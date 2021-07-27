حمد بن جاسم يكشف تفاصيل التجسس على هاتفه الشخصي وكان يعرف أنه مخترق

علق رئيس وزراء قطر السباق حمد بن جاسم، على فضيحة التجسس السعودية. الإماراتية التي فجرتها تقارير أجنبية، وكشفت عن عمل شركة مراقبة إلكترونية إسرائيلية لصالح الرياض وأبوظبي واستخدام برنامج يدعى “بيغاسوس” لاختراق هواتف معارضيهم.

وقال حمد بن جاسم في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن)، إن ما تتناقله الأخبار ويتحدث عنه المسؤولون في دول عديدة عن أنظمة تجسس انتشرت في منطقتنا خاصة، وفي مناطق أخرى أمر يثير تساؤلات كثيرة.

ما تتناقله الأخبار ويتحدث عنه المسؤولون في دول عديدة عن أنظمة تجسس انتشرت في منطقتنا خاصة، وفي مناطق أخرى أمر يثير تساؤلات كثيرة. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) July 27, 2021

واعتبر بن جاسم أنه “لابد للدول كما نعلم جميعا أن تراقب وتتابع من وما يمس أمنها على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية ويهدد سيادة البلاد وخصوصية مواطنيها بواسطة أجهزة مسؤولة وبإشراف أناس أمناء ومؤتمنين.”

ذلك أن الدول، كما نعلم جميعا، لا بد أن تراقب وتتابع من وما يمس أمنها على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية ويهدد سيادة البلاد وخصوصية مواطنيها بواسطة أجهزة مسؤولة وبإشراف أناس أمناء ومؤتمنين. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) July 27, 2021

ولكن ما يؤسف له بشدة ـ وفق رئيس وزراء قطر السابق ـ هو أن هذه الأنظمة التجسسية أصبحت تستعمل من بعض الدول وخاصة في منطقتنا لغايات أخرى.

ولكن ما يؤسف له بشدة أن هذه الأنظمة التجسسية أصبحت تستعمل من بعض الدول وخاصة في منطقتنا لغايات اخرى تخرج عن كل ما ذكرت، ولا يقوم باستعمالها مراهقون طائشون، بل تطلق لها العنان عقول في مواقع المسؤولية، فينتهكون خصوصيات الناس، ويستبيحون ما حرم الله، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) July 27, 2021

وتابع:”ولا يقوم باستعمالها مراهقون طائشون، بل تطلق لها العنان عقول في مواقع المسؤولية، فينتهكون خصوصيات الناس، ويستبيحون ما حرم الله، ويزعزعون أمن ومصالح بلدانهم تحقيقا لمكائد خبيثة يتسلون بها، وكما يفعل المراهقون الطائشون! .”

وشدد”ونحن نعلم أن المواطن في منطقتنا، عندما يقع ضحية لأجهزة التجسس ومن يشغلونها، سواء من داخل البلد أو خارجه، لا يستطيع أن يشتكي ويحمي حقوقه مع غياب المسؤولية القانونية والقضاء النزيه،الذي يستطيع إنفاذ قوانين الجرائم الإليكترونية حين تكتشف ويعرف مرتكبوها بمختلف مستوياتهم.”

ويزعزعون أمن ومصالح بلدانهم تحقيقا لمكائد خبيثة يتسلون بها، وكما يفعل المراهقون الطائشون!

ونحن نعلم أن المواطن في منطقتنا، عندما يقع ضحية لأجهزة التجسس ومن يشغلونها، سواء من داخل البلد أو خارجه، لا يستطيع أن يشتكي ويحمي حقوقه مع غياب المسؤولية القانونية والقضاء النزيه، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) July 27, 2021

وأوضح بن جاسم أنه “حين تكتشف تلك الجرائم من قبل دول خارج منطقتنا تستطيع محاسبة المجرم فلا أمل للضحايا من مواطني منطقتنا في أن يشتكي أحدهم لان المشتكى اليه اصلاً هو صاحب نظام التجسس اللهم إلا إذا كان يحمل جنسية دولة أخرى تحترم القانون وتنفذه.”

الذي يستطيع إنفاذ قوانين الجرائم الإليكترونية حين تكتشف ويعرف مرتكبوها بمختلف مستوياتهم. وحين تكتشف تلك الجرائم من قبل دول خارج منطقتنا تستطيع محاسبة المجرم فلا أمل للضحايا من مواطني منطقتنا في أن يشتكي أحدهم لان المشتكى اليه اصلاً هو صاحب نظام التجسس، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) July 27, 2021

اختراق هاتف حمد بن جاسم

واختتم بن جاسم بالإشارة إلى أنه كان يعرف ان هاتفه مراقب منذ سنوات وقال:” وأنا اقول كل هذا وأعرف منذ سنوات ان هاتفي مراقب من قبل أولئك الذين يتسلون، ولكني لم أثر ذلك لأنه لا يهمني في ظل الوضع الحزين الذي نحن فيه في المنطقة والتي لا أتمنى لها ولا أرجو منها منذ البداية إلا الإصلاح في هذا المجال”

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وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية، كشفت في تقرير لها نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية، عن أن برنامج “بيغاسوس” للتجسس، الذي تصنعه شركة “NSO” الإسرائيلية، انتشر على نطاق واسع حول العالم، “واستُخدم لأغراض سيئة”.

حكومات 10 دول استخدمت البرنامج الإسرائيلي

وكشف التحقيق أن حكومات 10 بلدان على الأقل من بين عملاء شركة “NSO”، بينها المغرب والسعودية والإمارات.

وقال إن شركة “NSO” باعت برنامج “بيغاسوس” للسعودية في 2017، وقامت المملكة بدورها بـ”استخدامه في حملة قاسية لسحق المعارضين بالداخل، ومطاردة أولئك الذين يعيشون خارج البلاد”، وهو ما نفته المملكة.

وتم تصميم “بيغاسوس” ليتم تثبيته عن بُعد في أجهزة مقرصنة، يمكنها تشغيل كاميرا وميكروفون الهاتف المحمول للهدف والوصول إلى بياناته.

هذا وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، سيزور باريس لمناقشة قضية التجسس بواسطة برنامج”بيغاسوس” الإسرائيلي.

وأوضحت صحيفة “جيروزاليم بوست” اليوم أن وزير الدفاع الإسرائيلي يتوجه إلى فرنسا يوم الأربعاء للاجتماع مع وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، لإجراء حوار أمني استراتيجي.

وأفيد أيضا بأن غانتس وبارلي من المتوقع أن يناقشا الوضع الحرج في لبنان، إضافة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وقضية شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية “NSO” المصنعة لبرنامج “بيغاسوس”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا مؤخرا إلى عقد جلسة “استثنائية” لمجلس الدفاع الفرنسي، وذلك لمناقشة برنامج التجسس “بيغاسوس”، بعد نشر تقارير عن استخدامه في فرنسا للتنصت على مكالمات كبار المسؤولين.

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وكان مسؤول كبير في شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية NSO المصنعة لبرنامج “بيغاسوس” للتجسس، قد أعلن الأسبوع الماضي أن ماكرون لم يُستهدف بالبرنامج.

يأتي ذلك بعد أن كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن سلطات المغرب استخدمت نظام “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس على مكالمات ماكرون.

وكتبت الصحيفة أن “أحد الأرقام الهاتفية التي يستخدمها ماكرون بانتظام منذ 2017 على الأقل وحتى الأيام الأخيرة، ظهرت في قائمة الأرقام التي اختارها جهاز أمن الدولة المغربية لمراقبتها عبر بيغاسوس”.

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