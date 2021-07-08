أسطورة الدنمارك “شمايكل” يعلق على ركلة جزاء إنجلترا والفضيحة التحكيمية

علق أسطورة وحارس منتخب الدنمارك السابق لكرة القدم “بيتر شمايكل”، على الخطأ التحكيمي الذي ارتكبه حكم المباراة في احتساب ركلة الجزاء، خلال المباراة التي جمعت منتخب إنجلترا والدنمارك في دور النصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”.

شمايكل والفضيحة التحكيمية

وقال أسطورة منتخب الدنمارك “شمايكل” خلال الأستوديو التحليلي للمباراة عبر شبكة قنوات “بي إن سبوت” القطرية، قائلاً: ” ركلة الجزاء التي احتسبها حكم المباراة لمنتخب إنجلترا غير صحيحة وهي فضيحة تحكيمية”.

🎙️ بيتر شمايكل: هاري كاين كان يتوقع تصدي كاسبر شمايكل، لقد خاب أملي كثيراً لعدم تمكننا من الوصول للنهائي#يورو2020 | #انجلترا_الدنمارك | #استوديو_اليورو pic.twitter.com/Yl87gcexiQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 7, 2021

وأردف الدنماركي شمايكل، ” من الناحية البدنية إنجلترا كانت أفضل وكذلك التبديلات التي أجروها أفضل من الدنمارك، ولا أدري إن كان بولسن قد أحدث أي تغيير أم لا”.

الدنمارك وإنجلترا والوقت الإضافي

واستكمل، ” المنتحب الإنجليزي كان بإمكانه تسجيل أهداف أكثر في الوقت الإضافي، وأعتقد أن الحكم ارتكب خطأ فادحًا حيث احتسب ركلة جزاء لإنجلترا ضربة الجزاء أثارت الكثير من الجدل، هي ليست ضربة جزاء حسب رأيي”.

بيتر شمايكل عن حكم لقاء إنجلترا #ENG والدنمارك #DEN : "قام بخطأ جسيم بشأن ركلة الجزاء وسيتم التحدث عنها لوقت طويل للغاية. من الصعب تقبل ما حدث، لأن اللقطة ليست خطأ من الأساس. إن قاموا بتسجيل تلك الفرص، لكنت مرتاحًا بشكل أكبر ولكن لسوء الحظ، الحكم أخطأ." pic.twitter.com/E2vCtDFKSO — #احداث_الكرة_الإنجليزية (@Silvr_EPL) July 8, 2021

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وأضاف شمايكل، ” كنت سأتقبل الأمر لو سجلوا هدفًا عاديًا وليس من ركلة الجزاء، والحكم ارتكب خطأ فادحًا ونحن فخورين بما قدمه، بما قدمه منتخب الدنمارك فعلوا ما عليهم وخرجوا من المباراة بشرف من المنافسة”.

– تصدى لـ9 تسديدات خلال المباراة ونجح أن يذهب بمنتخبه إلى الأشواط الإضافية

– تصدى لركلة الجزاء ولكن لم يحالفه الحظ في التأهل

– ذهب ليواسي زملاؤه في الفريق ويحيي الجماهير شمايكل اليوم أكد أنه ليس فقط حارس أسطوري بل قائد أسطوري ❤️👏 pic.twitter.com/ZF2zRhLGh6 — Kooora (@kooora) July 7, 2021

وختم بقوله: ” إنجلترا تواجه إيطاليا في النهائي، إنها المرة الأولى لهم للتأهل لنهائي اليورو، وفي نهاية المطاف أبلو بلاءً حسنًا”.

منتخب إنجلترا والتأهل على حساب الدنمارك

وقد تأهل منتخب إنجلترا إلى دور النهائي من بطولة أمم أوروبا “اليورو” للمرة الأولى في تاريخ مسيرته في البطولة بعد إقصاء منافسه منتخب الدنمارك والفوز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد.

وأحرز أولى أهداف اللقاء في شباك منتخب إنجلترا في الدقيقة ال30 عن طريق اللاعب الدنماركي ميكيل دامسغارد بتسديدة قوية سددها اللاعب على يمين حارس مرمى إنجلترا من داخل منطقة الجزاء.

🎙️ بيتر شمايكل: ركلة الجزاء ستثير الجدل ‼️، الحكم ارتكب خطأ فادحاً باحتسابها ❌ نحن فخورون بما قدمه المنتخب الدنماركي 🇩🇰👏#يورو2020 | #انجلترا_الدنمارك | #استوديو_اليورو pic.twitter.com/gOVbkOrVAj — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 7, 2021

وعاد منتخب إنجلترا إلى أجواء اللقاء وتسجيل هدف تقليص الفارق بطريق الخطأ سجله المدافع الدنماركي سيمون كيير في الدقيقة ال39 هدفًا في مرماه.

المواجهة النهائية في اليورو

بينما جاء هدف الثاني لمنتخب إنجلترا في شباك منافسه الدنمارك في الدقيقة ال104، سددها المهاجم المهاري هاري كين عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق بعد عرقلة مشكوك في أمرها داخل منطقة العمليات للمنتخب المنافس.

ومن المقرر أن تقام المواجهة النهائية على لقب كأس بطولة “اليورو 2020” المؤجل، في يوم ال11 من شهر يوليو/ تموز الجاري.

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