تامر حسني يكشف أسراراً عن حياته لأول مرة (فيديو)

تصدر الفنان المصري تامر حسني محركات البحث عبر الانترنت بعد ظهوره في برنامج (الحكاية) مع الإعلامي عمرو أديب على شاشة (إم بي سي) مصر، وكشفه تفاصيل لأول مرة عن حياته.

ووجه تامر حسني نصيحة للشباب بعدم الاستسلام لواقعهم وتغييره متى أرادوا ذلك، مضيفاً: (لو مش عاجبك مكانك في الدنيا غيَّره لأنك مش تمثال وإنت مش شجرة، وينفع تروح كده وكده وينفع تعافر والكلام ده حقيقي وأنا شخصيا مريت بده والحمد لله ربنا كرمني وبقيت بحقق في أحلامي).

وكشف تامر حسني ما كان يتعرض له قبل النجاح والنجومية قائلاً: (أحيانا كنت أسمع كلام مهين وكنت بقول ماشي هقبلها لأني كنت بتذل لحلمي ومعنديش مشكلة المهم أوصل وهوصل يعني هوصل وده كان في دماغي).

وأوضح تامر أن فيلمه الجديد (مش أنا)، يناقش هذه الفكرة وينصح الشباب بكسر شماعة الظروف، قائلاً: (شماعة الظروف دي انت لازم تكسرها وتدمرها، وبوصل لرسالة في آخر الفيلم إن المشكلة في اللي معندوش طموح).

تامر حسني (مش أنا)

وتابع تامر حسني: (إحنا في قصة الفيلم المفروض فيه مسابقة والبطل بيجهز عشانه وجت ظروفه اللي قلت في الفيلم إني هتحداها والفيلم كله بيتحدى شماعة الظروف عند أي شاب).

وعاد تامر ليؤكد ما مر به بالقول: (أنا حاسس بالشباب جدا وأنا واحد كنت من فترة مكنتش بقول الظروف لكن كان عندي الظروف كلها ومكنش معايا فلوس وكان عندي مشاكل أسرية ومش لاقي أكل ومش عارف أروح وأنا كتامر عدى عليا سنين مش لاقي أكل وكان لازم أدور على طريق لأن كان قراري كتامر هوصل يعني هوصل وأجي لها كده وأجي لها كده ومن غير يأس).

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وبسؤاله عن (الواسطة) في الوسط الفني، اعترف تامر بوجودها في كل مكان، وتابع: (فيه كل الحاجات دي ومش هننكر وفيه وسايط ومحسوبيات وفيه خدمات ممكن تحصل وحد يزق قريبه وحد مش ذو موهبة ويقولوا له تعالى اعمل دور مع إن صاحب الموهبة أولى وأنا كنت بشوف ده بعيني والعالم كله فيه ده).

شخصيات أثرت في تامر حسني

وكشف تامر عن الشخصيات أثرت فيه في طفولته قائلاً: (عبد الحليم حافظ أسطورة عظيمة وتأثرت به في حياتي ومن صغري بقول عاوز الغناء والتمثيل سوا زي عبد الحليم حافظ وكنت معلق صوره في غرفتي).

وأضاف الفنان المصري: (كمان صور الزعيم عادل إمام وسوبر مان ومايكل جاكسون، وهما دول أكتر 4 شخصيات أثروا في حياتي، عادل إمام حاجة محصلتش وفخور به جدا وبقاله سنين كتيرة على القمة يستحق جينيس ريكورد).

وأضاف تامر حسني: (دايما بدور في كل مرة على الجديد في الأفلام ازاي تامر المغني يدخل يغني في الفيلم، نفسي الشباب يسمعوا أغنية مش تمثال كويس من أجل تحقيق أحلامهم).

(تمنيت أن تكون هذه الأغاني لي)

ويرى تامر حسني أن (الغيرة الفنية) أمر صحي حتى يطور الفنان من نفسه، مضيفاً: (بس غيرة بناءة وتعترف بنجاح الأخرين، وكان في أغاني كان عينيفيها وكان نفسى أغنيها بس حبيتها بصوت المطرب صاحب الأغنية وكلمته هنأته بنجاحها والأغنية دي هي لقيت الطبطبة لحسين الجسمي).

وتابع تامر حسني كشفه عن الأغاني التي كان يتمنى أن يكون صاحبها: (كمان في اغنية عظيمة لوائل جسار وهي غريبة الناس بحب أسمعها منه أوي والأغنية دي بتأثر فيا أوي لأني اتخدعت من ناس كتير وإحنا في زمن صعب هتلاقى ناس واقفة جنبك ويقولوا كلام حلو ولكن من داخلهم حقد وغل).

وأردف تامر: (الحمد الله عندي أغاني كتير وجوائز عربية وعالمية وده كله بسبب الاجتهاد، وعندي أكتر من ألف أغنية وأوقات كتير بنسى الكلمات وأنا بغني وأغنية كل مرة لسه لحد دلوقتي معلقة مع الجمهور وأول مرة غنتها في فيلم سيد العاطفي كسرت الدنيا والأغاني اللي فيها هيصة بتنجح أكتر).

وأكد تامر حسني أنه حصل على عدد من الجوائز العالمية والمختلفة، منها ما كان أول فنان مصري وعربي يحصل عليها.

وعبر الفنان المصري عن شعوره بالصدمة حين شاهد أطفالا في جزر هاواي يتعلمون اللغة العربية عن طريق غناء أغانيه، وعن شعوره بالسعادة لذلك.

اقترب منها وقبل رأسها!

وفي سياق آخر، أثار تامر حسني الجدل قبل أيام بتقبيل إحدى معجباته على الرغم من أنها محجبة.

وكانت البداية حين شارك تامر حسني فيديو يوثق ردود الفعل حول فيلمه الجديد (مش أنا)، ظهر خلاله وهو يلتقى بمعجبيه.

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وفي نهاية المقطع يلتقى تامر حسني بإحدى معجباته التي انهارت من البكاء فور رؤيته تعبيراً عن سعادتها، فما كان منه إلا أن اقترب منها وقام بتقبيل رأسها.

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لكن تامر لم يسلم من الانتقادات لأن الشابة محجبة، كما اتهمه آخرون بالتمثيل ليُظهر لجمهوره أنه محبوب

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