“منخفض الحج” في عُمان يودي بحياة طفلين وفقدان آخرين وإجلاء عشرات العائلات من منازلها (شاهد)

تزامناً واستمرار تأثر السلطنة بـ”منخفض الحج“، أعلنت شرطة عمان السلطانية تسجيل حالتين لغرق طفلين في بِرك مائية تجمعت بعد هطول الأمطار بالقرب من منازل ذويهما أحدهما بمنطقة عوقد بولاية صلالة والأخر بولاية جعلان بني بو حسن.

ودعت شرطة عمان السلطانية عبر تويتر، الأسر إلى تجنب ترك أبناءهم بمقربة من التجمعات المائية وإلى عدم الخروج في الأجواء الماطرة درءًا للخطر.

تسجيل حالتين لغرق طفلين في بِرك مائية تجمعت بعد هطول الأمطار بالقرب من منازل ذويهما أحدهما بمنطقة عوقد بولاية صلالة والأخر بولاية جعلان بني بو حسن

وتدعو #شرطة_عمان_السلطانية الأسر إلى تجنب ترك أبناءهم بمقربة من التجمعات المائية وإلى عدم الخروج في الأجواء الماطرة درءًا للخطر. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 17, 2021

وأضافت انّ الفرق الميدانية التابعة لشرطة عمان السلطانية وهيئة الدفاع المدني والاسعاف تواصلان عملية البحث عن أربعة مفقودين جراء نزول الاودية في ولايتي صور وجعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية.

الفرق الميدانية التابعة لشرطة عمان السلطانية وهيئة الدفاع المدني والاسعاف تواصلان عملية البحث عن أربعة مفقودين جراء نزول الاودية في ولايتي صور وجعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 17, 2021

من جانبها، قالت فرق هيئة الدفاع المدني إنها تتعامل مع 21 بلاغ احتجاز بالأودية بسبب المنخفض الجوي (منخفض الحج).

▶️ فرق هيئة الدفاع المدني تتعامل مع 21 بلاغ احتجاز بالأودية بسبب المنخفض الجويhttps://t.co/BIAyHxl6mr#مركز_الأخبار pic.twitter.com/ia8te9PQvT — مركز الأخبار (@omantvnews) July 17, 2021

ووثقت مشاهد مصورة كيف حاصرت مياه الأمطار والأودية أهالي منازل التعويضات في شناص.فيما تم إجلاء عشرات العائلات من منازلهم إلى مراكز الإيواء بعدما غمرت الأودية العديد من المنازل جرّاء السيول.

أحمد حمدان الفارسي: مياه الأمطار والأودية تحاصر أهالي منازل التعويضات بـ #شناص.#جريدة_عمان pic.twitter.com/7Tt2XFfHG7 — جريدة عمان – الرسمي (@omandaily1) July 17, 2021

إصدار التقرير الرابع عن الحالة الجوية

يأتي ذلك بينما أصدرت هيئة الطيران المدني التقرير الرابع عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة في سلطنة عمان .

جانب من جهود هيئة الدفاع المدني والإسعاف ،أثناء التعامل مع بلاغات الاحتجاز بالأودية وعمليات الإخلاء والنداءات الإنسانية بمحافظة #جنوب_الشرقية.

والجهود مستمرة للتعامل مع الحالة الجوية. #هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/Lsvw6j5lQV — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) July 17, 2021

ووفق التقرير، توضح آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة استمرار تأثير أخدود منخفض جوي من بحر العرب على أجواء السلطنة ويستمر إلى يوم الأحد 18 يوليو 2021م.

ومن المحتمل أن يستمر تدفق وتكون السحب على جميع محافظات السلطنة، وفرص لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وجريان الأودية.

وتتركز غزارة الأمطار على محافظات شمال الباطنة وظفار وعلى جبال الحجر والمناطق المجاورة لها وعلى المناطق الساحلية من بحر عمان.

ومن المحتمل أن يكون البحر هائج الموج على سواحل بحر العرب ويتراوح أقصى ارتفاع له (3.0 – 4.0) أمتار ومتوسط الموج على سواحل بحر عمان ويصل أقصى ارتفاع له مترين.

ودعت هيئة الطيران المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.

منخفض الحج

وتربع هاشتاغ منخفض الحج على عرش الصدارة في عُمان والخليج العربي عبر منصة تويتر،وتداول مغردون عشرات المقاطع المصورة والصور التي توثق حجم الفيضانات التي خلفتها الأمطار الناتجة عن المنخفض.

وكانت معظم ولايات سلطنة عُمان، قد شهدت هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات عارمة أغرقت الشوارع العامة وألحقت أضراراً مادية في بعض المرافق العامة والممتلكات الخاصة.

مناشدة عاجلة تستحق الإلتفات لها مواطن يستغيث بالله ثم بالسلطان #هيثم منازلهم تغرق مع كل منخفض جوي #منخفض_الحج pic.twitter.com/PXX3bwb3ae — ابراهيم الجهضمي (@AboAlhajras) July 16, 2021

#منخفض_الحج

اتمنى الصور والمقاطع هذي توصل لعدد كبير نحنا ايتام ابوي متوفي من شهرين تراكض لين تعب وشوف حالتنا والحاله الناس اللي مثلنا البهايم ماتن وسياراتنا روحن pic.twitter.com/dBTHbJhQUb — هدووء آنثـى 🇴🇲 (@muna90901) July 16, 2021

#منخفض_الحج

وين الحكومه وين الاسكان وين الدفاع 4 سنوات ونحنا مقدمين مساعده ع الاسكان لكن كل شي بهالبلد واسطه ونحنا ايتام pic.twitter.com/uoYjSwOBsl — هدووء آنثـى 🇴🇲 (@muna90901) July 16, 2021