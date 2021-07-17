ليس الكحول فقط.. مشروبات نتناولها باستمرار تضر بالدماغ وتدمره!

من المتعارف عليه أن تناول المشروبات الكحولية، ينطوي عليه مخاطر صحية كبيرة تتمثل في الإصابة بالسرطان واضطرابات في الهضم والكبد، وأضرار في الدماغ ووظائف المخ وغيرها.

مشروبات لا تقل ضرراً عن الكحول

لكن المفاجأة، أن هناك مشروبات لا تحتوي على الكحول ولكن يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على وظائف المخ بما لا يقل عن تأثير الكحول.

وفي هذا الشأن، أوضحت خبيرة التغذية ناتاليا كروغلوفا، أن من بين المشروبات التي تضر الدماغ بكميات كبيرة، المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

ولا تقتصر المشروبات التي تحتوي على الكافيين، على القهوة فقط، بل الشاي أيضاً والكاكاو والكوكاكولا والبيبسي كولا، والهندباء.

تقول ناتاليا كروغلوفا لقناة (موسكو 24) الروسية، إن الإفراط في تناول المشروبات السابقة قد يكون له عواقب وخيمة.

مشاكل في النوم والدماغ

وأضافت كروغلوفا: (لا يوفر الكافيين أي طاقة أو قوة، إنه فقط يحفز الجهاز العصبي المركزي والدماغ. في الوقت نفسه، قد يحدث نوعا من الإرهاق، وبعد فترة سيكون من الصعب على الشخص التركيز، وستتدهور ذاكرته).

وأشارت الخبيرة إلى أن تناول جرعات كبيرة من الكافيين قد يسبب مشاكل في النوم، منوهة إلى أن هناك فئة أخرى من المشروبات التي تكون بكميات كبيرة ضارة بالنشاط العقلي، مثل المشروبات الغازية الحلوة.

تقول كروغلوفا إن هذا يرجع إلى الكربوهيدرات البسيطة التي تحتوي عليها الصودا، مشيرةً إلى أن هناك دراسات تُظهر أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، والذي يأتي فقط مع وجود فائض من الكربوهيدرات البسيطة في النظام الغذائي، يمكن أن يكون لديهم أيضا تغييرات في عمل الدماغ.

وأوضحت كروغلوفا أن الوزن الزائد يؤثر سلبًا على مستوى الذكاء وسرعة النشاط العقلي، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، تتدهور القدرات العقلية عندهم ببطء كافٍ، وهناك وقت لوقف هذه العملية.

الكافيين والدهون الحشوية

المفارقة أن الخبراء في مؤسسة الأغذية الصحية الشهيرة Holland and Barrett، يرون أن تناول الكافيين يمكن أن يساعد في حرق دهون البطن بسرعة.

ويؤدي تراكم دهون البطن، المعروفة بالدهون الحشوية، للإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر للإصابة أيضاً بأمراض القلب.

وبحسب ما نقلت صحيفة (اكسبريس)، فإن المؤسسة الصحية استشهدت على ذلك بدراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية التي بحثت في الكافيين وآثاره على معدلات التمثيل الغذائي للأشخاص ذوي الوزن الطبيعي والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

ويُعرف التمثيل الغذائي بأنه العملية التي يحول بها الجسم ما يأكله الشخص ويشربه إلى طاقة.

الكافيين يدفع عملية التمثيل الغذائي

ووضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن إعطاء دفعة لعملية التمثيل الغذائي الخاص بالشخص، يمكن أن يساعده على حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن.

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وفي الدراسة، تم إعطاء المشاركين ذوي الوزن الطبيعي قهوة بمحتوى كافيين يبلغ 8 ملغ لكل كيلوغرام من وزن جسم الشخص.

ولاحظ الباحثون أنه زاد معدل الأيض بشكل ملحوظ خلال الساعات الثلاث التي أعقبت تناول الكافيين، بل وزاد حرق الدهون بشكل ملحوظ في الساعة اللاحقة، مقارنة بمجموعة ضابطة من المشاركين تلقت علاجا وهميا.

كما تم إعطاء الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والمجموعة الضابطة ذات الوزن الطبيعي، قهوة بمحتوى كافيين يبلغ 4 مغ لكل كيلوغرام من محتوى الكافيين بوزن جسم الشخص.

ولاحظ الباحثون أن كلتا المجموعتين شهدت زيادة في معدل الأيض، ولكن المجموعة الضابطة فقط كانت لديها زيادة في حرق الدهون.

حرق أكبر للدهون

وتوصل القائمون على الدراسة إلى أن القهوة تزيد من معدل التمثيل الغذائي لكل من الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي والبدناء، وتكون مصحوبة بحرق أكبر للدهون في الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي.

وسبق أن وجدت دارسات أخرى نتائج مشابهة حين قيمت دراسة تأثير الاستهلاك المستمر للقهوة على دهون الجسم، وخاصة دهون البطن الحشوية.

وأجريت الدراسة على البالغين اليابانيين الذين يعانون من نسبة عالية من الدهون الحشوية، وخلال 12 أسبوعا، تناول الأشخاص إما القهوة أو مشروبا وهميا يوميا.

وكانت التغيرات في منطقة الدهون الحشوية ومحيط الخصر أكبر في مجموعة القهوة عنها في مجموعة الدواء الوهمي بعد 12 أسبوعا من استهلاك المشروبات.

وبهذا الشأن، تقول مجموعة التأمين الصحي والرعاية الصحية الدولية Bupa : (إذا كنت ترغب في تقليل دهون بطنك، فستحتاج إلى حرق سعرات حرارية (طاقة) أكثر مما تستهلكه، وتناول الأنواع المناسبة من الطعام).

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