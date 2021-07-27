ملاكم مغربي بعلة وعض منافسه في أولمبياد طوكيو
ملاكم مغربي بعلة وعض منافسه في أولمبياد طوكيو
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ملاكم مغربي يعض أذن منافسه في أولمبياد طوكيو (شاهد)

كتب وطن
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شهدت منافسات أولمبياد طوكيو في مسابقة رياضة الملاكمة، محاولة ملاكم مغربي بعض منافسه النيوزيلندي “ديفيد نيكيا” خلال المواجهة المثيرة بين اللاعبين في المباراة.

ملاكم مغربي وعض منافسه 

وظهرت صورة تداولها النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي للملاكم المغربي “يونس بعلة” ومنافسه النيوزيلندي ديفيد نيكيا، في مواجهة دور الثمن النهائي من مسابقة رياضة الملاكمة في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو” في دولة اليابان بفئة وزن 91 كغم.

وبينت الصورة محاولة الملاكم المغربي “بعلة” من عض أذن منافسه النيوزيلندي “نيكيا” خلال الجولة الأخيرة بين اللاعبين، لكن النيوزيلندي “نيكيا” نجح في إبعاد رأسه في الوقت المناسب وتدارك تلك العضة.

تحذير الملاكم المغربي

وقد اكتفى حكم المباراة السيرلانكي “ثامبو نيلكا شيرومالا” بتحذير الملاكم المغربي “بعلة” الذي ودع تلك البطولة مبكرًا بعد تعرضه للخسارة بنتيجة خمس نقاط مقابل لا شيء.

وتعد تلك الواقعة هي الثانية في منافسات رياضة الملاكمة، حيث تكررت تلك الحادثة في النزال الشهير بين الأمريكي ” إيفاندر هوليفيلد” بطل الملاكمة سابقًا ومواطنه ” مايك تايسون” في عام 1997م، حيث انتهت المواجهة بين الاثنين بهزيمة الأمريكي تايسون بعد عضه أذن منافسه.

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وتستمر فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية “طوكيو” المؤجلة منذ صيف العام الماضي بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا في أرجاء العالم، حتى الثامن من شهر أغسطس/ آب المقبل.

رياضة الملاكمة

ويطلق على رياضة الملاكمة اسم ” رياضة الملوك” أو ما يسمى “الفن النبيل”، وهي رياضة يهاجم فيها اثنين من الرياضيين داخل حلبة مربع الشكل من ذوي الوزن المماثل، وتتراوح فترة الجولات من دقيقة إلى ثلاثة دقائق لكل واحدة.

ويحاول كلا الرياضيين داخل الحلبة الواحدة بأن يتفادون الضربات على الرأس أي الكدمات، كما يسعون تحقيق الكدمات بأنفسهم لتسجيل النقاط لهم.

وتتركز تلك الضربات في منطقة الرأس والجذع والأكثر تركيزًا من قبل الرياضيين، كما أن الحاصل على النقاط الأكثر بعد العدد المحدد من الجولات يكون الفائز في المباراة.

ويمكن أن يحقق اللاعب الفوز في المباراة في حال سقط الخصم بضربة قوية وكان حينها غير قادر على النهوض مرة أخرى لمواصلة المنافسة من جديد وتعرف بضربة القاضية أو TKO، ويقوم الحكم بالاحتساب إلى عشرة وبعدها يعلن بعدها الفائز في المباراة.

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