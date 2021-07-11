علي جمعة يثير سخرية واسعة: الأرض التي بني عليها سد النهضة ستهبط وينهار السد

أثار مفتي مصر السابق والشيخ المقرب من نظام السيسي علي جمعة، موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل بعد تصريحات له عن أزمة سد النهضة.

علي جمعة وعبر شاشة cbc، خلال استضافته ببرنامج “من مصر“، زعم أن الأرض التي بني عليها سد النهضة، سنسمع كل يوم عن حدوث هبوط بها وسينهار السد.

علي جمعة يهاجم مفتي إثيوبيا عمر إدريس

ولم يوضح علي جمعة المزيد حول ما ذكره ولا أسباب ذلك، وانتقل للهجوم على مفتي إثيوبيا عمر إدريس.

وقال ردا عل ما وصفه بأنه بيان تطاول فيه عمر إدريس، على شيخ الأزهر:”مفتي إثيوبيا جاهل بالدين حين استدل بحديث عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حول المياه.”

وتابع أن حديث مسلم الذي استشهد فيه مفتي إثيوبيا بأن النبي، صلى الله عليه وسلم، عندما جاءه “الزبير” ومعه جار له من الأنصار يتنازعان على مجرى الماء، فقال الرسول : «اسْقِ يا زبير، وأرسل الماء إلى جارك»، وبالتالي يجب أن تسقي ثم ترسل الماء إلى جارك، وهذا الحديث يدل على أنه يجب علينا سيلان الماء فورًا بعد الحصول على حصتنا منه.

ورفض جمعة- خلال الرد على بيان مفتي إثيوبيا- توصيف «إدريس» بالشيخ، واكتفى بتوصيفه بـ«الأستاذ عمر».

اقرأ أيضاً: علماء المسلمين تقرر فصل علي جمعة ورئيس مجلس الإمارات للإفتاء والمستشار الديني في ديوان ابن زايد

قائلًا : «نفترض فيه الجهالة، وأنه جاهل بالواقع ودين الله، نسأله- هو الذي يدَّعي العدالة في قومه- هل سياسة التجويع التي يتعرض لها تيجراي من العدالة والإنصاف أو من الدين أو هل حدثت في تاريخ المسلمين أن جوعنا الشعوب من أجل أن تركع؟! ما يحدث في تيجراي سلب لحقوقهم وإبادة عرقية».

وقال مفتي الديار المصرية السابق إن مفتي إثيوبيا غير موفق ووقع في محاذير عديدة في بيانه للرد على شيخ الأزهر، وكان عليه أن يطلب الإنصاف والعدل والتحلي بالأدب مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأكد أن عمر إدريس لم يطلع على ملف سد النهضة لفهم حقوق المصريين والسودانيين بوضوح لكن واضح أنه طلب منه أن يرد فرد دون فهم واطلاع على شيخ الأزهر.

وأشار إلى أن: «مصر دائما تتحلى بالتعامل مع الأمور بمسؤولية واتزان وصبر لكن دون التهاون في الدفاع عن الحقوق المصرية، وتحقيق مصلحة الشعب المصري».

مصر تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته

وأوضح أن مصر تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته فيما يتعلق بقضية سد النهضة، مردفا أن «إثيوبيا ترفض التعامل بإيجابية وهذا لا يجعلنا إلا أن نزداد عزيمة في طرح قضيتنا العادلة على المجتمع الدولي».

تصريحات علي جمعة هن هبوط أرض سد النهضة عرضته لسخرية واسعة بين النشطاء.

آه طبعاً أومال

أصل عاملين له عمل سفلي pic.twitter.com/tIHGB52Zqn — شاهد (@wathcher2) July 11, 2021

بركاتك وكفينا شر حركاتك 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/FsuVYrsdfr — الاسلام حياة (@t9LWXP8kFOy3mxa) July 11, 2021

وكتب أحد النشطاء ساخرا من علي جمعة:”سيقول لها السيسي:اهبطي! وستهبط. ثم يقول لها ابتلعي آبي أحمد الذي حلف لي وكذب ، وستبتلع الارض آبي أحمد!، رواه علي جمعة يوم السبت ونشره يوم الاحد؛ جمعا بين الديانات الثلاث”

سيقول لها السيسي:

اهبطي!

