لقاء الخميسي شبه عارية في صورة مثيرة للجدل!

أثارت صورة نشرتها الفنانة المصرية لقاء الخميسي، جدلاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعيّ.

وبدت لقاء الخميسي شبه عارية في الصورة التي نشرتها واكتفت بالتعليق عليها بعبارة: “استمتع بكل لحظة”.ما اثار تعليقات ناقدة من المتابعين على الصورة .

وكانت “لقاء” نشرت صوراً من رحلتها الى كرواتيا، وظهرت وهي تتجول في مواقع سياحية هناك.

لقاء الخميسي .. “ضد الكسر”

على صعيدٍ آخر، تحدثت الفنانة، عن دورها في مسلسل “ضد الكسر” الذي عُرض في شهر رمضان الماضي 2021.

وقالت “الخميسي” إن الدور الذي لعبته يعبر عن شخصية حقيقية في المجتمع، مؤكدة أن شخصيتها في المسلسل كانت مريضة، مشيرةً إلى أنّ دورها في المسلسل أضاف لها الكثير.

وأوضحت لقاء الخميسي، أنها كانت تقوم بدور “نادين”، التي تحب شخصا متزوجاً وتريد أن تصل له، مؤكدة أن لديها “نادين” في حياتها ، وتقوم بأشياء من وجهة نظرها تعتبرها حقيقية”.

وذكرت ان زوجها الكابتن ​محمد عبد المنصف، كان سعيداً جداً وأعجبه الدور كثيراً، ولكنه كان في بعض الأحيان يخاف منها بسبب “نادين” لأنه يراها بشخصية مختلفة عن الإنسانة التي يتعامل معها.

وعبّر لقاء عن أمنيتها في تقديم عمل مسرحي لأنه المكان الذي تنسى فيه كل الضغوطات كما قالت، مضيفةً: “هو بيتي الثاني وأتمنى بالأخص تقديم عمل مسرحي إستعراضي مثلما يُقدّم في أوروبا وأميركا”.

وعن الفنانة التي تتمنى لقاء الخميسي تجسيد قصة حياتها، قالت:” كنت أتمنى تقديم قصة حياة الفنانة سعاد حسني ولكن قدمتها الممثلة منى زكي”.