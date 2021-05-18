هاري كين والرحيل عن توتنهام
هاري كين والرحيل عن توتنهام
Imageرياضة

هاري كين يبلغ توتنهام الإنجليزي بشأن مستقبله

كتب وطن
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كشفت شبكة سكاي سبورت البريطانية، أن النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام، قد أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل مع موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، وحسم مصيره ومستقبله قبل بطولة دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

هاري كين وعقده مع توتنهام

ويرتبط اللاعب هاري كين بعقد مع الفريق اللندي “توتنهام” حتى صيف عام 2024م، مما يحتمل انتقال اللاعب وتعاقده مع لاعب آخر للحصول على على خدمات اللاعب.

وتقدر قيمة اللاعب للتعاقد معه في سوق الانتقالات التسويقية أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 141.42 مليون دولار.

هاري كين والنوادي الإنجليزية

وبينت شبكة سكاي سبورت، إن نادي مانشستر سيتي وتشيلسي يتواصلون مع وكيل أعمال اللاعب الإنجليزي هاري كين، من أجل التفاوض بخصوص عقد اللاعب.

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واستطاع اللاعب كين من تسجيل 22 هدفًا، وصنع 13 آخرين، ليتصدر بذلك ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2020-2021م.

هاري كين والحذاء الذهبي

ويتنافس اللاعب هاري كين على الحذاء الذهبي وهي جائزة توج بها اللاعب مرتين سابقًا، مع نجم فريق ليفربول الإنجليزي وملاحقه في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لهذا الموسم اللاعب المصري محمد صلاح.

وعبر هاري كين عن خيبة أمله لعدم تحقيق فريقه توتنهام بأي من الألقاب رغم حصد اللاعب للعديد من الجوائز على الصعيد الفردي كحال نجم فريق ليفربول محمد صلاح.

توتنهام والفرص المهدرة

وقد أهدر فريق توتنهام الإنجليزي العديد من الفرص على الصعيد المحلي والأوروبي، كما وأهدر فرص الفوز بأول ألقابه مع الفريق عام 2008م.

بعد خسارة الشهر الماضي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزي للمحترفين أمام فريق مانشستر سيتي، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف دون رد.

هاري كين والتكهنات

وبدأت التكهنات حلو مصير اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام “السيبرز”، بعد تراجع مستوى أداء الفريق الموسم الحالي.

وزادت تلك الأحاديث بعد إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من الفريق بسبب النتائج السيئة للفريق الشهر الماضي وتعين المدرب الإنجليزي الشاب راين ماسون.

الدوري الإنجليزي

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري ” البريميرليج” فريق مانشستر سيتي برصيد 83 نقطة، بينما يأتي في المركز الثاني من الترتيب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي برصيد 70 نقطة.

صعود ليفربول وتراجع وست هام يونايتد

ويأتي فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 66 نقطة. بينما فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 64 نقطة.

وجاء فريق ليفربول في خامس الترتيب برصيد 63 نقطة، عن فريق توتنهام في المركز السادس برصيد 59 نقطة، متساويًا مع فريق وست هام يونايتد بنفس النقاط.

إيفرتون وأرسنال والترتيب في الدوري

وفي المركز الثامن يأتي فريق إيفرتون برصيد 56 نقطة، يليه في المركز التاسع فريق أرسنال بفارق نقطة وحيدة برصيد 55 نقطة، أما في عاشر ترتيب الدوري الإنجليزي جاء فريق أستون فيلا برصيد 49 نقطة.

هدافو الدوري الإنجليزي

ويحتل على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 22 هدفًا، متساويًا مع النجم المصري محمد صلاح بنفس رصيد الأهداف.

وفي المركز الثاني جاء البرتغالي ” برونو فيرنانديش” بنفس برصيد 18 هدفًا، بينما جاء اللاعب الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” المهاجم في صفوف فريق توتنهام الإنجليزي في المركز الثالث برصيد 17 هدفًا.

وفي المركز الخامس جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون برصيد 15 هدفاً خلال منافسات الموسم الحالي.

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