أسرة انتصار الشراح تحصل على موافقة لعلاجها بالخارج بعد تدهور وضعها

أفادت وسائل إعلام كويتية بأنه وبعد طول انتظار لاستكمال إجراءات سفرها إلى الخارج للعلاج، تغادر الفنانة القديرة انتصار الشراح، يوم الثلاثاء المقبل 13 يوليو، إلى العاصمة البريطانية لندن لتبدأ رحلة علاجها بالخارج.

ووفق صحيفة “الأنباء” فسيرافق انتصار الشراح نجلها سالم في مستشفى Royal Free Hospital” بلندن والذي يعتبر من المستشفيات المهمة في العاصمة البريطانية.

ويقدم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية التي يحتاجها المرضى أثناء فترة علاجهم داخل أجنحة وأقسام المستشفى المتعددة.

وضع الفنانة انتصار الشراح

وتعرضت الشراح، في وقت سابق، لمضاعفات صحية إثر إجراء عملية جراحية لاستئصال تقرحات في المعدة.

وتم نقلها إلى العناية المركزة بالمستشفى الأميري في الكويت.

يذكر أن انتصار الشراح كانت تعاني من مشاكل صحية في المعدة والكلى، إضافة إلى أمراض مزمنة هي الضغط والسكر.

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وكانت دلال ابنة الفنانة انتصار ، أوضحت في تصريحات أدلت بها إلى صحيفة “الراي” الكويتية، بأن مستشفى “مايو كلينك” الأمريكي، رد على التقارير الصحية الخاصة بانتصار بأن “الحالة الصحية لا تستدعي العلاج في أمريكا”.

مبينة أن المستشفى أوصى بـ “استكمال الخطة العلاجية الحالية”، قائلة إن ذلك “دفع المكتب الصحي في أمريكا إلى المحاولة في مستشفيات أمريكية أخرى لاستقبال “أم سالم”.

مشيرة إلى أن “وزارة الصحة الكويتية لم تقصر معهم، وكذلك وزير الإعلام عبد الرحمن المطيري، الذي قالت إنه “وعدهم خيراً”، مبينة إنه يتابع “الحالة عن كثب والمستجدات أولاً بأول”.

يُذكر أنَّ الفنانة انتصار الشراح أجرت في نوفمبر العام الماضي، عمليةً جراحيةً في الأمعاء، تسببت في إصابتها بنزيف ومضاعفات خطيرة.

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