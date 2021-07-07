لطيفة رأفت متهمة بسرقة “مبيض” مواطنة مغربية لإنجاب ابنتها وهكذا ردت

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب خلال اليومين الماضيين، بفيديو انتشر لمواطنة تتهم الفنانة لطيفة رأفت بسرقة “مبيضها” وأن عملية السرقة هذه كانت سببا في حمل لطيفة وإنجابها بعدما تخطت الخمسين من عمرها.

وردا على هذه الاتهامات ما كان من لطيفة رأفت إلا أن تقدمت بشكوى ضد السيدة، بعدما نشرت الأخيرة مقطع فيديو على مواقع التواصل تتحدث فيها عن سرقة محتملة لمبيضها.

الفنانة لطيفة رأفت اعتبرت نفسها ضحية

وفي هذا السياق نقلت صحيفة “الصباح” المغربية عن مصادر لم تسمها أن الفنانة اعتبرت نفسها ضحية تشهير وسب وقذف.

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وطالبت لطيفة رأفت في شكواها بالتحقيق مع السيدة ومعاقبتها قانونياً.

كما أوضحت المصادر للصحيفة أن رأفت استدعيت من قبل الشرطة مباشرة بعد الشكوى من أجل معرفة المزيد من التفاصيل حول علاقتها بصاحبة الفيديو.

وأضافت أن لطيفة رأفت نفت معرفتها بالسيدة، كما نفت استدعاءها بسبب أي شكوى رفعتها السيدة.

وكان حمل لطيفة رأفت قد تحول إلى حديث الرأي العام المغربي، ليس فقط لأنها فنانة معروفة بين ثلاثة أجيال من المغاربة على الأقل.

ولكن لأن الحمل حدث بعدما تجاوز عمر الفنانة الخمسين عاماً.

سيدة مغربية تتهم الفنانة الشهيرة بسرقتها

وكانت السيدة المقصودة نشرت مقاطع فيديو عبر حسابها بموقع “فيسبوك” تحكي فيها روايتها التي تفيد أن لطيفة وطبيب معروف قاما بسرقة مبيضها بهدف الإنجاب.

الأمر الذي جعل مجموعة من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، يتداولون على نطاق واسع الخبر، معتبرين أن رواية السيدة غير منطقية، واصفين إياها بالمختلة عقليا.

وحمل رأفت في سن 54 جعلها تتعرض للعديد من الإشاعات، طيلة فترة الحمل خاصة أنها لم تكشف عن هوية و جنسية زوجها و والد طفلتها “ألماس”.

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