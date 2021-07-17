"منخفض الحج" في عُمان يودي بحياة طفلين وفقدان آخرين وإجلاء عشرات العائلات من منازلها
"منخفض الحج" في عُمان يودي بحياة طفلين وفقدان آخرين وإجلاء عشرات العائلات من منازلها
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“منخفض الحج” في عُمان يودي بحياة طفلين وفقدان آخرين وإجلاء عشرات العائلات من منازلها (شاهد)

كتب وطن
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تزامناً واستمرار تأثر السلطنة بـ”منخفض الحج“، أعلنت شرطة عمان السلطانية تسجيل حالتين لغرق طفلين في بِرك مائية تجمعت بعد هطول الأمطار بالقرب من منازل ذويهما أحدهما بمنطقة عوقد بولاية صلالة والأخر بولاية جعلان بني بو حسن.

ودعت شرطة عمان السلطانية عبر تويتر، الأسر إلى تجنب ترك أبناءهم بمقربة من التجمعات المائية وإلى عدم الخروج في الأجواء الماطرة درءًا للخطر.

 

وأضافت انّ الفرق الميدانية التابعة لشرطة عمان السلطانية وهيئة الدفاع المدني والاسعاف تواصلان عملية البحث عن أربعة مفقودين جراء نزول الاودية في ولايتي صور وجعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية.

 

من جانبها، قالت فرق هيئة الدفاع المدني إنها تتعامل مع 21 بلاغ احتجاز بالأودية بسبب المنخفض الجوي (منخفض الحج).

ووثقت مشاهد مصورة كيف حاصرت مياه الأمطار والأودية أهالي منازل التعويضات في شناص.فيما تم إجلاء عشرات العائلات من منازلهم إلى مراكز الإيواء بعدما غمرت الأودية العديد من المنازل جرّاء السيول.

 

إصدار التقرير الرابع عن الحالة الجوية

يأتي ذلك بينما أصدرت هيئة الطيران المدني التقرير الرابع عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة في سلطنة عمان .

ووفق التقرير، توضح آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة استمرار تأثير أخدود منخفض جوي من بحر العرب على أجواء السلطنة ويستمر إلى يوم الأحد 18 يوليو 2021م.

ومن المحتمل أن يستمر تدفق وتكون السحب على جميع محافظات السلطنة، وفرص لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وجريان الأودية.

وتتركز غزارة الأمطار على محافظات شمال الباطنة وظفار وعلى جبال الحجر والمناطق المجاورة لها وعلى المناطق الساحلية من بحر عمان.

ومن المحتمل أن يكون البحر هائج الموج على سواحل بحر العرب ويتراوح أقصى ارتفاع له (3.0 – 4.0) أمتار ومتوسط الموج على سواحل بحر عمان ويصل أقصى ارتفاع له مترين.

ودعت هيئة الطيران المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.

منخفض الحج 

وتربع هاشتاغ منخفض الحج على عرش الصدارة في عُمان والخليج العربي عبر منصة تويتر،وتداول مغردون عشرات المقاطع المصورة والصور التي توثق حجم الفيضانات التي خلفتها الأمطار الناتجة عن المنخفض.

وكانت معظم ولايات سلطنة عُمان، قد شهدت هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات عارمة أغرقت الشوارع العامة وألحقت أضراراً مادية في بعض المرافق العامة والممتلكات الخاصة.

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