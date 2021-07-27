فيديو زفاف هاجر أحمد على رجل أعمال شهير يشعل السوشيال ميديا (شاهد)

تصدر اسم الفنانة المصرية هاجر أحمد، محركات البحث والسوشيال ميديا، بعد احتفالها بزفافها على رجل الأعمال أحمد الحداد، في أحد فنادق القاهرة الكبرى بمنطقة التجمع الخامس، وسط عدد من نجوم الفن وعائلتها.

زفاف هاجر أحمد

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المشاهد الأولى من حفل زفاف هاجر أحمد، وأحمد الحداد، وظهر العروسان بالفيديو وهما يتبادلان الأحضان والقبل.

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وارتدت هاجر أحمد فستان زفاف باللون (الاوف وايت)، بينما ارتدى زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد بدلة سوداء اللون.

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وأحيا حفل زفاف هاجر أحمد، الفنان المصري تامر حسني، حيث قدم مجموعة من أغانيه بدأها بأغنيته (حلو المكان)، والتي شارك العروسان الرقص عليها.

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ديو أحمد جمال وتامر حسني

كما شارك في إحياء حفل زفاف هاجر أحمد، الفنان السوري سامو زين والفنان المصري محمد نور اللذان شاركا تامر حسني الغناء.

كذلك أحيا المطرب المصري أحمد جمال، أولى فقرات الحفل، وأدى أغنية (نشيد العاشقين) التي رقصت عليها هاجر أحمد وزوجها رقصة رومانسية.

وشارك تامر حسني ديو مع أحمد جمال، وهو ما نشره الأخير عبر صفحته على (فيسبوك) وهما يؤديان أغنية (يا بنت الإيه) سوياً، وأيضاً أغنية (اختراع).

عقد قران

ويأتي حفل زفاف هاجر أحمد وزوجها أحمد الحداد بعد أسبوعين من عقد القران بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر وسط حضور محدود للفنانين والمقربين.

وتم ذلك بناء على رغبة هاجر أحمد حيث كانت تستعد ليوم زفافها الذي عٌقد مساء أمس بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.

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وبعد أيام من إعلانها عقد قرانها، نشرت هاجر أحمد عبر صفحتها الشخصية على (انستجرام) صورة تجمعها بزوجها، مرفقةً إياها بتعليق من آية قرانية (مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ).

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وأضافت: (تم بحمد الله عقد قرآني على من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي يارب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كم تحب وترضى).

من هي هاجر أحمد؟

يشار إلى أن هاجر أحمد (27 عاماً)، درست في كلية الآداب قسم علم نفس ولكن حبها للفن والتمثيل دفعها للاتحاق بمعهد الفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل.

تخرجت هاجر أحمد في المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث قدمت العديد من المسرحيات على خشبة المسرح وأشهرها مسرحية (كاسك ياوطن).

وشاركت هاجر أحمد بعدها في مسلسل (ألف سلامة) عام 2013، وكانت هذه أول أعمالها الدرامية، وتوالت بعدها المشاركات، حيث مثلت في مسلسل (كيد الحموات) في موسم رمضان الدرامي عام 2014 وتلقى نجاحا كبيرا.

وشاركت هاجر أحمد في العديد من الأعمال التلفزيونية بعدها أبرزها المغني، هذا المساء، كأنه امبارح، نسر الصعيد، رسايل، الرحلة، ربع رومي.

وكانت إنطلاقة هاجر أحمد الحقيقية من خلال مشاركتها في مسلسلات منها نصيبي وقسمتك٣ وهوجان مع الفنان محمد إمام.

وكان آخر أعمال هاجر أحمد مسلسل أحسن أب الذي عرض في موسم رمضان الماضي مع الفنان علي ربيع وسامي مغاوري وخالد عليش.

وتشارك هاجر أحمد في عمل فني جديد بعنوان (زومبي) والذي ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية التي تميل إلى الرعب، ويشاركها البطولة أشرف عبدالباقي، وعلي ربيع، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج عمرو صلاح.

(أجمل وجه في العالم بأميركا)

وذكرت هاجر أحمد في أحد اللقاءات التلفزيونية أنها أثناء تجولها في أحد شواطئ الإسكندرية وقعت عيناها على إعلان مسابقة ملكات الجمال، وبالفعل قدمت للمسابقة وفازت بلقب ميس إيكو ايجيبت والتي تهدف للترويج السياحي والبيئي .

كما حصلت هاجر أحمد على لقب ملكة جمال الكوكب (ميس إيكو بلانيت) للسياحة والبيئة لعام 2016 التابعة للأمم المتحدة ، ومثّلت مصر في مسابقة أجمل وجه في العالم بأميركا، وخسرت اللقب بسبب رفضها ارتداء المايوه.

واستطاعت هاجر أحمد، لفت الأنظار إليها بالزي الفرعوني، خلال حفل قرعة كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في مصر عام 2019، حيث كانت في استقبال لاعب المنتخب الكاميروني السابق ريجوبرت سونج.

أما زوج هاجر أحمد، رجل الأعمال أحمد الحداد، فهو صاحب ومدير عامل شركة Voss Exotic ، كما أنه مؤسس ومدير عام لشركة حداد التجارية، ويصف نفسه بالـ (ريادي)، ولديه أكثر من 2000 متابع عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قفزوا إلى الأضعاف بعد خطوبته من الفنانة المصرية.

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