زوج المطربة الأمريكية جينيفر جراوت المغربي يستغيث: تركتني بسبب الفقر وهربت بابنتنا!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لزوج المطربة الأمريكية جينيفر جراوت، المغربي سعيد الزاتي، كشف خلاله عن هروب زوجته بابنتهما خارج البلاد.

سعيد الزاتي: لا أستطيع دفع أتعاب المحامي

وقال زوج نجمة الموسم الثالث من (آراب جوت تالنت) إن جينيفر جراوت هربت خارج المغرب وهربت ابنتهما إلى الولايات المتحدة الأميركية، و قامت برفع دعوى قضائية ضده.

ولمح سعيد زاتي إلى أن فقره هو سبب هروب زوجته بابنتهما، مطالباً المساعدة من متابعيه من أجل جمع المال لدفع أتعاب المحامي وتسديد نفقة طفلته، في ظل عجزه عن تسديد هذه النفقات بسبب تأثير جائحة كورونا عليه على غرار العديد من الفنانين، الذين لا يعملون.

ووجه الزاتي عضو فرقة فولكلور أمازيغية الشكر لجميع الأشخاص الذين ساعدوه طيلة الفترة الماضية، في تسديد حاجياته اليومية والمعيشية.

حذف الفيديو!

المفارقة أنه تم حذف الفيديو بعد تداوله بشكل غامض، ما أثار الجدل حول حقيقة ما يجري بين المتابعين، فمنهم من شكك بحقيقة القصة واتهموا الثنائي بالبحث عن الإثارة والجدل.

بينما اعتبر آخرون أن تصرف جينفر جروات مع زوجها غير أخلاقي، وأنها تركته بسبب الفقر، وعليها أن تتحمل ظروف زوجها مهما حدث.

وسبق أن كشفت جينيفر جراوت في حديث صحفي أنها انفصلت عن زوجها دون التطرق إلى تفاصيل ما حدث.

قصة حب جينيفر جراوت وإسلامها

وكانت جينيفر جراوت تروي قصة اعتناقها الإسلام وزواجها في حديث صحفي مع صحيفة (اليوم السابع) المصرية، وقالت حينها: (اتولدت فى مدينة بوسطن ونشأت وسط عائلة فنية، فوالدي ووالدتي مغنيان، وبدأت دراسة الموسيقى وأنا عمري 5 سنين، وأصبح عندي شغف بالموسيقى العربية وعمري 20 سنة في عام 2010).

وتابعت: ( درست العديد من اللغات الأخرى قبل أن أبدأ فى الغناء باللغة العربية، والكلام العربي ليس صعبا، وتعمقت في الموسيقي العربية أكثر و أكثر إلى أن قدمت فى برنامج المواهب arab got talent، في موسمه الثالث 2013وحصلت على المركز الثاني في البرنامج وكانت مرحلة مهمة جدا في حياتي”.

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وأشار جينيفر جراوت إلى أنها أحيت بعد البرنامج عددا من الحفلات الفنية في دول عربية وأوروبية، وعاشت فترة في المغرب، وأحيت المهرجانات وتعمقت بشكل كبير في الإسلام.

وأضافت: (أسلمت وتزوجت وأنجبت ابنتي، وبعد الولادة ابتعدت عن السوشيال ميديا ووقفت عن الغناء لمدة 3 سنوات لأنني كنت مقتنعة أن الموسيقى حرام، ولكن بدأت وجهة نظري تتغير ورجعت للموسيقى والغناء مجددا فى مارس 2019، لأن دائما هناك آراء مختلفة حول الموسيقى ولا أحد يعرف الطريق الصحيح لكن الله يهدينا ويسامحنا جميعاً في النهاية).

جينيفر جراوت: انفصلت عن زوجي

وحول قصة حبها وزواجها قالت جينيفر جراوت حينها: (انفصلت عن زوجي ولم أعد معه ولا أرغب فى الحديث عنه، أما عما إذا كان زوجي السابق سبب فى دخولي الإسلام، فإن الله يهدى من يشاء ويرشد من يريد أن يهديه لطريقه).

وتابعت: (الأشخاص حولنا من الممكن أن يساعدونا فى عبور طريقنا لتعلم المزيد من الدين، واذا كان هناك من ساعدنى فهي أختي في الإيمان، وليس زوجي).

وعن أكثر شيخ تحب أن تستمع له فى تلاوة القرآن الكريم، ردت جينيفر قائلة: (أستمع إلى الشيخ محمد صديق المنشاوي فهو المفضل لدي، وأحب سورة يوسف وسورة التكوير، وكل سورة لها أهمية في أوقات مختلفة في الحياة، وأجمل لحظاتي عندما زرت الحرم فى السعودية).

وكشفت جينيفر جراوت حينها أنها تعيش مع ابنتها في أمريكا، وتعلمها الموسيقى، مضيفة: (لكنها لها حياتها الخاصة بها وتقرر ما تريد بشأن مستقبلها، مطربة أم دكتورة أو حتى راقصة ، سأساعدها فى قرارها).

جينيفر جراوت ترتدي الحجاب

وفي سياق آخر، سبق أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لجينيفر جراوت، وهي ترتدي الحجاب بعد انتشار مقطع فيديو قصير لها وهي تتلو آية الكرسي بصوت أبهر المشاهدين.

وظهرت جينيفر جراوت، في الصور بحجاب بسيط، وعصري، واحتفظت بجمالها المعتاد عليه، لتفاجئ النشطاء، لاسيما وأن خبر إعلان إسلامها لم يتم تداوله إلا مع انتشار الفيديو الأخير.

وأعلنت جينيفر جراوت، إسلامها قبل سنوات قليلة، ثم تزوجت من المغربي سعيد الزاتي، ورزقت منه ابنتهما (قمر)، وابتعدت عن الأنظار لفترة على الرغم من تحقيقها شهرة واسعة في الوطن العربي.

حول جينيفر جراوت

وكانت جينيفر جراوت (31 عاماً)، قد انطلقت في عالم النجومية قبل 6 سنوات، ومن الوطن العربي؛ على الرغم من كونها أمريكية الجنسية، وذلك بعد مشاركتها في الموسم الثالث من برنامج اكتشاف المواهب الشهير (آراب جوت تالنت) وأطربت الجميع بصوتها الملائكي.

جينيفر جراوت، تؤدي الأغاني العربية بطلاقة، على الرغم من عدم إجادتها اللغة نفسها، وأبهرت الكثير بصوتها، لاسيما الفنانة نجوى كرم عضو لجنة تحكيم (آراب جوت تالنت).

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