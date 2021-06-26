طائرة تنقل جثمان الإماراتية آلاء الصديق إلى قطر.. ستدفن في الدوحة  

أكد معارضون إماراتيون، أن الناشطة آلاء الصديق والتي توفيت في حادث سير قبل عدة أيام في العاصمة البريطانية لندن ستدفن في قطر، وذلك بعد نقل جثمانها من لندن إلى الدوحة.

وقال المعارض الإماراتي، أحمد الشيبة النعيمي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “غادرت صباح اليوم ابنتنا آلاء الصديق رحمها الله غربتها في أراضي لندن متجهة إلى أسرتها في قطر حيث مثواها الأخير”.

وأضاف: “سنخبركم بموعد الصلاة عليها والمكان بإذن الله. إلى جنات الخلد يا ابنتي، تغمدك الله بواسع رحمته”.

غادرت صباح اليوم ابنتنا #آلاء_الصديق رحمها الله غربتها في أراضي #لندن متجهة إلى أسرتها في #قطر حيث مثواها الأخير.

سنخبركم بموعد الصلاة عليها و المكان بإذن الله.

إلى جنات الخلد يا ابنتي

تغمدك الله بواسع رحمته#آلاء_الصديق_في_ذمة_الله pic.twitter.com/wa8HBN8VKK — أحمد الشيبة النعيمي (@Ahmad_Alshaibah) June 26, 2021

آلاء الصديق ستدفن في قطر

وقال المعارض الإماراتي عبد الله الطويل: “آلاء الصديق ستدفن وتوارى الثرى في قطر، ما أبشع وطني الإمارات في حياتها وفي موتها لتختار في غربتها حياة خارج الوطن وبعد مماتها قبر خارج الوطن”.

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وأضاف، وفق تغريدة رصدتها “وطن”: “ولكن ما يهون أن قطر هو وطنها الآخر والتي أعطتها الأمان في حياتها والإكرام في موتها”.

#آلاء_الصديق ستدفن وتوارى الثرى في #قطر ٠٠ ما أبشع وطني #الإمارات في حياتها وفي موتها لتختار في غربتها حياة خارج الوطن وبعد مماتها قبر خارج الوطن! ولكن مايهون أن #قطر هو وطنها الآخر والتي أعطتها الأمان في حياتها والإكرام في موتها#آلاء_الصديق_في_ذمة_الله — عبدالله الطويل (@BotawilAbdullah) June 26, 2021

أما الناشط الإماراتي، إبراهيم آل حرم، فقد شكر قطر وقال في تغريدة رصدتها “وطن”: “الحمد لله، وكل الشكر والتقدير لقطر وشعبها وأميرها على هذا الموقف الإنساني النبيل، رحم الله اختنا واسكنها الله فسيح جناته”.

الحمدلله ..

وكل الشكر والتقدير لقطر وشعبها وأميرها على هذا الموقف الإنساني النبيل. رحم الله اختنا واسكنها الله فسيح جناته.#آلاء_الصديق_في_ذمة_الله https://t.co/WqRZP25uIy — إبراهيم آل حرم (@IbrahimAlharam) June 26, 2021

تحقيقات لا تزال جارية

وفي وقت سابق، أكد المعارض الإماراتي المقيم في لندن، أحمد الشيبة النعيمي، أن التحقيقات لا تزال جارية في قضية وفاة المعارضة الإماراتية آلاء الصديق بحادث سير في العاصمة البريطانية قبل عدة أيام.

وقال النعيمي، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “ما نقلناه من تصريح حول حادث ابنتنا آلاء الصديق كان كما حصل حسب رواية الشرطة واستنتاجاتها الأولية”.

وأضاف النعيمي: “نحن لا نسوق لأي رواية من الروايات إنما ننقل الحقيقة كما هي وحثثنا الشرطة والأجهزة الأمنية عند مقابلتهم على بذل جهدهم في التأكد من خلو الحادثة من الشبهات الجنائية ونبهناهم عليه لزيادة الحرص على التحقيق في الموضوع رغم حرصهم”.

وتابع: ” كما قمنا باطلاع الشرطة على وضع آلاء الصديق وطبيعة عملها ونشاطها الحقوقي وكذلك وضع والدها وأسرتها وهذا مأخوذ بعين الاعتبار في متابعة القضية والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية”.

واستكمل: “نؤكد أنه مازالت التحقيقات جارية ونحث من لديه أي معلومات أو أدلة حول الحادث أن يقدمها للشرطة ومرفق لكم تصريح الشرطة وموقعهم للتواصل المباشر”.

بيان الشرطة البريطانية حول وفاة آلاء الصديق

ونشرت الشرطة البريطانية تقريرا أوليا حول حادثة وفاة الناشطة الإماراتية آلاء الصديق (33 عاما)، التي توفيت في حادث سيارة الأحد الماضي، بمدينة أوكسفورد القريبة من لندن، وذلك بعد مأدبة عشاء احتفالا بعيد ميلادها.

وقالت الشرطة في بيان، إن الصديق توفيت في حادث تصادم مروري مميت، موضحة أن التصادم جرى بين سيارتين، عند تقاطع طرق جنوب “شيبتون أندر ويتشوود”.

وذكر البيان أن الحادث أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، بينهم واحدة بجروح طفيفة، خرجت من المستشفى مع طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، فيما لم يصب أي من السائقين نتيجة الاصطدام، ولم يتم إجراء أي اعتقالات.

وأكدت الشرطة البريطانية أن “وحدة التحقيق في حوادث الاصطدام الخطيرة، التابعة لشرطة التايمز فالي، لا تزال تحقق في هذا الحادث”.

أحمد الشيبة النعيمي يتحدث عن حادث وفاة الاء الصديق

وفي وقت سابق، نفى أحمد الشيبة النعيمي، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل بشأن وجود شبهة جنائية في حادث وفاة المعارضة الإماراتية الاء الصديق، بحادث سير في لندن.

وخرج النعيمي في مقطع فيديو بثع عبر صفحته الرسمية بتويتر، تحدث فيه من أمام قسم الشرطة المختص بالتحقيق في حادث وفاة الاء الصديق بأكسفورد.

وقال المعارض الإماراتي من أمام قسم الشرطة:”أنا الآن في مدينة أكسفورد بجانب قسم الشرطة المختص بالتحقيق في هذا القضية ـ وذكر تاريخ اليوم 20 يونيو 2021 ـ الحادث أليم علينا جميعا عزائنا لأهلها ولوالدها المعتقل وأمها أم عمر وكل محبيها بكل مكان.”

وتابع أحمد النعيمي موضحا:”وحقيقة أريد أن أنبه أن ما يتضح حتى الآن من مجريات التحقيق أن الحادث عرضي وليس فيه أي مكيدة أو شبهة جنائية.”

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