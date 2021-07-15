وظائف جديدة .. وزارة العمل في سلطنة عمان تعلن عن أكثر من 1000 فرصة عمل في هذه المجالات

أعلنت وزارة العمل في سلطنة عمان، عن أكثر من 1000 فرصة عمل في مؤسسات الجهاز الإداري للدولة.

وأضافت وكالة الأنباء العمانية أن ذلك يتوافق مع التوجيهات الملكية للسلطان هيثم بن طارق.

وأضافت الوكالة أن “الإعلان يشمل 1152 فرصة عمل في 14 مؤسسة حكومية، من بينها 169 فرصة عمل بديلة ، وسيتم الكشف عن تسعة إلى جانب الفرص الأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة”.

وظائف في وزارة التربية والتعليم

سيتم توزيع معظم فرص العمل في وزارة التربية والتعليم على مختلف المؤهلات الأكاديمية، مع شاغر واحد لحامل الدكتوراه ، و 10 وظائف شاغرة لخريجي الماجستير ، و 1030 وظيفة شاغرة لخريجي البكالوريوس ، و 103 وظيفة شاغرة لمن لديهم مؤهل دبلوم بعد شهادة التعليم العام ، وثمانية شواغر بدون مؤهل دبلوم.

سيتم فتح باب التسجيل لهذه الفرص لمدة شهر واحد؛ تجنبًا لأي ضغط قد يواجه الراغبين في التسجيل على الموقع الإلكتروني.

وكيل وزارة التربية والتعليم

وحول ذلك قال ماجد بن سعيد بن سليمان البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: “انطلاقًا من دور الوزارة في رفد الحقل التربوي بالكوادر الوطنية المؤهّلة التي يعوّل عليها في تنفيذ خطط وبرامج الوزارة والمُضي قُدُمًا في النهوض بمسيرة التعليم في السلطنة، واستكمالاً لخطة الوزارة في استيعاب الباحثين عن عمل – من المخرجات التربوية وغيرها من التخصصات الداعمة – في الشواغر المتوفرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة العمل عن (659) شاغرًا منها 610 شواغر بوظيفة معلمة مجال أول”.

وأضاف أنّ هذا الإعلان يأتي استكمالاً لإعلانات أخرى جرى التنسيق لها في وقت سابق وفق خطط مدروسة وبناءً على الاحتياجات الفعلية للوزارة التي تستمد معطياتها من الحقل التربوي؛ استعدادًا للعام الدراسي المقبل لضمان الجاهزية التامة فيما يتعلّق بالموارد البشرية.