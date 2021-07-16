اخر تفاصيل الحالة الجوية لمنخفض الحج الذي يضرب سلطنة عمان  (شاهد)

قال المركز الوطني للإنذار المبكر في سلطنة عمان، إن الأجواء تشهد تواصل في تدفق السحب وهطول الأمطار الرعدية أحياناً والتي تكون مصحوبة برياح نشطة على محافظات مسقط والداخلية وشمال وجنوب الباطنة وأجزاء من شمال الشرقية.

عاصفة ولاية صور هذه الأثناء مع أمطار رعدية غزيرة جدًا.!

مقطع منقول#منخفض_الحج pic.twitter.com/8uDxBelxP8 — حارث السيفي (@_harith_hhhs) July 16, 2021

وحسب المركز الوطني، يستمر الطقس غائماً جزئياً حتى الغد، ويتركز على سواحل مسقط وشمال الباطنة، ومن المحتمل جريان الأودية بغزارة، كما يحتمل أن تكون الأمطار رعدية وغزيرة على سواحل بحر عمان.

امطار رعدية غزيرة جدا وكميات هائلة من الامطار تسقط على ولاية صور كل شي نازل والمياه تتجمع في كل مكان

الوضع صعب لو استمر تساقط الامطار خاصة على المناطق المنخفضة#منخفض_الحج pic.twitter.com/ZWIyAUcuXf — 🇴🇲 𝐽𝐴𝑆𝐼𝑀 𝑅𝐴𝑆𝐻𝐼𝐷@𝐵𝑈𝑆𝐻𝐴𝐾𝐼𝑆 (@BUSHAKIS) July 16, 2021

وتظهر آخر صور الأقمار الاصطناعية تدفقا للسحب الركامية من بحر عمان على سواحل بحر عمان.

خلية بحرية قوية تتجه نحو قريات قادم الوقت حسب الأقمار، وخلايا صور ما زالت تؤثر بقوة على جبالها.!، أودية جارفة جدًا هناك، نرجو الحيطة والحذر#منخفض_الحج pic.twitter.com/LKB4LO8eGL — حارث السيفي (@_harith_hhhs) July 16, 2021

وحسب المركز، فقد تم رصد هطول أمطار متفاوتة الغزارة رعدية مصحوبة برياح هابطة نشطة على محافظتي مسقط وجنوب الشرقية، ويتوقع استمرارها في الأيام القادمة.

🍃 في مشهد نادر في مثل هذا التوقيت شاهد حجم الخلايا التي أثرت وما زالت تؤثر على مختلف ولايات السلطنة من #منخفض_الحج وبالأخص محافظة مسقط ومحافظتي الشرقية شمال وجنوب الشرقية ومحافظة ظفار ، اللهم لك الحمد ..

اللهم ارفع البلاء والوباء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين يا رب العالمين 💙💐 pic.twitter.com/477EflPH4N — سعـيد الغـيثي (@S5_Alghaithi) July 16, 2021

كما وتهب على المناطق الساحلية لبحر عمان رياح شرقية خفيفة إلى معتدلة، وتهب على المناطق الساحلية لبحر العرب رياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة.

فيما تهب على بقية محافظات السلطنة رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة وتكون نشطة أحيانا.

المنخفض الجوي سيتواصل أيام العيد

ونقلت صحيفة “أثير” العمانية عن خبير الأرصاد الجوية خالد الجهوري قوله إن فرص هطول الأمطار ستظل متواصلة ومتفاوتة الغزارة اليوم وخلال اليومين القادمين، مع مؤشرات مبشرة بأجواء ماطرة أيضًا على بعض محافظات السلطنة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بإذن الله، تكون رعدية أحيانًا خصوصا على جبال الحجر والمناطق المجاورة لها، بالإضافة إلى نشاط جيد متوقع لسحب الخريف على الشريط الساحلي لمحافظة ظفار والجبال المجاورة لها.

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وأشار الجهوري إلى أن هذه التوقعات تأتي نتيجة تأثر أجواء السلطنة بامتداد منخفض جوي، حيث توضح صور الأقمار الاصطناعية وجود غطاء سحابي على معظم محافظات السلطنة، تتخلله خلايا رعدية مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة على العديد من المحافظات تؤدي الى جريان الأودية والشعاب.

وأضاف: يظهر جليا في قراءات بالون الطقس في مسقط وصلالة فجر اليوم، بأن الحالة الجوية التي تؤثر على السلطنة تتميز بتوافر كميات عالية من بخار الماء في الغلاف الجوي نتيجة الرياح الشرقية والشمالية الشرقية الرطبة السائدة في طبقات الجو العليا القادمة من بحر العرب وبحر عمان، مع مؤشرات عدم استقرار عالية أدت إلى تكون عواصف رعدية نشطة ذات قمم شاهقة مصحوبة بأمطار شديدة الغزارة على بعض المناطق خصوصا على محافظتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية.

