اللجنة العليا في سلطنة عمان تحث على الالتزام بقرارات الإغلاق خلال عيد الأضحى

حثت اللجنة العليا المكلفة بإدارة أزمة كورونا في سلطنة عمان المواطنين والمقيمين على الالتزام بقرارات الإغلاق التام للأنشطة التجارية وحظر تنقل الأفراد والمركبات خلال أيام عيد الأضحى من 20 إلى 22 يوليو الجاري.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الاغلاق يهدف للحد من زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أنه من أجل تسهيل توافر الخدمات الأساسية وتنقل الأشخاص في حالات الطوارئ والتعامل مع الاستفسارات من مختلف الأفراد ، سيكون مركز العمليات المشتركة على مدار الساعة خلال فترة الإغلاق الكامل.

وسيضم المركز ممثلين عن شرطة عمان السلطانية ، وقطاع الصحة ، وقطاع البلديات ، وقطاع السياحة ، وقطاع التجارة والصناعة ، والنقل ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وقطاع الإغاثة، والزراعة ، والثروة السمكية ، وقطاع الموارد المائية.

واضاف البيان “يسعد المركز باستقبال اتصالاتكم والتعامل معها عبر الرقم 1099”.وفق timesofoman

صحار تسجل أعلى وفيات COVID-19 في الـ 24 ساعة الماضية

وسجلت ولاية صحار ثلاث وفيات جديدة بكوفيد -19 خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى عدد وفيات تم الإبلاغ عنه في البلاد يوم الخميس، بحسب وزارة الصحة.

وسجلت محافظة شمال الباطنة خمس وفيات بسبب COVID-19. ثلاثة منها في ولاية صحار واثنتان في ولاية السويق.

أما خارج محافظة شمال الباطنة ، فقد سجلت محافظة مسقط أكبر عدد من الوفيات عند أربع وفيات، تليها محافظتا الداخلية وجنوب الشرقية حيث سجلت كل منهما حالتي وفاة، بينما سجلت محافظة ظفار حالة وفاة واحدة.

ولم تسجل هذه المحافظات الست أي حالة وفاة، وهي جنوب الباطنة والوسطى وشمال الشرقية والبريمي ومسندم ، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في الـ24 ساعة الماضية إلى 14 في عمان.

اللجنة العليا ترفع حظر السفر عن الوافدين من مصر

قبل ايام، قررت اللجنة العليا المكلفة بإدارة أزمة كورونا في سلطنة عمان رفع مصر من قائمة الدول الممنوع دخول الوافدين منها.

كما قررت اللجنة العليا أن تضيف إلى القائمة الدول التالية: سنغافورة ، إندونيسيا ، العراق ، إيران ، تونس ، ليبيا ، الأرجنتين ، كولومبيا ، بروناي دار السلام.

وبحسب اللجنة العليا يمتد الحظر ليشمل القادمين من أي دولة أخرى إذا مروا عبر أي من هذه الدول خلال الـ 14 يومًا السابقة على طلب دخول السلطنة، على أن يسري هذا القرار اعتبارًا من الساعة الخامسة مساء يوم 9 يوليو 2021 حتى إشعار آخر.

وحثت اللجنة العليا مواطني السلطنة على عدم زيارة الدول المذكورة خلال هذه الفترة.

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