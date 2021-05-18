هاري كين يبلغ توتنهام الإنجليزي بشأن مستقبله

كشفت شبكة سكاي سبورت البريطانية، أن النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام، قد أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل مع موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، وحسم مصيره ومستقبله قبل بطولة دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

هاري كين وعقده مع توتنهام

ويرتبط اللاعب هاري كين بعقد مع الفريق اللندي “توتنهام” حتى صيف عام 2024م، مما يحتمل انتقال اللاعب وتعاقده مع لاعب آخر للحصول على على خدمات اللاعب.

وتقدر قيمة اللاعب للتعاقد معه في سوق الانتقالات التسويقية أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 141.42 مليون دولار.

هاري كين والنوادي الإنجليزية

وبينت شبكة سكاي سبورت، إن نادي مانشستر سيتي وتشيلسي يتواصلون مع وكيل أعمال اللاعب الإنجليزي هاري كين، من أجل التفاوض بخصوص عقد اللاعب.

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واستطاع اللاعب كين من تسجيل 22 هدفًا، وصنع 13 آخرين، ليتصدر بذلك ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2020-2021م.

هاري كين والحذاء الذهبي

ويتنافس اللاعب هاري كين على الحذاء الذهبي وهي جائزة توج بها اللاعب مرتين سابقًا، مع نجم فريق ليفربول الإنجليزي وملاحقه في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لهذا الموسم اللاعب المصري محمد صلاح.

⚠️ عااااااجل – SKY SPORTS : هاري كين طلب الرحيل في الصيف المُقبل pic.twitter.com/8PJlEUCaQW — E P L W O R L D (@EPLworld) May 17, 2021

وعبر هاري كين عن خيبة أمله لعدم تحقيق فريقه توتنهام بأي من الألقاب رغم حصد اللاعب للعديد من الجوائز على الصعيد الفردي كحال نجم فريق ليفربول محمد صلاح.

توتنهام والفرص المهدرة

وقد أهدر فريق توتنهام الإنجليزي العديد من الفرص على الصعيد المحلي والأوروبي، كما وأهدر فرص الفوز بأول ألقابه مع الفريق عام 2008م.

بعد خسارة الشهر الماضي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزي للمحترفين أمام فريق مانشستر سيتي، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف دون رد.

هاري كين والتكهنات

وبدأت التكهنات حلو مصير اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام “السيبرز”، بعد تراجع مستوى أداء الفريق الموسم الحالي.

ديلي ميل : توتنهام سيكون منفتح على خيار. إدراج غابرييل خيسوس في صفقة تبادل مع هاري كين، فريق التعاقدات في توتنهام مُعجب بالنجم البرازيلي ! pic.twitter.com/NRE3aZ5L9K — E P L W O R L D (@EPLworld) May 17, 2021

وزادت تلك الأحاديث بعد إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من الفريق بسبب النتائج السيئة للفريق الشهر الماضي وتعين المدرب الإنجليزي الشاب راين ماسون.

الدوري الإنجليزي

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري ” البريميرليج” فريق مانشستر سيتي برصيد 83 نقطة، بينما يأتي في المركز الثاني من الترتيب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي برصيد 70 نقطة.

صعود ليفربول وتراجع وست هام يونايتد

ويأتي فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 66 نقطة. بينما فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 64 نقطة.

🚨 ميغيل ديلاني – إنبدندنت | تشيلسي النادي الإنجليزي الأكثر استعدادًا وقدرة على دفع قيمة هاري كين، لكنه الأكثر صعوبة من الناحية الإدارية. pic.twitter.com/V8dByHYSHL — CFC WORLD (@CFC4World) May 17, 2021

وجاء فريق ليفربول في خامس الترتيب برصيد 63 نقطة، عن فريق توتنهام في المركز السادس برصيد 59 نقطة، متساويًا مع فريق وست هام يونايتد بنفس النقاط.

إيفرتون وأرسنال والترتيب في الدوري

وفي المركز الثامن يأتي فريق إيفرتون برصيد 56 نقطة، يليه في المركز التاسع فريق أرسنال بفارق نقطة وحيدة برصيد 55 نقطة، أما في عاشر ترتيب الدوري الإنجليزي جاء فريق أستون فيلا برصيد 49 نقطة.

هدافو الدوري الإنجليزي

ويحتل على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 22 هدفًا، متساويًا مع النجم المصري محمد صلاح بنفس رصيد الأهداف.

وفي المركز الثاني جاء البرتغالي ” برونو فيرنانديش” بنفس برصيد 18 هدفًا، بينما جاء اللاعب الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” المهاجم في صفوف فريق توتنهام الإنجليزي في المركز الثالث برصيد 17 هدفًا.

في سباق هدافي #الدوري_الإنجليزي 🏆

محمد صلاح (22) ⚽

متبقي له 👀

بيرنلي 🏟

كريستال بالاس 🏟 هاري كين (22) ⚽

متبقي 👀

أستون فيلا 🏟

ليستر سيتي 🏟 pic.twitter.com/asfoIpfYCA — AS Arabia (@as_arabia) May 17, 2021

وفي المركز الخامس جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون برصيد 15 هدفاً خلال منافسات الموسم الحالي.

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