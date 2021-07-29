هند القحطاني تكشف: أنا من خلعت زوجي وكان سيفقد عقله

كشفت الناشطة السعودية ومشهورة السوشيال ميديا هند القحطاني، المزيد من التفاصيل حول طلاقها من زوجها السعودي ووالد أطفالها الثلاث.

جاء ذلك في معرض ردها على تعليق من سيدة جاء فيه: (حسبي الله عليك وين تروحين من ربي، كل هذا عشان رجل تخلين بناتك وعيالك يسكرون، الحمدلله الذي عافانا مما ابتلى كثير من خلقه).

هند القحطاني: خلعته وكان سيُجن

وردت هند القحطاني بفيديو عبر (سناب شات) قائلة: (خذولكم هالكلام وشوفوا أم عبدالله إيش كاتبة، ما راح أغلط عليكي بس راح أوضح لأنه إنتي تعتقدين اعتقاد يصل إلى حد الجزم والتأكيد إن ما سمعتيه صحيحاً).

وتابعت: (مدري مين الخبل أو الخبلة اللي نقلك، وبدون ما تتحري الصدق، فرضاً أنا فاسدة وأفسدت عيالي، وتقولين عشان رجل؟ مين هو هذا الرجل؟ تقصدين أبو أولادي؟).

وكشفت هند القحطاني أنها هي من قامت بخلع زوجها، معقبة: (أنا قلت سابقاً وبعيد، ورب المصحف إني ما أفكر فيه ولا ييجي على بالي ولا أتذكره إلا إذا سمعت عياله يكلمونه).

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واستطردت: (ترى أنا اللي خلعته وبغى يتجنن، رفض يطلقني وجات وسايط وقامت الدنيا ولا أقعدوها، لكن من هنا وبإصرار وبجنون خلعته، ما أبغاه، الله يستر علينا وعليه).

لا أشرب الخمر

ورداً على اتهامها بالسماح لأبناءها بشرب الخمر والكحول، قالت هند القحطاني: (أما بالنسبة لأني أسمح لأولادي بالشرب، يا خبلة أولادي تحت السن القانوني، معاذ عمره 18، يعني لو حتى أنا سمحتلهم، القانون يحاسبني ويسجني).

وأكدت هند القحطاني أنها لا تشرب الكحول أيضاً، مضيفة: (أنا نفسي بكبري سيدة كبيرة ما أشرب نهائياً، فكيف أخلي عيالي يشربون، لا وألف لا).

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(معاذ يعامل الفتيات كأخواته)

وفي سياق آخر، ردت هند القحطاني على الانتقادات التي طالتها مؤخرا بسبب فيديو ظهر فيها ابنها معاذ وهو يرقص مع صديقات شقيقته رؤى أثناء الاحتفال بعيد ميلاد صديقتها.

و جاء كلام هند القحطاني في معرض ردها على قول احدى متابعاتها : (حرام والله ان معاذ يترحم بين البنات كسرتي رجولته).

وقالت هند إن الحفل كان مليء بالرجال لكن ابنها معاذ على صداقة واسعة مع عائلة وأسرة صديقة ابنتها وهو يعرفهم جيداً وليس من المنطقي أن يجلس مع رجال لا يعرفهم، مؤكدة أن هذا الفكر ليس موجوداً في الولايات المتحدة.

هند القحطاني ترد على متابعة قالت لها بأنها كسرت رجولة ابنها معاذ لأنه جلس مع الفتيات! pic.twitter.com/l1ZoWeMi5g — Gorgeous (@gorgeous4ew) July 28, 2021

وأشارت هند إلى أن ابنها معاذ يعامل الفتيات مثل أخواته، ولا يكن لهم مشاعر عاطفية، وذلك بعد ظهوره وهو يرقص مع شقيقته، ورفض تصوير شقيقته له بالفيديو بسبب خجله، وهو ما تسبب في انتقادات حادة لوالدته لوضعه في هذا الموقف.

هند القحطاني ترغب بالزواج

هذ وقد أعلنت هند القحطاني عن رغبتها بالزواج والأحتفال بزفافها وسط عرس كبير وزفة.

وظهرت هند القحطاني بفيديو عبر (سناب شات) وهي تتحدث عن رغبتها بالزواج قائلة: (متى أتزوج وأنزف بعرس كبير).

وبدأت هند القحطاني بزف نفسها وهي تغني: (اتمخطري ياحلوة يا زينة ياوردة من جوا جنينة).

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(شروط زواجي من سعودي)

واشترطت هند القحطاني، على أي سعودي يتقدّم للزواج منها احترام قراراتها واختياراتها وأن لا يتدخل فيها!.

جاء ذلك في معرض ردها على متابع لها يُدعى أحمد عبر حسابها على تطبيق (سناب شات)، سألها: (إذا تقدم لك واحد سعودي للزواج بتقبلين أم بترفضين)، فأجابته: (الجواب يا أحمد على سؤالك نعم إذا كان رجل يحترم قراراتي واختياراتي وما يتدخل فيني).

وقالت القحطاني: (زي بالضبط احنا يا النساء ما نتدخل في لبسكم وتصرفاتكم وطلعاتكم وسفرياتكم، يكون بالضبط ما يتدخل في لبسي ولا سفراتي ولا قراراتي ولا اختياراتي).

وأشارت القحطاني في حديثها إلى مبدأ (المعاملة بالمثل)، ومضت قائلة: (إذا كان كده يلا وأهلا به).

قصر هند في أمريكا

ونفت السعودية هند القحطاني ما يتداول عن قيام قطري بإهدائها القصر الذي تعيش فيه مع أولادها في أمريكا، وقالت: (كله بدراهمي وفلوسي).

وقالت هند القحطاني، عبر مقطع فيديو لها عبر تطبيق(سناب شات): (غير صحيح أني معرفة على قطري وهو معطيني القصر.. كله بدراهمي وفلوسي.. شوفوا يا معشر النساء ما في رجال بيعطيكم في هالكون الواسع.. والله ما في رجال أعطاني ريال واحد إلا الرجال اللي أسويلهم إعلانات).

وأوضحت: (عمري ما جالي فلوس إلا من بيزنسي الخاص أو من المعلنين.. وأنا لو في حياتي رجل طلعتوا لكم وأخليكم تشوفوه أو على الأقل هقول)

وقالت هند إن دخلها الأساسي هو الإعلانات التي تقوم بعملها عبر حسابها على (سناب شات)، هذا بالإضافة إلى امتلاكها شركة استيراد وتصدير.

وأكدت أن كل شيء تمتلكه من أموالها، حتى عندما كانت متزوجة من والد أبنائها كانت هي المسؤولة عن شراء أغراضها الشخصية.

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