمة أحمد الفهد، وتلقت حياة الكثير من برقيات التعزية في وفاة شقيقتها من داخل الوسط الفني وخارجه.

ونعت حياة الفهد في حينه، شقيقتها غنيمة عبر حسابها على موقع “انستغرام”، برسالة مؤثرة تفاعل معها العديد من النشطاء، حيث كتبت: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى، غنيمة أحمد الفهد شقيقة حياة أحمد الفهد.”

وتابعت حياة الفهد:”اللّهم أغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك .. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وفاة انتصار الشراح بعد انتكاس حالتها الصحية

ويوم السبت، توفيت الفنانة انتصار الشراح بعد انتكاس حالتها الصحية وتحويلها إلى مستشفى وليستون ب‍لندن حيث ترقد في قسم العناية المركزة هناك.

ونعت الاعلامية الكويتية، مي العيدان مواطنتها انتصار الشراح في تغريدة رصدتها (وطن)، عبر حسابها الرسمي على (تويتر): “انا لله وانا اليه راجعون انتقلت الى رحمة الله تعالى الغاليه انتصار الشراح الى رحمةالله بعد صراع مع المرض بالعاصمه البريطانيه بمستشفى وليستون عزاءنا الى عائلتها ولكل محبينها”.

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وقالت: “رحلت بنت شارد بن جمعه من نفس الارض التي رحل منها شارد. . باي باي لندن. . باي باي انتصار”.

انا لله وانا اليه راجعون انتقلت الى رحمة الله تعالى الغاليه انتصار الشراح الى رحمةالله بعد صراع مع المرض بالعاصمه البريطانيه بمستشفى وليستون عزاءنا الى عائلتها ولكل محبينها رحلت بنت شارد بن جمعه من نفس الارض التي رحل منها شارد. . باي باي لندن. . باي باي انتصار#انتصار_الشراح pic.twitter.com/lZ0LmWyrOZ — مي العيدان (@mayal3eidan) July 31, 2021

وكانت الفنانة انتصار، تعاني من تطورات أزمة صحية حادة بعدما خضعت لعملية جراحية في الأمعاء، في نوفمبر 2020.

وساءت حالتها الصحية، ونقلت إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري بدولة الكويت.

وزادت الأمور تعقيداً حين رفض مستشفى (مايو كلينك) في أمريكا، قبول طلب بعلاج انتصار الشراح التي تعاني أزمة صحية، وأجرت عملية جراحية في الأمعاء، في نوفمبر 2020.

واعتذر المكتب الصحي بالولايات المتحدة الأمريكية عن عدم قبول حالة علاج انتصار الشراح في مستشفى مايو كلينك دون ذكر أي أسباب، رغم تزويدهم بكافة التقارير الطبية والتحاليل الخاصة.

وكانت دلال ابنة الفنانة انتصار ، أوضحت في تصريحات أدلت بها إلى صحيفة (الراي) الكويتية، بأن مستشفى (مايو كلينك) الأمريكي، رد على التقارير الصحية الخاصة بانتصار بأن (الحالة الصحية لا تستدعي العلاج في أمريكا).

وبينت أن المستشفى أوصى بـ (استكمال الخطة العلاجية الحالية)، قائلة إن ذلك (دفع المكتب الصحي في أمريكا إلى المحاولة في مستشفيات أمريكية أخرى لاستقبال أم سالم).

واشارت إلى أن (وزارة الصحة الكويتية لم تقصر معهم، وكذلك وزير الإعلام عبد الرحمن المطيري، الذي قالت إنه وعدهم خيراً، مبينة إنه يتابع الحالة عن كثب والمستجدات أولاً بأول).

من هي انتصار الشراح؟

وانتصار الشراح هي ممثلة كوميدية كويتية الجنسية، ظهرت في بدايتها كمطربة، حيث دخلت عالم الفن من خلال الفرق الغنائية.

وانتقلت الشراح بعدها إلى التمثيل بعد تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية.

وفي رصيدها الفني 55 مسرحية، وأكثر من 81 مسلسلاً، و14 برنامجاً كوميدياً مع شريكها الفنان داود حسين.

وخلال مسيرتها أخرجت عملاً وحيداً، وقدمت 100 عمل فني في التلفزيون والمسرح، ظهرت من خلالها بأدوار وشخصيات متنوعة أبرزت موهبتها ووضعتها بين نجوم الصف لأول على الساحة الكويتية. لاسيما في الأعمال الكوميدية التي جعلتها سيدة الكوميديا الخليجية الأولى لأكثر من 3 عقود.

وتعرضت الفنانة الكويتية، في وقت سابق، لمضاعفات صحية إثر إجراء عملية جراحية لاستئصال تقرحات في المعدة، وتم نقلها إلى العناية المركزة بالمستشفى الأميري في الكويت.

يذكر أن انتصار كانت تعاني من مشاكل صحية في المعدة والكلى، إضافة إلى أمراض مزمنة هي الضغط والسكر.