وستهبط. ثم يقول لها ابتلعي آبي أحمد الذي حلف لي وكذب ، وستبتلع الارض آبي أحمد! رواه علي جمعة يوم السبت ونشره يوم الاحد؛ جمعا بين الديانات الثلاث — Mohammed-YEMEN (@20202Mohammed) July 11, 2021

فيما تساءلت ناشطة:”وهل هو جيلوجي حتي يصرح بذلك؟ وكل من مول السد ومن بينها بنوك مصرية بهذا الغباء. وكذلك الشركات المنفذة”

وهل هو جيلوجي حتي يصرح بذلك… وكل من مول السد ومن بينها بنوك مصريه بهذا الغباء. وكذلك الشركات المنفذه — [email protected] (@Magdisaadabi351) July 11, 2021

وكتب سارة:”مشايخ السلطان ما لهم حدّ في الكوميديا، بالله أتركوا الإفتاء والأوقاف لناس بتفهم وأشتغلوا في الكوميديا مع محمد هنيدي وأحمد حلمي لكم مستقبل وأعد هناك.”

مشايخ السلطان ما لهم حدّ في الكوميديا، بالله أتركوا الإفتاء والأوقاف لناس بتفهم وأشتغلوا في الكوميديا مع محمد هنيدي وأحمد حلمي لكم مستقبل وأعد هناك. — سارا🇵🇸🇮🇶 (@sarahsalahe) July 11, 2021

هذا وقال الكاتب المصري البارز جمال سلطان، أمس إن ما يجري في ملف سد النهضة يشعرك بأن ما يحدث مسرحية متفق عليها، بين عبدالفتاح السيسي رئيس النظام المصري وآبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي.

وتستمر المشاورات في مجلس الأمن الدولي حول مشروع القرار الخاص بسد النهضة الذي بنته إثيوبيا على النيل، وترفض مصر والسودان تشغيله قبل التوصل لإطار يضمن حقوقهما المائية.

ميوعة موقف مصر ، واستخفاف حاكمها بما يحدث، يشعرك أن ما يجري في ملف #سد_النهضة مسرحية متفق عليها ، بين السيسي وأبي أحمد ، وأن ما نشاهده من مفاوضات واستغاثات وسفريات سياحية ، هو أداء تمثيلي لإكمال المسرحية ، وإقناع المشاهدين ، وليس خلافا حقيقيا بين الاثنين، أو صراعا فعليا في الواقع — جمال سلطان (@GamalSultan1) July 10, 2021

وتابع جمال سلطان موضحا في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) أن موقف مصر “مائع” وحاكمها يستخف بما يحدث، حسب وصفه.

وأضاف أن “ما نشاهده من مفاوضات واستغاثات وسفريات سياحية، هو أداء تمثيلي لإكمال المسرحية وإقناع المشاهدين.”

وشدد سلطان في نهاية تغريدته على أن ما يحدث “ليس خلافا حقيقيا بين الاثنين، أو صراعا فعليا في الواقع”.

جميع الخيارات متاحة.. سد النهضة

هذا وجددت مصر أمس، السبت، استعدادها لكل الخيارات، فيما أعلنت إثيوبيا عن تحقيق نجاح دبلوماسي.

وشدد مسؤول أميركي على ضرورة التوصل لتسوية الأزمة من خلال مؤسسات الاتحاد الأفريقي.

وقال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إن الحكومة المصرية لن تسمح بحدوث أزمة مياه في البلاد، وإنها جاهزة للتعامل مع أي طارئ في ما يخص انقطاع المياه.

وأضاف عبد العاطي أن بلاده جاهزة للتعامل مع كل السيناريوهات بشأن سد النهضة، وكل الخيارات مطروحة لديها، حسب تعبيره.

وقال عبد العاطي إن هناك تنسيقا كاملا بين جميع أجهزة الدولة للتعامل حول قضية سد النهضة بلا تسرع في اتخاذ أي قرار، “بل يتم دراسة كافة القرارات التي تخص الأمر بتأنٍ، حتى يتم تحديد الوقت لتنفيذ أي سيناريو”.

وشدد على أن وزارة الري تؤمن الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، وتقوم بإدارة المياه بأعلى درجة من الكفاءة لتحقيق الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن بلاده حققت نجاحا دبلوماسيا.

وتتمسك إثيوبيا بأن السد يكتسب طابعا اقتصاديا وتنبغي معالجته في الإطار الأفريقي، ولا يحق لمجلس الأمن بحث تداعياته لأنه لا يتعلق بالأمن والسلم الدوليين.

وفي المقابل، تدفع مصر والسودان باتجاه استصدار قرار دولي يلزم إثيوبيا بوقف تشغيل السد لحين التوصل لاتفاق يضمن مصالحهما.

وقد رحب وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، بانخراط مجلس الأمن الدولي في مناقشة قضية سد النهضة الإثيوبي.

ودعا عباس -بتغريدة على حسابه في تويتر- إثيوبيا إلى استئناف المفاوضات المكثفة، والإحجام عن اتخاذ مزيد من الإجراءات الأحادية المتعلقة بالسد.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك