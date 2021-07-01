مغني الراب التونسي ” Brulux” يفاجئ المذيع سامي الفهري حينما تحداه ان يقرأ القرآن (فيديو)

فاجأ مغنى الراب الفرنسي (تونسي الأصل) المعروف بإسم Brulux متابعي أحد البرامج التونسية، برد فعله حين قال له المذيع إنه لا يعرف شيئاً عن الاسلام.

وكانت البداية حين قال الإعلامي التونسي سامي الفهري، ل Brulux حين استضافه عبر برنامجه (فكرة) عبر قناة (الحوار التونسي)، إنه كونه مغني راب فهو لا يعرف الإسلام.

وتابع الفهري: (كونك رابر يقال إنك بعيد عن الإسلام، وعنيف وتحكي عن الأشياء الخايبة في المجتمع، ولا تعرف أن تقول حتى جملة واحدة من القرآن).

وأنكر Brulux هذه التهم وقال: (أنا أعرف القرآن ورضعت الإسلام في طفولتي)، ليفاجئه سامي الفهري بإعطائه المايك قائلاً: (تحفظ قرآن؟ اقرأ).

Brulux يقرأ سورة الإسراء ويجودها

وبدأ Brulux بتلاوة آيات من سورة الإسراء وسط دهشة سامي الفهري الذي قال حين انتهى من التلاوة: (أشوفك تحفظ قرآن وتجود كمان).

ليجيب Brulux: (من لم يتغنَ بالقرآن فليس منا، حفظت القرآن في باريس، في مدرسة الشيخ الهمامي رحمه الله، وختمت القرآن حين دخلت المدرسة).

وحول شعوره بالتناقض حول ما يقدمه من أغاني، وما يوجد بداخله، قال Brulux: (الشيطان يجتهد في إضلالنا، وإن شاء الله ربي يهدينا، وعائلتي لا تحب الفن والغناء، ولا أغني أمامهم سواء والدي أو والدتي).

الإرهاب يتنافى مع الإسلام

وتابع Brulux: (أحافظ على الصلاة دائماً وتربيت وسط عائلة مسلمة في فرنسا، رغم الصورة السيئة التي أُخذت عن الاسلام وإقرانه بالإرهاب، رغم أن الإسلام ضد الإرهاب).

واستطرد Brulux: (الإسلام هو ما علمنا اياه الرسول محمد، وكيف قال أمتي أمتي والحرقة لديه على أمته، كيف أمة محمد دخلوا الإسلام باللين وليس بالقتل، من قتل نفساً فكأنما قتل الناس جميعا، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم، آيات تؤكد أن الإرهاب مخالف للإسلام).

مغردون: لا تحكموا من المظاهر

وأشاد المغردون بـ Brulux ورأوا أن ردة فعله وتلاوته القرآن درساً واضحاً لعدم الحكم على الآخرين من مظهرهم، فكتب مغرد: (بعض الناس يحسبون اذا كنت شيخ يعني مستحيل تذنب واذا كنت مغني مستحيل تقرأ قران سطحيه مقرفه).

بعض الناس يحسبون اذا كنت شيخ يعني مستحيل تذنب

واذا كنت مغني مستحيل تقرأ قران

سطحيه مقرفه — ِعز|Abdulaziz. (@v4_r19) June 30, 2021

وغرد آخر: (نستفيد من المقطع ذا بطلوا تحكموا على الناس بالشر .. كل انسان لديه الخير حتى لو لم يظهره).

نستفيد من المقطع ذا بطلوا تحكموا على الناس بالشر .. كل انسان لديه الخير حتى لو لم يظهره . https://t.co/jGztnaA5io — صالح . (@SI_788) July 1, 2021

واستنكر ناشط أن تكون الفكرة السائدة هي وجوب وجود لحية لقارئ القرآن، وقال: (مدري ليش الناس مستغربة لازم يكون عنده لحيه عشان يقرأ قرآن).

مدري ليش الناس مستغربة لازم يكون عنده لحيه عشان يقرأ قرآن https://t.co/5z0ZVKNWtc — نجد (@3ennalseh) July 1, 2021

بينما أشاد آخر بصوت Brulux وكتب: (سواء متفقين او غير متفقين على المشهد صوته بالقران اوضح واجمل).

سواء متفقين او غير متفقين ع المشهد صوته بالقران اوضح واجمل https://t.co/8lUQXV6zyB — GaRsaH Al.Rashed🇸🇦 (@GarsahAl) July 1, 2021

وطالب آخر بعدم تنصيب الآخرين أنفسهم مكان الله، وكتب: (لستم اوصياء الله في الارض لا يحق لنا ان نصنف الناس و نحن لا نعلم ما يخفونه في داخلهم بعض العلماء يقولون لا يمكن ان يحفظ القرآن سامع الغناء لكن الامثلة بالواقع تخالف ذلك طبعا لا اتكلم عن اباحة الغناء لكن عن هذه النقطة تحديدا).

لستم اوصياء الله في الارض

لا يحق لنا ان نصنف الناس و نحن لا نعلم ما يخفونه في داخلهم

بعض العلماء يقولون لا يمكن ان يحفظ القرآن سامع الغناء لكن الامثلة بالواقع تخالف ذلك

طبعا لا اتكلم عن اباحة الغناء لكن عن هذه النقطة تحديدا https://t.co/hS7exdFBUY — salman jaber (@salmanjaber18) July 1, 2021

مغربية تحرف سورة (الكوثر)

وجاء تداول مقطع Brulux وهو يتلو القرآن متزامناً مع إدانة المحكمة الابتدائية بمراكش في المغرب، مغربية تحمل الجنسية الإيطالية، بالحبس النافذ، بتهمة المس بالمقدسات الدينية للشعب المغربي على منصات التواصل الاجتماعي وتفاخرها بما اسمته سورة الويسكي.

وقضت المحكمة بسجن المواطنة ثلاث سنوات ونصف سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50.000 درهم (5500 دولار.

وذكرت صحيفة (هسبريس) المغربية، أن المتهمة التي تبلغ من العمر 23 سنة وتدرس بكلية الطب بمدينة مارسيليا الفرنسية، قامت بتحريف سورة من القرآن الكريم ونشرها على صفحتها بمنصة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) سنة 2019.

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وألقى أمن مطار الرباط القبض على المتهمة قبل أسبوعين، رغم صدور مذكرة بحث من قبل الجهات الأمنية في مراكش في 2019، لكنها كانت قد غادرت البلاد.

وأوردت النيابة العامة قائمة اتهام للفتاة تتضمن الإساءة إلى الدين الإسلامي عبر منشورات وتوزيعها وبثها للعموم عبر الوسائل الإلكترونية والسمعية والبصرية التي تحقق شرط العلنية، وهذه الأفعال منصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.

وكانت المتهمة قد حرفت سورة (الكوثر) ونشرت التحريف على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي تحت اسم (سورة الويسكي).

#المغرب يقضي بحبس شابة بالسجن ثلاث سنوات و نصف لنشرها تشبيه قراني : سورة الويسكي !

المغرب ماض اذ في حط خطير مناهض للحريات الفردية و حرية المعتقد و الصحافة !

عهد رصاص جديد ! pic.twitter.com/5Mw32ARGEF — عتيقة سمراح (@samrahatika) June 30, 2021

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