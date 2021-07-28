هالاند يرد على عرض نادي تشيلسي الخيالي

رد المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند 21 عامًا، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم بابتسامة على تكهنات عرض نادي فريق تشيلسي الإنجليزي من أجل التعاقد معه مقابل 175 مليون يورو.

هالاند والتعليق على عرض تشيلسي

وقال النرويجي هالاند في تغريده له عبر حسابه الشخصي معلقًا على عرض تشيلسي الإنجليزي، قائلاً: ” هذا مال كثير جدًا لشخص بمفرده، ولكي أكون أمينا فإنني آمل أن تكون هذه مجرد شائعات”.

وأردف هالاند، “عقدي مع فريق دورتموند لا يزال مستمرًا لمدة ثلاثة أعوام، وأنا مستمتع بوقتي هنا ولا يمكنني أن أقول أكثر من ذلك”.

ايرلينغ هالاند: دفع 175 مليون يورو على لاعب واحد يعتبر مبلغ كبير جداً وأتمنى أن يكون اشاعة فقط. pic.twitter.com/uoAUKxWP1N — Amr (@Amr21DS) July 27, 2021

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وعلق هالاند على هذه الشائعات، ” لا أقرأ كل شيء وليس كل يوم، وحتى أمس لم أكن تحدثت مع مدير أعمالي منذ أكثر من شهر ولا أنشغل كثيرًا بهذا الأمر”.

🚨| هالاند عن عرض تشلسي " اتمنى ان يكون اشاعة ، هذا المبلغ كبير جدا ( ١٧٥ مليون ) لاينبغي ان يدفع في لاعب واحد . – عقلية هالاند عظيمة ، ماكذبت لما قلت يذكرني برونالدو👌 pic.twitter.com/CECfoJokVQ — شـاهـيـن #ميركاتو . (@S7RM_) July 27, 2021

هالاند وانضمام مالين

وأعرب النرويجي هالاند عن سعادته بانضمام المهاجم الهولندي الدولي دونيل مالين لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، قائلاً: ” أتمنى أن يتطلع هو إلى الوقوف معي في الملعب، وقد قلت له إن عليه أن يرسل لي تمريرات أحرز من خلالها التمريرات لأحرز منها أهدافًا وإلا سأغضب منه”.

مباراة تشيلسي وبورنموث

وأحرز فريق بورنموث الهولندي أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال 66 عن طريق إميليانو ماركوندس، بينما جاء هدف تقليص الفارق من فريق تشيلسي في الدقيقة ال 72 عن طريق أرماندو بروجا.

وفي الدقيقة ال 76 نجح فريق تشيلسي الإنجليزي عن طريق إيك يوجبو، لينتهي اللقاء بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة الودية.

Pre-season begins with a win! 😃 — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 27, 2021

وشهدت المباراة السيطرة والقوة بين الفريقين طيلة أحداث اللقاء الودي،وسيواجه فريق تشيلسي يوم الأحد القادم نظيره فريق أرسنال الإنجليزي في مباراة ودية، في إطار استعداد لانطلاق الموسم المقبل.

ومن المقرر أن ينطلق موسم الدوري الإنجليزي “البريميرليج” في ال 14 من شهر أغسطس/ آب المقبل، ويستمر حتى ال 22 من شهر مايو/ أيار عام 2022.

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