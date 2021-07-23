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توتنهام يحسم أمر التعاقد مع هاري كين وسط العروض المغرية

كتب fares Abo Shiha
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أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، أنه لا يوجد لديه النية في بيع المهاجم هاري كين 28 عامًا خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وسط العروض المغرية للتعاقد مع اللاعب.

هاري كين وتوتنهام

وأفادت تقارير صحيفة، بأن حامل اللقب السابق فريق مانشستر سيتي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع قائد منتخب إنجلترا هاري كين، واقتراب إبرام صفقة التي تقدر ب160 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 220 مليون دولار للتعاقد مع اللاعب.

توتنهام والرفض

وأكد فريق توتنهام الإنجليزي أنه لا يوجد أي نية للسماح للاعب هاري كين بالرحيل، وما زال الوضع على ما هو عليه، ويمتد عقده مع الفريق لثلاثة أعوام قادمة إلا أن مصير اللاعب بيد إدارة توتنهام.

وقد أحبط اللاعب كين وزملائه في فريق توتنهام على مدار الأعوام الماضية في الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإنجليزي، منذ بلوغه المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في عام 2019م.

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وتحدث النجم الإنجليزي هاري كين بشأن مستقبله في نهاية الموسم المنصرم، ورغبته في الحديث مع رئيس مجلس إدارة توتنهام “دانييل ليفي” بشأن مصيره.

ووصف كين، صانع اللعب في فريق مانشستر سيتي بأنه أكثر من لاعب يتطلع إلى اللعب بجواره في المستقبل الأخير دون الحديث عن رغبته في الرحيل عن فريقه الحالي توتنهام.

مانشستر سيتي وعروض البيع  

وفي ذات السياق أفادت صحيفة “The Athletic” البريطانية، بأن إدارة نادي مانشستر سيتي تستهدف لاستثمار أموال صفقة اللاعب الجزائري “رياض محرز” وزميله رحيم ستيرلينغ، من أجل صفقة لضم كلاً من لاعب أستون فيلا جاك غريليش، ومهاجم توتنهام هاري كين خلال الأيام القليلة القادمة.

وعلى الرغم على الأداء السيئ الذي قدمه فريق توتنهام خلال الموسم المنصرم، إلا أن اللاعب هاري كين خرج بالعديد من الألقاب من أبرزها التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفًا بفارق هدف وحيد عن النجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول.

وكذلك التتويج بجائزة الحذاء الذهبي بعد تألقه الذي ظهر فيه اللاعب خلال منافسات الموسم المنصرم مع فريق توتنهام.

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