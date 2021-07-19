إيدي كوهين يثير الجدل حول صحة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد

أثار الناشط والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين، موجة جدل واسعة على تويتر وأثار غضب الكويتيين بتغريدة عن أمير بلادهم الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وتساءل كوهين في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”لماذا لم يبث استقبال سمو الامير الكويتي ببث مباشر عند عودته من المانيا اول امس ؟”

لماذا لم يبث استقبال سمو الامير الكويتي ببث مباشر عند عودته من المانيا اول امس ؟

عند كوهين الخبر اليقين — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) July 19, 2021

وتابع محاولا إثارة الشك بشأن وضع الشيخ نواف الصحي:”عند كوهين الخبر اليقين”

وكانت أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”، يوم 5 يوليو الجاري أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى فحوصات طبية “ناجحة” في ألمانيا.

أمير الكويت نواف الأحمد

وبحسب الوكالة فإن الفحوصات “تكللت- بفضل الله تعالى وتوفيقه- بالنجاح”.وبيّنت أن الشيخ نواف اتصل بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حينها وأبلغه بأنه سيواصل استكمال هذه الفحوصات.

ورد ناشط باسم جلال عبدالعظيم على إيدي كوهين بقوله:”من المتعارف على سمو الأمير نواف البساطة والتواضع، عدناه يأتي بسيارته وحيدا للمسجد بدون سائق يصلي ويخرج لسيارته بكل هدوء.”

من المتعارف على سمو الأمير نواف البساطة والتواضع

هعدناه يأتي بسيارته وحيدا للمسجد بدون سائق يصلي ويخرج لسيارته بكل هدووووء وهذا التواضع لم يتغير عندما أصبح أميرا لدولة الكويت الحبيبة

نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما — جلال عبدالعظيم (@sisigalal) July 19, 2021

وتابع:”وهذا التواضع لم يتغير عندما أصبح أميرا لدولة الكويت الحبيبة نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما”

ورد آخر:”ليست رحلة رسمية وليست رحلة علاج مدة طويلة، فقط هالحالتين اللي تنقل ببث مباشر”

احسنت واضيف عليها انها ليست رحله رسميه وليست رحله علاج مده طويله ، فقط هالحالتين اللي تنقل — بذاتي (@myself19811981) July 19, 2021

فيما سخ منه أحد النشطاء بالقول:”حاول تاخد أجازه من الفِتن فى الأيام المفترجه دى ع الأقل وإتهد ربنا يهدك”

حاول تاخد أجازه من الفِتن فى الأيام المفترجه دى ع الأقل

وإتهد ربنا يهدك 😎 .. — ضدالطائفيه والمذهبيه (@Adel_Rashwaan) July 19, 2021

الشيخ نواف يعود للكويت

والسبت، عاد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، إلى البلاد، بعد قضاء إجازة خاصة خارج البلاد.

وكان في استقبال أمير الكويت لدى وصوله أرض المطار، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

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كما كان في استقبال أمير الكويت كبار الشيوخ منهم الشيخ ناصر المحمد، والشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، وكبار المسؤولين بالدولة، رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

وقبل أسبوعين، خضع أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، لفحوصات طبية معتادة تكللت بالنجاح.

وتولى الشيخ نواف البالغ من العمر 83 عاما السلطة في الكويت في سبتمبر 2020 بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد.

وسبق أن أجرى أمير الكويت فحوصات طبية في الولايات المتحدة حين كان ولياً للعهد في 2017.

وغادر أمير الكويت بلاده متوجهاً إلى ألمانيا في 24 يونيو الماضي في إجازة خاصة.

وتولى الشيخ نواف (84 عاماً) الحكم في بلاده، وأدى اليمين الدستورية في 30 سبتمبر الماضي، ليكون الأمير السادس عشر للبلاد، خلفاً للأمير الراحل صباح الأحمد الصباح.

الأمير يهنئ المواطنين بالعيد

هذا ونقل الديوان الأميري إلى المواطنين والمقيمين في الكويت، تهاني أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بعيد الأضحى المبارك، وتمنياته لهم أن يكون عيداً ينعم فيه الجميع بالمحبة والهناء والأمن والأمان.

وقال الديوان، في بيان، أمس، إنه يغتنم هذه المناسبة المباركة ليرفع إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد، وإلى سمو ولي العهد، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

وأضاف: كما هنأ سموه المواطنين والمقيمين بعيد الأضحى المبارك، جعله الله عيداً سعيداً على الأمتين العربية والإسلامية في جميع أقطارها، ويتضرع إلى الله عز وجل أن يعيده على العالم أجمع بالطمأنينة والأمن، وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل سوء ومكروه، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة والرشيدة.

سلطان عمان يهنأ أمير الكويت

من جانب آخر، تلقى الأمير نواف اتصالاً هاتفياً من سلطان عُمان، هيثم بن طارق، أعرب خلاله عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لسموه بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى تعالى أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين، والأمة العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية، ويحقق للكويت كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وأعرب أمير الكويت عن بالغ شكره له على هذه المبادرة الكريمة، وهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مبادلا سلطان عمان التهاني بهذه المناسبة الفضيلة، ومتمنيا له موفور الصحة والعافية، ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة له.

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