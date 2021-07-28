باريس سان جيرمان يتعادل مع إشبيلية في مباراة ودية مثيرة (شاهد)

تعادل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أمام نظيره فريق إشبيلية الإسباني بهدفين لكل منهما في المباراة الودية التي شهدت القوة والسيطرة طلية مجريات اللقاء الذي جمع الفريقين مساء يوم الثلاثاء الماضي على ملعب “ألغارفي” في مدينة فارو البرتغالية.

إشبيلية وهدف التقدم

وأحرز فريق إشبيلية هدف اللقاء الأول في الدقيقة ال40 قبل نهاية مجريات منتصف اللقاء عن طريق لاعب خط الوسط الكرواتي إيغان راكيتيتش عبر ركلة جزاء سددها اللاعب بقوة على يمين حارس مرمى باريس سان جيرمان كلور نافاس.

وعاد فريق باريس سان جيرمان “البي أس جي” إلى أجواء المباراة مع بداية أحداث مجريات الشوط الثاني وتسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال48 عن طريق النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وفي الدقيقة ال62 من أحداث اللقاء، تمكن فريق إشبيلية من تسجيل الهدف الثاني عن طريق الإسباني أوسكار رودريغيز.

باريس سان جيرمان وكأس السوبر الفرنسي

ونجح فريق باريس سان جيرمان من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة ال87 قبل نهاية أحداث اللقاء الودي بين الفريقين عن طريق كيني ناعيرا، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا الفريقين.

وتعد مباراة باريس سان جيرمان هي الخامسة له في فترة الإعداد قبل بداية الموسم الجديد، حيث من المقرر أن يواجه يوم الأحد القادم حامل لقب الدوري الفرنسي ” ليل” على لقب السوبر الفرنسي.

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بينما ستكون أولى مباريات الفريق الباريسي في الدوري الممتاز في السابع من شهر أغسطس المقبل خارج ملعبه أمام فريق تروا الفرنسي.

فيما سيواجه فريق إشبيلية بعد مباراة التعادل مع فريق باريس سان جيرمان، مواجهة ودية أخرى أمام فريق أستون فيلا الإنجليزي في السابع من شهر أغسطس المقبل.

نجوم باريس سان جيرمان

قبل أن يبدأ مشواره في الدوري الإسباني للدرجة الممتازة ” الليغا” في ال16 من شهر أغسطس المقبل داخل ملعبه أمام فريق رايو فاليكانو.

ويشهد الموسم الجديد لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي حضور عدد من النجوم الجدد الذين تم التعاقد معهم مؤخرًا من قبل إدارة الفريق الباريسي من أبرزهم الإسباني سيرخيو راموس، والمغربي أشرف حكيمي، والهولندي جورجينيو فينالدوم، والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

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