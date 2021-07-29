الحظ يعاند فريدة عثمان في أولمبياد طوكيو رغم مسيرتها الذهبية الحافلة

تصدر اسم السباحة المصرية فريدة عثمان، محركات بحث جوجل في مصر بعدما خيبت آمال الجماهير خلال مشاركتها ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “أولمبياد طوكيو 2020”.

فريدة عثمان في طوكيو

وكانت الجماهير تعول كثيرًا على تألق فريدة عثمان في أولمبياد طوكيو 2020، أملًا في حصولها على ميدالية، إلا أنها ودعت منافسات 100 متر سباحة حرة، بعد احتلالها المركز الـ33 في الترتيب العام بالتصفيات، حيث يصعد أول 16 لاعبة إلى الدور النصف النهائي.

ورغم حصول فريدة عثمان على العديد من الميداليات فى منافسات عربية ودولية أيضا، لم يحالفها الحظ فى منافسات طوكيو 2020.

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وكانت أول منافسة لـ”فريدة عثمان ” فى أولمبياد طوكيو 2020 فى 100 متر فراشة للسيدات،لكنها لم تنجح فى التأهل لنصف النهائي بفارق 61 جزء من الثانية، عن صاحبة المركز السادس عشر السويدية سارا سجويستروم ، آخر المتأهلين لنصف النهائى.

فريدة عثمان سمكة مصر الذهبية تتأهل لأولمبياد طوكيو pic.twitter.com/XsI0aTHncW — اليوم السابع (@youm7) March 28, 2021

حيث أنهت عثمان تصفيتها فى المركز الثامن بـ 58 ثانية و69 جزء من الثانية، بفرق ثانيتين و51 جزء عن السويدية .

كما ودعت فريدة عثمان منافسات 100 متر سباحة حرة، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما احتلت المركز الـ33 في الترتيب العام للتصفيات، حيث تتأهل أول 16 لاعبة فقط إلى نصف النهائي.

بطولاتها

وعلى الرغم من مخالفة الحظ لها ، لكنها تمتلك تركة كبيرة من البطولات وهى:

ميدالية ذهبية وفضية وحققت رقم قياسى فى بطولة دورة الألعاب العربية 2007 بالقاهرة.

وفى البطولة الأفريقية للناشئين 2009 بموريشيوس ، حصلت على 3 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين وحققت 3 أرقام قياسية.

كما حققت رقم قياسى في البطولة الأفريقية 2010 بالدار البيضاء “المغرب”بالاضافة الى ميدالية ذهبية وفضيتين و3 برونزيات.

ويضاف اليهم ذهبية ورقم قياسى أيضًا فى بطولة العالم للناشئين 2011 بليما “بيرو”.

وفى دورة الألعاب الأفريقية 2011 بمابوتو “موزمبيق” حصلت على ذهبية ورقم قياسى.

وفى دورة الألعاب العربية 2011 بالدوحة حصلت على 7 ذهبيات”.

وفى ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2013 بمرسين “تركيا” حصلت على ميدالية ذهبية.

وفى بطولة العالم للسباحة في كوريا 2019، حصت على ميدالية برونزية.

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وكانت فريدة عثمان قد حجزت مقعدها في أولمبياد طوكيو بعد تتويجها بذهبية بطولة ISCA International Senior Cup التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية شهر مارس الماضي.

فريدة عثمان أفضل رياضية إفريقية لعام 2017

هذا ودخلت فريدة عثمان السباحة المصرية تاريخ الرياضة من أوسع أبوابها، بعد أن حققت إنجازا غير مسبوق بفوزها بجائزة أفضل رياضية أفريقية في عام 2017، في حفل الجوائز السنوي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية “أنوك”، في التشيك.

وحصلت “عثمان” على برونزية سباق 50 مترًا فراشة، في بطولة العالم للسباحة، في بودابست في يوليو 2017، لتصبح أول سباحة مصرية تحصد ميدالية في بطولة العالم.

حققت “عثمان” البالغ عمرها 22 عامًا، رقما قياسيًا مصريًا وأفريقيًا في التصفيات، وفي الدور قبل الأخير، ثم في النهائي، إلا أنها عجزت في الحصول على الفضية، وذلك بفارق 0.01 ثانية عن الهولندية رانومي كروموفدجويو.

وأعربت “عثمان” وقتها عن سعادتها عقب تسلمها الجائزة قائلة: “أنا سعيدة وفخورة بوجودي هنا وأشكر “أنوك” على تنظيم هذا الحدث الرائع ومنحي هذه الجائزة الغالية، وأن أكون أول سباحة مصرية تحرز ميدالية هو أمر رائع وهذه ليست فقط لحظة تاريخية لي بل لسيدات مصر والعرب وأفريقيا بشكل عام”.

وتابعت: “أشكر عائلتي ووالدي واللجنة الأولمبية المصرية ومدربي وبلدي على دعمهم لي.”

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