فحوى رسالة راموس المؤثرة إلى صديقه كروس بعد الاعتزال دوليًا

وجه قائد ريال مدريد السابق الإسباني سيرخيو راموس 35 عامًا، الدعم إلى زميله توني كروس بعد قراره الأخير اعتزال اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا.

راموس وتفاصيل الرسالة

وكتب راموس في تغريده له عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام”، قائلاً: ” ألمانيا محظوظة بمشاهدة كروس في 106 مباريات، إنه لاعب رائع وممتع ولن يتكرر كثيرا في تاريخ كرة القدم العالمية”.

⭐️ الأسطورة سيرخيو راموس ردًا على توني كروس: لقد كانت ألمانيا محظوظة بما يكفي للإستمتاع 106 مرة بلاعب فريد من نوعه لا يتكرر وشخص رائع. لطالما كان وسيكون هناك القليل من أمثالك. أنطونيو، رقم 1 🇩🇪

دائمًا في فريقي pic.twitter.com/gZQJ2lyUyR — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) July 2, 2021

وأردف، ” كنت وما زلت شخصا رائعًا وستبقى كذلك، كرة القدم ليس فيها إلا القليل مثل توني كروس وسيبقى دائما رقم واحد ضمن فريقي المفضل”.

بطولة اليورو والاعتزال

وقد أعلن الألماني توني كروس في وقت سابق في تغريده له، قرار الاعتزال دوليًا مع منتخب ألمانيا “المانشافت”، جاء ذلك بعد خروج منتخب بلاده من منافسات كأس أوروبا “اليورو” من دور الثمن النهائي أمام منتخب إنجلترا بهدفين نظيفين دون رد.

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وأكد الألماني توني كروس أنه يرغب في الاعتزال بقميص ريال مدريد وليس لديه أي نية في الرحيل عن الفريق الملكي الإسباني خلال المواسم المقبلة، ومن المحتمل أن يكون عام 2023 سيعتزل بشكل نهائي عالم كرة القدم.

توني كروس: أريد التأكد من أنه يمكنني الاستمرار في اللعب على أعلى مستوى خلال السنوات القليلة المقبلة. أنا ألعب في ما أعتبره أكبر ناد في العالم وهذا يعني قدرًا معينًا من العمل يحتاج إلى طاقة. أنا أريد الاستمرار في تمثيل ريال مدريد لبضع سنوات أخرى. pic.twitter.com/WdnaniCVEb — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) July 2, 2021

كروس والاعتزال

وقال سيرخيو راموس في تصريح صحفي نشره موقع ديفنسا الإسباني عن صديقه كروس، قائلاً: ” إنه مستمر في الملاعب حتى ال30 من يونيو/ حزيران 2023، وبعدها سيقرر ما إذا كان سيستمر لموسم واحد أو التوقيع لموسمين آخرين لتمديد مسيرته حتى يبلغ من العمر 35 عامًا”.

وأردف كروس، ” أعتقد أن عام 2023 مناسب جدًا للاعتزال، سأكون في الثالثة والثلاثين من عمري، وسأقرر ما إذا كنت سأجدد لموسم أو اثنين، الأمر لا يزال مفتوحًا، لكنني متأكد تمامًا من أنني سأعتزل في ريال مدريد”.

🚨 عاجل – فابريزيو رومانو | سيتم الإعلان عن أشرف حكيمي وكذلك دوناروما وسيرجيو راموس كلاعبين لفريق باريس سان جيرمان 😨🔥 pic.twitter.com/4seBxqEY6B — E P L W O R L D (@EPLworld) July 2, 2021

وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحيفة عن قرب توقيع الميركادو راموس مع فريق ريال مدريد الإسباني مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد رحيله عن فريق ريال مدريد الإسباني خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

راموس وريال مدريد

ورحل المريكادو راموس عن أسوار ريال مدريد بعد قضائه 16 عامًا داخل النادي الملكي، قادمًا من صفوف فريق إشبيلية في موسم صيف عام 2005.

صفقات باريس خلال هذا الصيف حتى الآن: • فينالدوم – أعلنت رسمياً –

• دوناروما

• حكيمي

• سيرخيو راموس pic.twitter.com/fjDA6IufoR — Amr (@Amr21DS) July 1, 2021

ولعب الإسباني راموس مع صفوف فريق ريال مدريد ” الملكي” 671 مباراة في مختلف المسابقات التي شارك فيها مع الفريق، ونجح من تسجيل 101 هدف، والتتويج ب22 لقبًا خلال مسيرته، بواقع تحقيقه 5 ألقاب في الدوري الإسباني، و4 في دوري أبطال أوروبا.

وكذلك تحقيق لقبين في كأس إسبانيا، و4 ألقاب في كأس السوبر الإسباني، و3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، و4 ألقاب في كأس العالم للأندية.

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