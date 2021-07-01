لهذا السبب رفضت المحكمة استدعاء الأمير حمزة وأخويه هاشم وعلي للشهادة بقضية الفتنة

أفادت وسائل إعلام بأن المحكمة رفضت اليوم، الخميس، ضمن الجلسة الخامسة لقضية الفتنة التي باتت حديث الساعة في الأردن، طلب دفاع باسم عوض الله باستدعاء الأمير حمزة بن الحسين وأخويه هاشم وعلي للشهادة.

وفي هذا السياق ذكر محامي باسم عوض الله، محمد العفيف، أن المحكمة بينت الأسباب في تقرير طويل، يمكن تلخيصه في عدم إنتاجية شهاداتهم، أي أن شهادتهم لن تفيد القضية من وجهة نظر المحكمة.

قضية الفتنة واستدعاء الأمير حمزة

إلى ذلك أوضح العفيف في تصريحات خاصة لموقع “الحرة” بأن جلسة اليوم، وهي الجلسة الخامسة، “كانت مخصصة فقط لصدور قرار المحكمة بقبول أو رفض طلب الاستماع للشهود”.

وأضاف أن المحكمة قررت عدم قبول دعوة جميع شهود الدفاع الواردة أسماؤهم على قائمة البينات بمن فيهم الخبراء” الذين طلبهم الدفاع من أجل التحقيق الفني.

وضمت قائمة الدفاع أسماء ثلاثة أمراء هم: الأمير حمزة والأمير هاشم والأمير علي (الأخوة غير الأشقاء للملك عبد الله الثاني).

وكانت لائحة الاتهام في القضية التي باتت تعرف بـ”قضية الفتنة” كشفت أن “ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة، وحاول عبثا الحصول على دعم السعودية لتحقيق ذلك”.

أما عن علاقة الأمير هاشم والأمير علي بشهادة الشهود، قال العفيف: “نحن نقدم قائمة بطلب الشهود، وإذا قررت المحكمة دعوة الشهود تتم مناقشة شهادتهم”.

وأضاف “بناء على رغبة المتهمين تم طلب أصحاب السمو كشهود دفاع في القضية، وليس لهم أي دور”.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين أن أدلة الادعاء تظهر أن حمزة أراد من عوض الله استخدام صلته المقربة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للحصول على دعم لمسعى حمزة ليكون ملكا.

ووفقا لعريضة الاتهام فقد وعد عوض الله بحشد الدعم، نيابة عن حمزة، في العواصم الغربية وفي السعودية.

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وعن سبب ضم قائمة الشهود لاسم وزير الخارجية أيمن الصفدي، قال العفيف: “المتهمون وجدوا أنه من المناسب دعوة وزير الخارجية كشاهد دفاع في هذه القضية للحديث عن المؤتمر الصحفي الذي عقده بهذا الخصوص، وقررت المحكمة عدم إجابة هذا الطلب”.

وزير خارجية الأردن

ويشار إلى أنه في الرابع من أبريل الماضي، قال أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء الأردني، في مؤتمر صحفي، إن الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله تواصل مع جهات خارجية فيما يتعلق بمخطط لزعزعة استقرار البلاد، وإنه خضع لتحقيق لبعض الوقت.

وقال “الصفدي” إن التحقيقات رصدت تدخلات واتصالات مع “جهات خارجية” بشأن التوقيت المناسب لزعزعة استقرار الأردن.

وأضاف أن من بينها اتصال وكالة مخابرات أجنبية بزوجة الأمير حمزة لترتيب طائرة للزوجين لمغادرة الأردن.

وبحسب الصفدي، فإن التحقيقات الأولية أظهرت أن هذه الأنشطة والتحركات وصلت إلى مرحلة تؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار البلاد.

لكن الملك عبد الله رأى أن من الأفضل التحدث مباشرة مع الأمير حمزة وأن “يتم التعامل.. في إطار الأسرة الهاشمية” لمنع استغلال هذه القضية.

كما تحدث الصفدي عن أن الأمير حمزة لا يتعاون، مضيفا أن ما حدث انفصال عن تقاليد وقيم الأسرة الهاشمية.

هذا وأعرب العفيف عن احترامه لقرار المحكمة، لكنه قال: “من وجهة نظري من مصلحة المتهمين حضور الشهود والإدلاء بشهادتهم، ومن ثم تقدر المحكمة بعد الاستماع لشهادتهم فيما إذا كانت شهاداتهم منتجة أو غير منتجة”.

وأضاف “أنا كوكيل دفاع وكمحام في القضية متمسك بدعوة الشهود، من حقنا أن نطلب ومن حق المحكمة أن تجيب الطلب أو ترفض”.

وعن الجلسة المقبلة، قال العفيف: “سنقدم مرافعتنا الخطية لاستعراض كافة الجوانب الواقعية والقانونية للقضية. ثم سترفع المحكمة القضية لإصدار قرارها في جلسة أخرى للحكم”.

مضيفا “إذا كان لنا مصلحة في الطعن بهذه الإجراءات سيتم الطعن أمام محكمة التمييز”.

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