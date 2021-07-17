سميرة سعيد حديث السوشيال ميديا بعد هذا الفيديو!

تصدرت الفنانة المغربية سميرة سعيد قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً عبر محركات البحث، وذلك بعد حديثها عن كواليس كليب أغنيتها الجديدة (مون شيري).

(مون شيري)

وقالت سميرة سعيد عن أغنيتها (مون شيري)، التي طرحتها قبل يومين فقط، وحققت 1.8 مليون مشاهدة حتى الآن: (كليب الأغنية بسيط لكن البروجيكت على بعضه دمه خفيف).

وأشارت سعيد في مداخلة هاتفية مع برنامج (الحكاية) على فضائية (إم بي سي مصر) إلى أن ملحن الأغنية هو بلال سرور، مضيفة: (ابتدى معايا من أغنية هوا هوا، وأغنية محصلش حاجة).

وتابعت سميرة سعيد: ( موزع أغنية مون شيري هو هاني، ليا معاه تاريخ كبير، وهو اللي جعل الأغنية تروح لزمن السبعينات،و كان عنده رؤية إنها تكون زي أغنية مصطفى يا مصطفى).

فريدة من نوعها

واستطردت سعيد: (أغنية مون شيري عكس التيار، أي فريدة من نوعها، وواخدة مزيكا قديمة، ولكن في الحاضر).

وتابعت: (أغنية مون شيري سبعيناتي، وفيها حتة عربي وحتة إنجليزي وحتة فرنساوي).

ونوهت سعيد أن أغنية (مون شيري) ضمن ألبوم، بدأته منذ 3 شهور، حيث يوجد به أغنية رومانسية، وأغنية درامية.

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وكشفت سميرة سعيدة أنها ستعلن عن أغنية جديدة في الشهر القادم، وتنزيل باقي أغاني الألبوم خلال الشهور القادمة حتى بداية عام 2022.

حقبة السبعينيات

وتميزت الأغنية التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها تجسد حقبة السبعينيات، حيث ظهرت سعيد في بداية الكليب بفستان باللون الأخضر ووضعت على رأسها وشاح باللون الأخضر أيضا، وارتدت في يدها قفازات من نفس اللون.

كما حرصت سميرة سعيد على ارتداء نظارة شمس، لتشير تلك الإطلالة إلى أنها في فترة السبعينيات، تلك الفترة التي كانت تتميز بتلك الإطلالة.

وفي المشهد الثاني من كليب (شيري مون)، ارتدت سميرة سعيد فستانا قصيرا باللون الأسود به دوائر بيضاء، مفتوح من الصدر، وارتدت أيضاً قفازات بيضاء اللون.

واعتمدت سعيد تصفيفة شعر تشبه التصفيفات التي كانت أكثر رواجاً بين السيدات في السبعينيات، وارتدت أيضا نظارة شمسية حمراء.

كما استقلت سميرة سعيد في الكليب سيارة قديمة صفراء اللون كانت رائجة في حقبة السبعينيات، وظهرت الفنانة المغربية تتجول بها في الشوارع شبه الفارغة، وهو ما كان يميز تلك الحقبة من حيث التعداد السكاني، مقارنة باليوم والازدحام في شوارع القاهرة.

سميرة سعيد تعرضت للتحرش الجسدي

هذا وسبق أن تصدرت سعيد الترند في فبراير الماضي، وذلك بعدما حلت ضيفة على برنامج (السيرة)، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmcوتحدثت عن طفولتها وبدايتها الفنية وأسباب فشل زيجاتها.

كما تحدثت سميرة سعيد عن فترة المراهقة وكيف حافظت على نفسها، وقالت: (لم يحدث لي تحرش بشكل واضح، لكن كان يحصل. معاكسات عادية وطالما لا يوجد استجابة، ينتهي الموضوع).

وتابعت سميرة حينها: (أتذكر في أحد المرات ذهبت مع صديقاتي إلى غابة اسمها المعمورة، وكان هناك رجلاً كبيراً في السن ووجدنا. صيداً سهلاً وبدأ يقول كلاماً غير لطيف أبداً، واقترب منا، لكن الفتيات جعلوه ينسى اسمه تماماً).

وما إذا كانت تعرضت لتحرش جسدي، قالت سعيد: (للأسف تعرضت لتحرش جسدي، ووجدت نفسي بكل ما في قوتي أضربه بحقيبتي وهربت فوراً).

علاقتي بالملك الحسن الثاني

كما تحدثت سميرة سعيد عن علاقتها بالملك الحسن الثاني، قائلة: (الملك حسن الله يرحمه كان لديه حس فنى رائع وكان يفهم في الموسيقى جدا. وكنت أخاف منه وأعمل حساباً لليوم الذي أراه فيه وأنه يجب أن أرضيه، وكان مايسترو للفرقة الماسية).

وأضافت سميرة سعيد: (كنا في الفرقة الماسية كلهم أصدقائي جداً بداية من رئيس الفرقة لآخر واحد موجود، وكانوا يحبونني جدا لأنهم يرون. أنني طفلة أروبة، وفي مرة كنا في طريقنا لإحياء حفل في قصر الملك حسن، وكنت أرتدي القفطان الأخضر وسرحت شعري وآخر شياكة وأناقة).

وتابعت: (ورآني حينها أحد من الفرقة ونادى علي، فذهبت، فدفعني إلى بركة السباحة، وغضبت وخاصمته. وقتها فأحضر لي حلوى وشوكولاتة).

واستطردت: (في طفولتي كنت حين أسجل أغنية أسمعها لعبد الحليم حافظ وأخد رأيه في البداية، ومرة تقابلنا في. الإذاعة وحضر معي تسجيل الأغنية ووجدني أتفزلك في الغناء، وشرح لي كيف أضع كل شيء في وقته وبالطريقة المطلوبة لكل جزء فيها، وسمعت نصيحته طبعا).

وعن منح ابنها شادي الجنسية المصرية قالت سميرة سعيد: (شادي لم يحصل على الجنسية المصرية لأن لديه جنسيتين. المغربية والأمريكية. فلا يستطيع أن يأخد الجنسية الثالثة للأسف).

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