وأضاف الجهوري: من العوامل الجوية المساعدة أيضًا على تعزيز حالة عدم الاستقرار في الغلاف الجوي امتداد ما يعرف بخط التقاء الهواء المداري ITCZ الذي يتحرك شمال خط الاستواء في فصل الصيف ويمر على شرق شبه الجزيرة العربية خلال هذه الفترة، وهو منطقة ذات ضغط جوي منخفض تلتقي فيها الرياح السطحية مسببة تيارات هوائية صاعدة تنشط معها تكونات السحب المحلية الرعدية على جبال الحجر والمناطق المجاورة لها وتمتد إلى المناطق الصحراوية على غير المعتاد.

وفي ختام حديثه دعا خالد الجهوري الجميع إلى الابتعاد عن مجاري الأودية وعدم المجازفة بعبورها، نظرًا لجريان الكثير من الأودية واستمرار توقعات هطول أمطار الخير.

منخفض الحج

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان مع الأحوال الجوية، حيث تصدر وسم “منخفض الحج” الترند في السلطنة، والذي تفاعل عليه عدد كبير من النشطاء متداولين صور للأمطار والفيضانات في المحافظات.

#منخفض_الحج

وين الحكومه وين الاسكان وين الدفاع 4 سنوات ونحنا مقدمين مساعده ع الاسكان لكن كل شي بهالبلد واسطه ونحنا ايتام pic.twitter.com/uoYjSwOBsl — هدووء آنثـى 🇴🇲 (@muna90901) July 16, 2021

مقطع متداول لانهيار منزل في ولاية صور

#منخفض_الحج pic.twitter.com/lwfehy9Bfa — شبكة عُمان | Oman network (@OMN_4) July 16, 2021

أهم شيء شهدت أمطار عبري ومسقط وخلال الطريق – الداخلية – 🌧☺️

الحمدلله

#منخفض_الحج pic.twitter.com/QObLSABfl2 — جواهر العبري ~ 💎 (@jawaher26h) July 16, 2021

من تصويري قبل قليل

ولاية السيب – مسقط 👌🏽 pic.twitter.com/MDI8hIvaQT — Abdulla Al Balushi |🇴🇲 (@AAA_Balushi) July 16, 2021

سلطنة عمان: امطار غزيرة العذيبة مسقط الآن. عبر العامري#منخفض_الحج pic.twitter.com/9c16fx9prt — مجموعة عشاق الطقس (@lovers9419) July 16, 2021

الحمدلله على نعمة الأمطار في هذي الأيام المباركة 🕋🌧#منخفض_الحج pic.twitter.com/iiDk6WMde3 — ابومحمد (@khalfan4233) July 16, 2021

هل يتحول منخفض الحج إلى عاصفة

هذا ونفى مصدر مسؤول بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بهيئة الطيران المدني تحول أخدود المنخفض الجوي إلى عاصفة، مشيرا إلى استمرار تأثيره على معظم محافظات السلطنة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان الأودية.

وأهابت هيئة الطيران المدني بالمواطنين والمقيمين توخّي أقصى درجات الحيطة والحذر عند هطول الأمطار الرعدية وتجنب عبور الأودية وتجنب التواجد في الأماكن المنخفضة. كما تهيب بالصيادين ومرتادي البحر التأكد من حالته قبل ارتياده.

كتلتان من الغيوم

وحسب موقع طقس العرب، فإن تتواجد كتلتين كبيرتين من الغيوم هذه الأثناء فوق السلطنة، الأولى قادمة من بحر عمان.

وتغطي هذه الكتلة كل من ولايات جنوب الشرقية وشمال الشرقية ومسقط والداخلية وتتحرك نحو اجزاء من الظاهرة وشمال الوسطى وتترافق هذه الغيوم بتساقط غزير للأمطار الرعدية.

أما الكتلة الثانية تغطي محافظة ظفار وقادمة من بحر العرب تهطل على إثرها هذه الاثناء أمطار رعدية غزيرة تشمل مدينة صلالة.

وادي البطحاء

هذا ووثق مقطع فيديو متداول جريان المياه بشدة في وادي البطحاء في سلطنة عُمان بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها السلطنة ضمن حالة تروية.

يأتي ذلك فيما نبهت الأرصاد العمانية من اشتداد إضافي في الحالة الماطرة على مسقط ومناطق أخرى خلال الساعات المقبلة.

وأمس الخميس، ضربت عاصفة رعدية ولاية المزيونة في سلطنة عمان، جراء اندفاع كتلة رطبة جديدة نحو جنوب الجزيرة العربية، دافعة معها كميات كبيرة من الرطوبة المدارية على مختلف طبقات الجو.

وأكدت الأرصاد الجوية، تزايد عُبور تيارات هوائية رطبة نحو منطفة ظفار الليلة الماضية، الأمر الذي أدى إلى نشوء السحب والرعدية وتساقط الأمطار.

عاصفة رعدية في سلطنة عمان

وأصبحت الأمطار ما بين المتوسطة والغزيرة في مناطق واسعة من ظفار، تترافق بالبرق وربما تساقط لزخات البرد احياناً.

وحذر خبراء الطقس من شدة العواصف الرعدية، وخطر تشكل السيول بفعل غزارة الامطار.

وحذر الخبراء من شدة الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الموجات الغبارية الناتجة عن الرياح الهابطة.

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