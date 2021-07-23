توتنهام يحسم أمر التعاقد مع هاري كين وسط العروض المغرية

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، أنه لا يوجد لديه النية في بيع المهاجم هاري كين 28 عامًا خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وسط العروض المغرية للتعاقد مع اللاعب.

هاري كين وتوتنهام

وأفادت تقارير صحيفة، بأن حامل اللقب السابق فريق مانشستر سيتي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع قائد منتخب إنجلترا هاري كين، واقتراب إبرام صفقة التي تقدر ب160 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 220 مليون دولار للتعاقد مع اللاعب.

🚨 ذا أثلتيك | • دانيال ليفي مصمم على الحفاظ على هاري كين وسيرفض جميع العروض المقدمة من أجله من السيتي. • مهما كانت العروض المقدمة من السيتي مقنعة أو ضخمة فسيواجه معركة طويلة وشاقة مع ليفي. pic.twitter.com/y0zMiRtjjV — الدوري الإنجليزي™ (@EPL4News) July 16, 2021

توتنهام والرفض

وأكد فريق توتنهام الإنجليزي أنه لا يوجد أي نية للسماح للاعب هاري كين بالرحيل، وما زال الوضع على ما هو عليه، ويمتد عقده مع الفريق لثلاثة أعوام قادمة إلا أن مصير اللاعب بيد إدارة توتنهام.

سيُصبح هاري كين اللاعب الأعلى اجراً في البريمرليغ بعد الإنتقال الى مان سيتي، حيث سيتقاضى 400,000 باوند اسبوعيا.💸 [The Sun] pic.twitter.com/tKeytBb5Ki — Insider City (@InsiderCity_Ar) July 23, 2021

وقد أحبط اللاعب كين وزملائه في فريق توتنهام على مدار الأعوام الماضية في الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإنجليزي، منذ بلوغه المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في عام 2019م.

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وتحدث النجم الإنجليزي هاري كين بشأن مستقبله في نهاية الموسم المنصرم، ورغبته في الحديث مع رئيس مجلس إدارة توتنهام “دانييل ليفي” بشأن مصيره.

ووصف كين، صانع اللعب في فريق مانشستر سيتي بأنه أكثر من لاعب يتطلع إلى اللعب بجواره في المستقبل الأخير دون الحديث عن رغبته في الرحيل عن فريقه الحالي توتنهام.

مانشستر سيتي وعروض البيع

وفي ذات السياق أفادت صحيفة “The Athletic” البريطانية، بأن إدارة نادي مانشستر سيتي تستهدف لاستثمار أموال صفقة اللاعب الجزائري “رياض محرز” وزميله رحيم ستيرلينغ، من أجل صفقة لضم كلاً من لاعب أستون فيلا جاك غريليش، ومهاجم توتنهام هاري كين خلال الأيام القليلة القادمة.

⚠️ الموثوق مارتن بلاكبرن : "سيُكلف انتقال هاري كين وجاك غريليش إلى مانشستر سيتي معاً مايزيد عن 225 مليون باوند" 🔥🔥 pic.twitter.com/th6iUnrQZh — E P L W O R L D (@EPLworld) July 22, 2021

وعلى الرغم على الأداء السيئ الذي قدمه فريق توتنهام خلال الموسم المنصرم، إلا أن اللاعب هاري كين خرج بالعديد من الألقاب من أبرزها التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفًا بفارق هدف وحيد عن النجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول.

وكذلك التتويج بجائزة الحذاء الذهبي بعد تألقه الذي ظهر فيه اللاعب خلال منافسات الموسم المنصرم مع فريق توتنهام.

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